Шотландская короткошерстная кошка — описание породы и уход

Шотландская короткошерстная кошка также известна как шотландская вислоухая. Сегодня ее часто можно увидеть на фото в социальных сетях. За ней не нужен особый уход, а описание породы говорит о том, что это ласковый и милый питомец. Он прекрасно подойдет для любой семьи.

История происхождения

История происхождения породы начинается в Шотландии. В 1961 году пастух Уильям Росс нашел маленькую белую кошечку Сьюзи с висячими ушами, которые вскоре стали типичными для этой породы. Он попросил фермера оставить ее себе. С этого момента началось профессиональное разведение шотландской короткошерстной породы. Разведение происходило путем скрещивания с британскими короткошерстными кошками.

Недавно созданная порода с висячими ушами хотя и быстро набирала популярность, с самого начала была очень спорной и вызывает споры до сих пор. Причиной этого является генетический дефект, который отвечает за складывание ушей и приносит с собой другие серьезные проблемы со здоровьем. В некоторых странах разведение скоттиш-фолдов классифицируется как нарушение прав животных или даже как пытка. Из-за генетического дефекта шотландская короткошерстная не признана породой некоторыми ассоциациями заводчиков кошек. Сюда входит, например, международная ассоциация Federation Internationale Feline (FiFe).

Описание породы

Шотландская короткошерстная — кошка среднего размера, крепкого и пропорционального телосложения. Вес самки составляет 3,5–5 кг, а самца — варьируется от 4,5 до 7 кг. Шерсть у них короткая, густая и очень пушистая. Допускаются все окрасы, кроме лилового, шоколадного и сиампойнта. Редкой считается рыжая шотландская кошка.

Цвет глаз должен соответствовать окрасу, хотя здесь допускаются и другие оттенки. Глаза всегда большие и круглые и придают питомцу очень милый вид. Их усы имеют округлую форму, направленную вниз. Нос курносый, небольшой и слегка изогнутый.

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Характер и поведение

Шотландская короткошерстная — тихая и спокойная кошка. Благодаря своему доверчивому, внимательному и нежному характеру она очень хорошо подходит в качестве домашнего питомца. Если вы выберете эту породу кошек, то принесете в свой дом любящего и ласкового компаньона. Несмотря на уравновешенный характер, шотландские вислоухие умны и очень любознательны. Вы даже можете научить своего четвероногого друга выполнять какие-то команды и трюки.

Представители этой породы обладают чрезвычайно чутким нравом. Они способны чувствовать настроение своего хозяина. Если вам станет грустно, кошка придет подержать вас и будет лежать рядом долгое время. После фазы акклиматизации шотландские вислоухие обычно могут хорошо ужиться с другими домашними животными или детьми. Они почти всегда быстро и легко адаптируются к любой ситуации. Эта порода кошек любит находиться в безопасности, поэтому не стоит выпускать ее гулять на улицу.

Уход и содержание

Шотландская короткошерстная кошка считается нетребовательной в уходе. Вам нужно только соблюдать ряд правил по ее содержанию.

Уход за шерстью

Шерсть этой породы кошек следует еженедельно расчесывать большим гребнем. С его помощью волосы легко удаляются. К зиме и лету эти кошки начинают линять. Вы будете замечать чрезмерное выпадение шерсти. В этот период времени нужно будет проводить процедуру ежедневно.

Купание

Шотландская короткошерстная кошка не нуждается в купании. Но проводить процедуру периодически нужно. Делают это по мере загрязнения питомца. Для купания следует использовать шампуни, которые строго предназначены для кошек. Средства гигиены для людей запрещены к использованию. При попадании в организм животного они могут привести к отравлению. После купания кошку нужно завернуть в полотенце, иначе она может заболеть.

Чистка ушей

Уши представителей данной породы нуждаются в особом уходе. Их необходимо раз в день тщательно очищать ушным ватным тампоном и теплой водой. Не используйте ватные палочки. Они могут травмировать ушную раковину вашего четвероногого друга. Для проведения первой процедуры лучше обратиться за помощью к ветеринару.

Чистка зубов

Чистка зубов кошки очень важна. Если вы не будете этого делать, то у питомца могут появиться стоматологические заболевания. Самая распространённая проблема — камни на зубах, которые появляются из-за размножения бактерий. Для чистки зубов вам понадобится специальная зубная паста и зубная щетка для котов. Их можно приобрести в любом зоомагазине. Перед покупкой вы можете ознакомиться с их фото в Интернете.

Чистка глаз

Шотландская вислоухая, прямоухая и британская кошка — родственные породы. Их особый породный недостаток проявляется в слезоточивости глаз. Поэтому их чистка очень важна и необходима. Процедуру проводят ежедневно. Для этого необходимо взять 2 ватных диска, окунуть их в теплую кипяченую воду и аккуратно протереть уголки глаз.

Стрижка когтей

Приучать к этой процедуре кошку нужно с самого детства. Многие животные боятся подстригать когти, хотя это абсолютно безболезненно. Если вы не умеете это делать, то лучше обратиться за помощью в ветеринарную клинику. Стрижку когтей нужно проводить аккуратно. Вы можете зацепить вену, что приведет к сильной кровопотери. Для осуществления процедуры вам понадобятся специальные когтерезы. Стригут когти по мере их отрастания, примерно раз в месяц.

Уход за туалетным лотком

Шотландские вислоухие — очень чистоплотные кошки. Это означает, что лоток нужно чистить не реже одного раза в день, чтобы поддерживать высокие стандарты гигиены. Наполнитель лучше выбирать натуральный. Он не должен содержать никаких запахов, так как они могут оттолкнуть питомца. Располагать лоток рекомендуется вдали от мисок с едой и водой. Лучше будет поместить его в отдельной комнате.

