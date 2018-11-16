Стенгазета на Новый 2019 год: своими руками (шаблон)

В школах и детских садах без такой декорации, как стенгазета никак не обойтись, а тем более на Новый год. Младшим классам помогают сделать праздничный атрибут учителя и родители, 5-6 классы уже рисуют сами, старшеклассники предпочитают распечатать готовые плакаты. Для этих ребят в статье есть фото с несколькими шаблонами.

Но все же изготовленная настенная газета своими руками куда интереснее и живее. Символ 2019 года – желтая земляная Свинья. Нарисованная на плакате, она может решить проблему с оформлением. Наверняка среди учеников найдется талант, чтобы простым карандашом приготовить рисунок, а разукрасить такое произведение, всегда найдутся охотники.

Шаблоны для распечаток

Если категорически не хватает времени, для этого существуют эскизные рисунки. Для одаренных детей будет несложно перерисовать такие плакаты. Когда нет таких талантов, шаблоны можно просто распечатать и присоединить школьников к приятному труду.

Совместная работа при раскрашивании рисунков, объединит многих детей. Эти образцы стенгазет подходят для всех возрастов ребят от садика и до школьников старших классов.

Стенгазета для детей начальных классов

На Новый 2019 выпадает год Свиньи, значит, рисуем стенгазету с символом данного года. Это позабавит маленьких школьников, а гостям и посетителям придаст настроения. Для начала простым карандашом делаем наброски рисунка, это облегчит работу.

Инструменты:

большой листок ватмана;

простой карандаш;

ластик;

кисточки и краски.

Как делаем:

Разворачиваем листок бумаги, и простым карандашом помечаем, где будет располагаться героиня рисунка. В зависимости от ее размеров, берем круглый предмет, чтоб обрисовать его. Чертим на ватмане два круга, один вверху для головы, другой немного ниже. Соединяем их плавными линиями, остальные уже ненужные штрихи стираем ластиком (смотрим фото с набросками). Верхнему кругу подрисовываем щеки, лишние контуры также убираем. Теперь образовавшейся голове с помощью карандаша прибавляем свиные уши. Где-то с середины туловища, опуская книзу, рисуем ногу с копытцем, другую немного показываем из-за корпуса. Стараемся по горизонтали сравнять уровень обеих передних ножек. Задние конечности рисуем разведенными в стороны, получилась Свинка-гимнастка, сидящая на шпагате. На мордочке делаем наброски пятачка и глаз. Дорисовываем зрачки, наводим несколько штрихов под глазами, ноздри на пятаке и улыбающийся рот. Сзади подрисовываем спиральный хвост. Символ раскрашиваем красками. Возле нее чертим и оформляем несколько рамок для надписей и пожеланий. Вверху большими буквами, в праздничных тонах, через всю газету пишем «С Новым 2019 годом». Готовый плакат вешаем на стену. Такое оформление добавит настроения детям, учителям и родителям, которые придут на торжество.

Стенгазета для школьников среднего возраста

Такое оформление плаката подойдет детям 5-8 классов. Они уже смогут без помощи взрослых, своими руками сделать праздничную настенную газету, подсказкой будут пошаговые рисунки. Посередине изображаем всеми любимого Деда Мороза, он сидит в санях и держит за уздечку лошадку, которая мчит этот нехитрый, но сказочный транспорт, везущий Новогоднего персонажа и мешок с подарками.

Инструменты:

ватман;

линейка;

простой карандаш;

ластик;

краски или цветные карандаши.

Как делаем:

