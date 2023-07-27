Как собаку научить команде голос самостоятельно

Многие хозяева хотят научить свою собаку выполнять команду «голос». Это полезный навык, который больше необходим животным, вовлеченным в работу спасательных служб. Домашних питомцев обучают данному трюку обычно в целях развлечения. Как же правильно это сделать?

Зачем учить собаку команде «голос»

При помощи лая собаки выражают свои чувства. А голос по команде является показателем дисциплинированности четвероногого друга. Этот навык играет особо важную роль при воспитании охотничьих и сторожевых пород. Он необходим в следующих целях:

чтобы защитить своего хозяина от врага;

чтобы информировать владельца во время охоты.

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Этой команде можно научить дома любую собаку, даже если порода не относится к сторожевым. Это подчеркивает положительный образ владельца, дисциплинирует собаку и производит огромное впечатление на людей вокруг. В любом случае владелец будет счастлив, если его пес сможет освоить данный трюк путем соответствующей дрессировки.

Важные моменты, которые нужно учитывать перед началом обучения

Прежде чем формировать у щенка способность лаять по команде, необходимо определить его темперамент. Как и у человека, у собак формируется свой характер и свой психотип.

Холерик. Этот щенок энергичен, он все время будет находиться рядом со своим хозяином, его интересует буквально все на свете. Он может даже забыть о приеме пищи, если найдет занятие, которое ему понравится. Сангвиник. Это тоже активный пес. Но в отличие от холерика, он умеет контролировать свои эмоции и действия. Такие любимцы схватывают все буквально на лету и легко обучаются новым командам. Флегматик. Этим животным будет тяжело выполнять долгую и монотонную работу. Владельцам не стоит ожидать, что их питомец будет многократно повторять ту или иную команду. Для представителей пород с таким типом темперамента важна радость на лице владельце. Лакомства для них находятся на втором плане. Этим четвероногим важно чувствовать, что их работа имеет смысл. Меланхолик. Этим собакам присущ спокойный характер. Научить команде «голос» с помощью лакомств и похвалы их будет тяжело. Питомцу в данном случае необходимо понимать, насколько значимо и важно для него обучение. Тогда дрессировка принесет положительный результат. Но владельцу следует запастись большим терпением.

Первые два психотипа учат и запоминают новые команды с энтузиазмом и очень быстро. Это связано с тем, что они более склонны к лаю. Обратите внимание, что собаки-холерики при неправильном подходе к дрессировке могут начать лаять без причины. А меланхоликов и флегматиков без серьезных стимулов научить «голосовой команде» будет практически невозможно.

Основные правила обучения

Если вы хотите научить своего пса выполнять «голосовую» команду, то вам стоит обратить внимание на советы экспертов. Не ждите слишком быстрого результата, вам могут понадобиться недели для достижения поставленной цели:

На первом этапе определяется темперамент и способность щенка воспринимать и выполнять команды. Обучение стоит начинать с детского возраста. Взрослых собак дрессировать сложнее, чем щенков. Владельцу необходимо проявлять настойчивость, здесь важно набраться терпения. Не расстраивайтесь и не сдавайтесь, если на начальной стадии не удалось достичь успеха. Из множества способов обучения «голосовой команде» необходимо отдать предпочтение тому методу, который больше всего подходит именно вашему питомцу. Метод определяется отбором. Чтобы собака хорошо усваивала и не забывала команду, оттачивать навык нужно регулярно. Обучение должно проходить 2-3 раза в неделю. Обучение «голосовой команде» лучше начинать после того, как щенок выучит другие азы: «сидеть», «рядом», «нет» и т. д. Заниматься с собакой можно в любом удобном месте. Важно, чтобы питомец не отвлекался от обучения. Первые уроки могут занимать 30 минут, потом время нужно увеличить до 1 часа. Команду нужно произносить громко и четко. Говорить можно строгим голосом, но кричать на собаку запрещено. Если у хозяина и собаки будет хорошее настроение, то обучение будет походить плодотворно.

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Распространенные ошибки при обучении

Вы не сможете достичь положительного результата, если подход к дрессировке будет подобран неправильно. Также это может привести к негативным последствиям.

Чего нельзя делать при обучении щенка «голосовой команде»:

Самой распространенной ошибкой является повторная попытка выполнить команду. Если ваш пес не подал голос после того, как вы первый раз произнесли команду, не нужно просить его сделать это еще раз. Необходимо сделать так, чтобы действие было выполнено сразу же.

Дрессировка собаки не является первоочередной задачей при выходе на прогулку. Сначала ваш любимец должен побегать и порезвиться. В противном случае у него не получится сразу сконцентрировать внимание на обучении. После высвобождения основной энергии во время игр и бега владелец смело может приступать к дрессировке.

