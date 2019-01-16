Кто будет представлять Евровидение от России 2019?

Еще не успели отгреметь песенные страсти Лиссабона, как все уже успели устремить свой взор на Израиль. Практически с первого дня после завершения конкурса в прошлом году люди стали обсуждать новое Евровидение 2019, и, безусловно, тех, кто поедет от России на этот раз. Россияне как никто другой болеют за свою страну, и после такого разгромного провала желают показать весь максимум.

Будет ли Россия принимать участие в Евровидении 2019

Несмотря на то что Юлия Самойлова, представляющая Россию на Международном конкурсе в прошлом году, не прошла в финальный отбор, Россия сможет принимать участие в мероприятии данного года. В правилах, которые были установлены Европейским радиовещательным союзом, нет пометки, что страна, не достигшая финала, больше не сможет принимать участие в Евровидении.

Таким образом, Россия будет принимать участие в конкурсе, если выполнит ряд правил:

конкурсанту должно быть больше 16 лет;

песня должна быть исполнена вживую;

композиция должна быть новой (ее пресс-релиз должен произойти не ранее 1 сентября предыдущего года).

Зимой уже станет известно о том, кто именно поедет на Евровидение 2019 от России и с какой песней.

Где будет проходить конкурс Евровидение 2019

Как правило, Евровидение должно проходить в столице страны-победительницы. Так, практически сразу после победы эпатажной Нетты Барзилай, премьер-министр Нетаньяху заявил о том, где будет проходить Евровидение 2019. Этим городом был признан Иерусалим, однако спустя некоторое время появились слухи о Тель-Авиве, но до сих пор ни один из городов не утвержден официальным образом.

Среди возможных мест проведения следующего конкурса могут быть:

Иерусалим. Всенародный конференц-центр, который два раза принимал участников Евровидения, может отпасть автоматически, так как его вместимость составляет всего лишь 3100 мест. Вместительность стадиона «Иерусалим Арена» составляет приблизительно 15 тысяч человек, а этого количества явно не хватает для того, чтобы претендовать на право ключевой сцены Международного конкурса. Еще один стадион «Тедди» предполагает 31 733 места. Вот только в противовес перечисленным вариантам имеет очень серьезное «но». В первую очередь, иерусалимский конкурс может бойкотировать ряд стран в связи с политическими и религиозными соображениями. К примеру, об этом уже заявило Марокко, хотя принимало участие в Евровидении всего лишь один раз в истории. Помимо всего прочего, вопрос участия обсуждается в Ирландии, Исландии и Англии. А также ни один из стадионов не имеет постоянной крыши, что не отвечает одному из главных правил проведения конкурса. Тель-Авив. Дворец «Менора-Мивтахим» не может стать местом для принятия гостей в связи с тем, что он рассчитан всего на 6 тысяч зрителей. Во второй Иерусалимской столице имеется еще одно весьма подходящее место – павильон ярмарочного центра, вмещающий около 10 тысяч мест. Однако мэр Тель-Авива всеми способами пытается избежать Евровидения и уже дал заявление о целесообразности проведения мероприятия в его городе. Хайфа. Стадион «Самми Офер» способен вместить приблизительно 31 тысячу зрителей, вот только и в нем придется строить непостоянное перекрытие. Более того, придется переносить проходящие там матчи по футболу. Аналогичная ситуация касается и стадиона «Тото Тернер» в Беэр-Шеве. Также в качестве возможного места проведения рассматривается туристический город, располагающийся в долине Красного моря Эйлат. Однако в нем придется с нуля возводить концертный зал.

Самой запоминающейся идеей стало проведение конкурса на самой вершине скалы среди пустынных пейзажей, в крепости Масада. Точное время того, когда именно будет начинаться трансляция Евровидения 2019, будет объявлено позже.

Нововведения в правилах – последние новости 2019

Помимо интересующего всех вопроса: «Кто именно поедет на Евровидение 2019 от России», стоит уточнить, произойдут ли существенные изменения в правилах конкурса. Существенных нововведений не предвидится, но будут внесены незначительные корректировки:

Страна-участник будет не вправе отправлять на конкурс исполнителя, которому запрещен въезд на территорию государства, которое принимает участников конкурса. Национальное жюри стран-участниц должно быть независимым и справедливым, честно принимать решения. Снизилась весомость негативного мнения одного из судей, выдвигая вперед оценку большинства.

Во всем остальном Евровидение остается в привычном для всех формате.

Исполнители от России: кандидатуры

Слухи о том, кто же все-таки поедет на Евровидение 2019 от России, растут с каждым днем. На основании последних новостей стали известны имена претендентов на роль певца, представляющего всю страну.

Однозначно, помимо вокальных данных, артист должен показать настоящее шоу, запомнившись зрителям. В свете данных параметров рассмотрим потенциальных участников.

Ольга Бузова

Никто не сомневался, что в наступившем году ослепительная Ольга Бузова попробует свои силы для принятия участия в конкурсе. Свою кандидатуру певица выдвинула сама в абсолютно серьезной форме, она заявила, что мечтает о покорении не только отечественной, но и мировой сцены.

Вот только публика слегка сомневается в силах артистки, ведь конкуренцию ей должны составить сильнейшие вокалисты Европы.

Manizha

Manizha – молодая талантливая колоритная исполнительница, которая смогла в сравнительно непродолжительный промежуток времени добиться известности. Ее работы необычны (она сама пишет музыку и тексты), клипы поражают своей яркостью и оригинальностью, а сама девушка в действительности выделяется среди массовки.

Существует большая вероятность, что исполнительница может завоевать и аудиторию всей Европы благодаря своему проникновенному голосу.

Александр Панайотов

Большинство телезрителей подозревают, что отправить на Евровидение должны именно победителя проекта «Голос». Александр обладает сильными вокальными данными, да и он сам давно говорит о том, что не против выступления на европейской сцене. Вот только букмекеры дают артисту крайне низкие шансы на победу, ведь он, по их мнению, старомодный и посредственный.

Сильный голос – главная карта в рукаве певца.

Филипп Киркоров

Король российской эстрады хочет попытать удачу на Евровидении во второй раз.

Егор Крид

Егор Крид один из главных претендентов на участие в конкурсе. Обладая огромным количеством поклонниц, Егор может получить поддержку девушек и других Европейских государств. Вот только способен ли популярный рэпер, несмотря на свою драматичность, произвести впечатление на всех членов экспертного жюри?

Сергей Лазарев

Певец уже представлял Россию на известном конкурсе, в результате чего взял почетную «бронзовую» медаль. Всем известно, что артист необычайно силен своим вокалом и талантом. В прошлый раз жюри занизило ему оценки, и в дело вмешалась политика, Лазарев же уступил победу Джамале.

Вполне возможно, что в этот раз артист хочет отправиться в Израиль за победой.

Лена Темникова

Будучи солисткой популярной группы «Серебро», Темникова заняла на Евровидении 3 место. Вероятно, в этот раз певица желает одна «почивать на лаврах», тем более ее сольная карьера стремительно развивается.

Евровидение 2019 будет проходить, по обыкновению, в конце предстоящей весны. То, кто поедет от России в нынешнем году, решит голосование.

Вот только пока неизвестно, за кем именно останется принятие решения: за экспертным жюри или телезрителями.