Простым карандашом разделяем лист бумаги на четыре части. Слева, в нижнем квадрате рисуем полозья саней (смотрим фото), на них устанавливаем каркас самого транспорта, при желании форму изменяем по своему усмотрению. На следующей нижней части, по размеру животного, делаем разметку кругов, где будет изображена лошадка и ее голова. Тем же карандашом, обозначаем тонкой ломаной линией форму и расположение ног. Плавными изгибами соединяем верхнюю часть туловища, переходя к задним ногам. Поскольку лошадка видна только со стороны, рисуем одно ухо, ниже глаз и ноздрю. Постепенно выделяем всю голову, как и где ее располагать, ориентируемся по проложенным линиям, которые разделяют лист ватмана. Теперь цепляем ей пышный хвост и гриву, очерчиваем переднюю и заднюю ноги, оканчиваем их копытами. Убираем ластиком лишние линии. На нижней части квадрата, который расположен над санями, делаем две вертикальные линии, месторасположения и размер Деда Мороза. Аккуратно вырисовываем форму его головы, шапки и воротник шубы. Плавную линию спины опускаем в сани, а руку в варежке прячем в широкий рукав одежды. Выделяем лицо с бородой сказочного старика. Теперь дорисовываем вторую руку, которая находится на заднем плане, мех спускающийся от воротника, и пояс. Очерчиваем части упряжи вокруг шеи и головы лошадки, опускаем к саням палки, к которым она крепится. В руки Деда Мороза вкладываем поводья. Дорисовываем на спину животного седло. К транспорту крепим мелкие детали и различные оформления, и главное, в середину саней вкладываем мешок с подарками. Затем вверху делаем крупную надпись новогоднего поздравления, ниже по краям рисуем рамки для пожеланий, их форма не имеет значения. В самый раз применить краски или карандаши.

Плакат на Новый год 2019 получится очень красивым. Совместная работа сблизит детей и придаст им праздничного настроения.

Стенгазета для старшеклассников

Для Новогодней стенгазеты старшеклассников 2019 года рассмотрим несколько праздничных шаблонов, они есть на любой вкус.

Такие плакаты можно распечатать, по-своему оформить и сделать надписи:

Посредине плаката всеми любимый Дед Мороз, он держит рамку, в которой пишем праздничные поздравления и пожелания. Вокруг по краю листа венком красуются лапы хвойного дерева, на них четко видны снежинки. В верхней части рисунка сквозь ветки проглядывают часы, а внизу в ярких красных шапках с помпонами, две симпатичные зверушки. Нежный в голубом тоне придающий веселое настроение плакат. Его верх заполнен крупными ажурными снежинками, под ними в разноцветных шариках поздравительная надпись «С Новым годом!». Внизу с обеих сторон мультяшные Дед Мороз с мешком подарков и Снегурочка. Они стоят на заснеженной земле, а около сказочных героев веселый снеговик. На следующем шаблоне изображен снеговик, протягивающий руки-ветки к подарку, который ему принес мальчик в костюме Нового года. За ним бежит веселый щенок. Листок по краю закрашен нежным тоном, затем идет почти на весь плакат рамка из снежинок, вся середина свободна для записей. Внизу на переднем плане с одной стороны, плюшевый мишка в костюме Нового года, в лапе он держит красочную игрушку. На другом краю елка, наряженная разноцветными шарами, кругом нее разложены подарки. В верхнем углу приколотый носок с сюрпризами. Плакат визуально разделен на две части. На одной стороне во весь фон изображен завязанный красочный мешок. На его переднем плане сидит на снегу Дед Мороз. Другая часть заполнена расчерченным полосами для записей шаблонным листком, внизу в виде штампа, такой же только уменьшенный сказочный старичок. На фоне ночного зимнего неба и заснеженных холмов с елками, в санях летит Дед Мороз с красным носом и щеками, сзади него огромный мешок с подарками. Он держит уздечку невидимых за плакатом животных и весело погоняет их. В верхнем углу листа часы с кукушкой, параллельной другой части, поздравительная надпись. Внизу с обеих сторон на заснеженной земле стоят украшенные игрушками елки, под деревьями разложенные подарки. В центре на переднем плане мультяшный Дед Мороз, возле него сидит щенок в красной шапочке с помпоном. Места для поздравлений достаточно, проявляем фантазию. На весь плакат ясное ночное зимнее небо. На заднем плане почти через весь шаблон огромная светлая луна. На ее верхней части видны силуэты, запряженных оленями саней, в которых сидит Дед Мороз. Ночное светило озаряет заснеженные ели и бесконечные холмы полей. На переднем фоне стоит снеговик, он провожает повозку и машет ей веткой-рукой.

С помощью фото и видео можно сделать объемные тематические рисунки. Подготовить стенгазету в школу с помощью самих ребят, этим приобщить их для совместной работы, и стимулировать накапливанию праздничного настроения.