Вы должны понимать, что пес может быть уставшим, нездоровым или в плохом настроении. Щенки любят капризничать, в данном случае владельцу нужно проявлять спокойствие и снисходительность.

Главным нюансов является обучение питомца только одним человеком. Безусловно, принимать участие в дрессировке могут и другие члены семьи, но главным должен только один человек. Только так ваш пес сможет сосредоточить свое внимание на выполнении.

Не будьте слишком строги. Ваша собака должна выполнять команду с энтузиазмом и интересом, а не из-за чувства страха перед вами. В вашем голосе не должно присутствовать раздражение. Это может негативно отразиться на процессе обучения, а также привести к недружественным отношением между вами и псом. Если команда была выполнена, важно не забывать похвалить своего четвероногого друга и дать ему лакомство.

Лучшие методы обучения

Перед началом обучения вы должны грамотно подобрать метод дрессировки. Каждой собаке требуется индивидуальный подход, поэтому не все способы работают одинаково.

Заслужить награду

Этот метод подходит для сангвиников или холериков. На первом этапе владелец зовет собаку и дает команду «сидеть». Рекомендуется надеть на нее ошейник с поводком. Необходимо ограничить движения щенка, чтобы устранить возможность легко заполучить лакомство. Здесь потребуется немного подтянуть поводок. После собаку дразнят угощением, пока не проявится интерес. Такая провокация должна привести к тому, что пес подаст голос. Как только это произошло, владельцу нужно прокричать «голос!», угостить любимца едой и похвалить его. Вместо еды вы можете использовать игрушки. Важно, чтобы вещь нравилась и была интересна вашему питомцу.

Эта техника также доступна в модифицированной версии. При этом учитывается тот факт, что собака лает периодически. Как только это произойдет, нужно сразу произнести слово «голос» и дать животному его любимое угощение. Это приведет к формированию прочной связи между похвалой и обучением.

Зависимость собаки от владельца

Это способ можно рассматривать в двух вариациях. В первом случае владельцу нужно привязать поводок к какому-либо объекту на улице во время прогулки. Далее нужно отойти от собаки на некоторое расстояние. Через какой-то промежуток времени пес начнет скулить, а затем начнет лаять. Здесь важно дать вовремя «голосовую команду», вернуться к животному и похвалить его.

Второй способ включает в себя некоторую хитрость. При выгуле хозяин должен брать поводок и показывать любимцу свое желание гулять без него. После открытия двери важно посмотреть на своего четвероногого друга и четко произнести «голос!». Обычно собаки очень ждут прогулку, поэтому всегда реагируют эмоционально. Такой метод в 99% случаев провоцирует лай. Если это произошло, вы все сделали правильно.

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Подайте живой пример любимцу

Этот метод предполагает привлечение третьих лиц к их домашним животным. Хозяин может позвать на прогулку своего приятеля, чей пес уже научился «голосовой команде». Все, что необходимо, это заставить щенка наблюдать, как ведет себя другая собака, выполняя команду своего владельца и получая за это вознаграждение. Псу также захочется, чтобы его похвалил хозяин, поэтому он будет повторять за другой собакой. Этот метод очень эффективен, и если его можно реализовать, то стоит обязательно внедрить в свое обучение.

Связь с охраняемыми предметами

Данный метод актуален при обучении сторожевых собак. Здесь также понадобится присутствие третьих лиц, но питомцу человек должен быть уже неизвестен. Рекомендуется заранее надеть маску на лицо нового человека в целях маскировки. Это поможет предотвратить формирование негативного отношения к участнику, так как питомец не сможет запомнить лицо.

Владелец должен привязать поводок к чему-то снаружи, после этого необходимо положить предмет рядом с собакой, здесь хорошо подойдет косточка. Затем он должен отойти на несколько метров, а третий участник должен подойти к охраняемому объекту. Собака не позволит незнакомцу взять кость, поэтому начнет лаять. Здесь хозяин должен дать «голосовую команду», а участник операции должен исчезнуть из поля зрения. Эта тренировка эффективна и должна повторяться регулярно. Чаще всего так дрессируют немецкую овчарку, кавказскую овчарку, ризеншнауцера и тибетского мастифа.

Когда дело доходит до обучения собаки, не ждите мгновенных результатов. Если ваш пес не хочет слушаться вас, не стоит расстраиваться. Продолжайте дрессировку, здесь вам поможет только терпение. Как только животное начинает сразу реагировать на команду «голос», можно смело говорить, что желаемые цели были достигнуты. Эксперты рекомендуют сразу обучить любимца команде «молчать», так как лай собаки может оказаться не всегда уместным.

Очень важно не забывать хвалить и угощать вкусной едой своего четвероногого друга. Это всегда будет поднимать ему настроение и будет служить стимулом изучать новые команды. Помните: только при правильной технике и терпении можно рассчитывать на положительный результат!