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Особенности питания

Шотландские вислоухие кошки не особо требовательны к питанию. Вы можете покупать своему питомцу как высококачественный сухой и влажный корм, так и обычную еду. Питательные вещества, в которых нуждается кошка, зависят от условий ее жизни и возраста. У котят и пожилых особей рацион будет отличаться. Также питание будет зависеть от болезней и кастрации.

Важной пищевой добавкой является кошачья трава. Кошки, когда умываются, проглатывают много шерсти, в их желудках образуются комочки, от которых потом животным приходится избавляться. Трава для кошек поможет вызвать тошноту и избавит ее от этих комков в желудке. Также в траве содержится много полезных веществ, которые необходимы для поддержания здоровья.

У вашего четвероногого друга всегда должна быть в свободном доступе вода. Не стоит давать ему молоко. У всех кошек естественная непереносимость лактозы, что означает, что они не переносят молочный сахар. Это может привести к серьезным проблемам с пищеварением.

Время от времени кошкам можно предлагать специальное кошачье молоко с пониженным содержанием молочного сахара. Однако это ни в коем случае не должно представлять собой заменитель воды. Можно рассматривать только в качестве угощения.

Если вы решите кормить свою кошку обычной едой, то вам стоит обратить внимание на список разрешённых и запрещенных продуктов питания.

Разрешенные продукты питания Запрещенные продукты питания Вареные яйца, рыба, мясо Сырые яйца, рыба, мясо Молочные продукты Сладкое Сливочное масло Кофейные напитки Рыбий жир Помидоры Каши: гречневая, овсяная, рисовая, кукурузная, пшеничная Картофель Овощи: тыква, огурец, зеленая фасоль, морковь, цветная капуста Кости Фрукты: яблоки, черника, арбуз, бананы, груши, дыня, крыжовник Корм для собак

При составлении рациона питания посоветуйтесь с ветеринаром. Он сможет подобрать качественную диету конкретно для вашего питомца.

Здоровье

Типичная для породы форма ушей является результатом генной мутации. Это приводит к остеохондродисплазии у всех шотландских вислоухих кошек.

Остеохондродисплазия — это болезненное заболевание костей и хрящей, вызванное мутацией доминантного гена. Аномалии хряща, некоторые из которых являются тяжелыми, по мере прогрессирования заболевания приводят к тяжелому и мучительному артриту. У пораженных кошек могут проявляться некоторые или (почти) все следующие болезненные симптомы:

тяжелые деформации костей;

короткие, широкие конечности;

короткий негибкий хвост;

хромота;

опухоль суставов;

изменение походки;

нежелание двигаться;

неспособность прыгать.

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Остеохондродисплазия наследуется по доминантному типу, поэтому все скоттиш-фолды несут мутацию гена. Гомозиготные (чистокровные) кошки наследуют мутацию как чистокровные кошки как со стороны отца, так и со стороны матери. Гетерозиготные (метисы) кошки наследуют мутацию только с одной стороны, т.е. при скрещивании кошек с другой породой и только от матери-кошки. Исследования показали, что гомозиготные кошки заболевают раньше и тяжелее. Первые признаки заболевания можно увидеть на рентгенограммах с семинедельного возраста. У гетерозиготных кошек заболевание можно диагностировать только с помощью рентгена с шестого месяца жизни.

Даже если у гетерозиготных кошек остеохондродисплазия развивается позже и зачастую в меньшей степени, качество их жизни значительно снижается, в том числе сокращается ожидаемая продолжительность жизни. До сих пор не существует способов эффективного лечения или даже излечения остеохондродисплазии у этой породы. Единственный способ облегчить симптомы – это обезболивающие, которые потребуются до конца жизни.

Также шотландские короткошерстные могут болеть типичными заболеваниями для всех кошек. Среди них:

иммунодефицит;

ринотрахеит;

панлейкопения;

бешенство;

хламидиоз;

сальмонеллез;

кандидоз;

токсоплазмоз;

лямблиоз;

гингивит;

стоматит.

В целях предотвращения развития болезней не забывайте регулярно посещать ветеринарную клинику и вовремя делать прививки. Это поможет обеспечить счастливую и долгую жизнь вашего любимца.

Стоимость

Минимальная цена в России составляет 1000 руб. В среднем такая кошка стоит от 5 до 12 тысяч руб. Покупка котенка в питомнике обойдется примерно в 15 тысяч руб.

Интересные факты

У каждой породы кошек есть свои отличительные особенности. Перед покупкой шотландской короткошерстной кошки обратите внимание на интересные факты о ней.

У этой породы необычные уши, из-за которых их часто сравнивают с совами и плюшевым мишкой.

Их уши не развиваются до трех-четырех недель после рождения.

Шотландские вислоухие обычно не относятся ко второму поколению (шотландская вислоухая + шотландская вислоухая). Вместо этого их скрещивают с американскими или британскими короткошерстными кошками. В результате только половина потомства — вислоухие кошки. Остальные котята имеют стоячие уши и называются шотландскими страйтами.

Они боятся высоты, поэтому стараются не находиться вдали от земли. Это связано со слабым вестибулярным аппаратом, который заложен генетикой.

Эти кошки очень любят смотреть телевизор, особенно мультфильмы.

Как только вы увидите фото шотландской короткошерстной кошки, сразу влюбитесь в нее. Но привлекательный внешний вид является не единственным ее преимуществом. Описание породы говорит о том, что это нежная и добродушная кошка, которая прекрасно ладит с людьми и другими животными. Вы точно не пожалеете о своей покупке.