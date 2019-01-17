Как сохранить деньги в 2019 году (мнение экспертов)

Согласно мнению аналитических специалистов, на протяжении ближайшего времени в России будет действовать нестабильная экономическая ситуация, что может повлечь за собой потерю большого количества накопленных финансов. Несмотря на вероятную опасность, разработано немало способов, как сохранить деньги в 2019 году, согласно советам экспертов.

Многие говорят, что деньги являются второстепенным благом человечества и в моральном плане это так и есть. Но люди, которые трудились на протяжении долгих лет, зарабатывая деньги для осуществления каких-то своих желаний, хотят надолго сохранить свой заработок и сберечь его в условиях кризиса.

Способы сохранения накоплений в 2019 году

На основании финансовых предсказаний о нестабильной ситуации в стране, аналитики и эксперты финансовой сферы подготовили перечень эффективных способов, как сохранить деньги от инфляции и куда их можно будет вложить в 2019 году.

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Вложение в банк

Необходимо выбрать авторитетный банк и инвестировать свои финансы. Вне зависимости от того, что в России сложилось неустойчивое экономическое положение, сохранить деньги во время кризиса путем вкладов в кредитные организации, сможет без особого труда любой гражданин.

Если выбрать данный способ сбережения финансов, то появится возможность заработка на вложенных деньгах за счет процентов, которые будут прибавляться в процессе действия вклада.

Перед тем как доверять свои сбережения тому или иному банку, необходимо тщательно проверить его, изучить имеющиеся о нем сведения, дабы избежать неприятных ситуаций, а, наоборот, сберечь и накопить.

Инвестиции в ПИФы

В последнее время наиболее востребованным местом, куда можно вложить собственные сбережения на условиях получения процентов, являются паевые инвестиционные фонды. Однако чтобы способ сработал эффективно, а финансы приумножились, необходимо обратиться за помощью к специалисту, который поможет грамотно инвестировать деньги.

Недвижимое имущество

Еще одним вариантом сбережения средств является приобретение недвижимости, ведь стоимость на нее редко когда падает. Особенно если учитывать последние финансовые прогнозы, то цены на жилье спустя время будут значительно выше, позволяя в дальнейшем с выгодой его реализовывать.

В связи с этим инвестиции в недвижимое имущество являются действенным средством сохранения и прибавления собранных сбережений в 2019 году.

Помимо этого, приобретенное жилье можно использовать в качестве источника постоянного дохода случае предоставления квартиры, дома или комнаты в аренду нуждающимся гражданам. Данный вариант будет приносить ежемесячную стабильную прибыль.

Ценные бумаги

Приобретение ценных бумаг является одним из лучших способов, как россиянам сохранить свои деньги при дефолте в 2019 году. Это обусловлено тем, что покупка акций, облигаций и других бумаг перекрывает интенсивность роста инфляции. Важно понимать, что приумножение финансов посредством данного метода не так возможно. Но для гарантированного сохранения накоплений этот способ подходит лучше всего.

Но стоит знать, что риск потери части своих финансов все-таки есть. Это может произойти тогда, когда компания, акции которой были выкуплены, получит статус банкрота. Но в любом случае лучше купить ценные бумаги и хранить деньги в надежном месте, чем, например, таить их под кроватью дома.

Эксперты советуют приобретать облигации федерального займа, в силу того, что эмиссией занимает непосредственно само государство и Центральный банк. При любых условиях владелец данных ценных бумаг будет иметь около 15 процентов в год.

Золото

Также еще одним устойчивым методом, как сохранить деньги, является покупка золота. Стоимость данного металла считается одним из самых стабильных показателей среди другого материала за счет невозможного обесценивания при любых обстоятельствах. Любой банк сможет предоставить желающему слитки золота для покупки. Помимо этого, приобретенную драгоценность можно хранить в банковской ячейке, которая облагается налогом в размере 18% от цены золота.

При таких условиях покупателю драгоценного металла выдается сертификат, который является подтверждением совершения факта приобретения. Также можно скупать и золотые монеты, которые особенно будут привлекательны для лиц, занимающихся нумизматикой.

Еще одним вариантом приобретения золота на территории России является открытие счета в банке под названием «золотой». Такой способ подразумевает освобождение от уплаты налога. В наличие металл не получают, а лишь отражают его официально в документах.

Приобретение земельного участка

Для сбережения личных средств хорошим способом является покупка аграрного участка. Это позволит сохранить финансы, а также немного прибавить. Земля стоит на месте и не сможет быть украдена. Покупка участка позволит жить, ни в чем не нуждаясь, в условиях кризиса.

Электронные системы

Еще одним из современных методов сбережения накоплений являются электронные системы. Они надежны, эффективны и безопасны, потому что охраняют наилучшие сервисные продукты. Для хранения финансов необходимо предварительно зарегистрироваться в одном из электронных кошельков, указав персональные данные. Самые известные кошельки в сети – это Webmoney, Киви, Яндекс.

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Бизнес

Замечательный метод сохранения накоплений – это открытие бизнеса. Для начала необходимо точно решить, куда вкладывать деньги для получения дохода. Важно изучить рынок и понять, что больше всего необходимо людям. Специалисты не советуют заниматься продажей продуктов, а также открывать фирмы по оказанию услуг. В настоящее время большую прибыль могут принести интернет-магазины.

В силу того, что в России сложилась неустойчивая ситуация в сфере экономики, многие люди пытаются сберечь свои финансы, открывая вклады и делая покупки, тем самым избегая наличных средств. Такой способ является самым эффективным и проверенным за многие годы. Стоит понимать, что в кризисных условиях трудно найти вариант, который позволит приносить стабильный доход.

Существует вероятность, что незначительные вложения и инвестиции в различные источники помогут добиться хорошего результата. Каждый решаем сам, каким методом воспользоваться.