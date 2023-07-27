Шотландская короткошерстная кошка — описание породы и уход

История происхождения шотландской короткошерстной кошки. Внешние характеристики и темперамент породы. Как ухаживать за скоттиш-фолдом. Чем кормить шотландскую вислоухую кошку. Болезни шотландской короткошерстной кошки.
Шотландская короткошерстная кошка также известна как шотландская вислоухая. Сегодня ее часто можно увидеть на фото в социальных сетях. За ней не нужен особый уход, а описание породы говорит о том, что это ласковый и милый питомец. Он прекрасно подойдет для любой семьи.
История происхождения
История происхождения породы начинается в Шотландии. В 1961 году пастух Уильям Росс нашел маленькую белую кошечку Сьюзи с висячими ушами, которые вскоре стали типичными для этой породы. Он попросил фермера оставить ее себе. С этого момента началось профессиональное разведение шотландской короткошерстной породы. Разведение происходило путем скрещивания с британскими короткошерстными кошками.
Недавно созданная порода с висячими ушами хотя и быстро набирала популярность, с самого начала была очень спорной и вызывает споры до сих пор. Причиной этого является генетический дефект, который отвечает за складывание ушей и приносит с собой другие серьезные проблемы со здоровьем. В некоторых странах разведение скоттиш-фолдов классифицируется как нарушение прав животных или даже как пытка. Из-за генетического дефекта шотландская короткошерстная не признана породой некоторыми ассоциациями заводчиков кошек. Сюда входит, например, международная ассоциация Federation Internationale Feline (FiFe).
Описание породы
Шотландская короткошерстная — кошка среднего размера, крепкого и пропорционального телосложения. Вес самки составляет 3,5–5 кг, а самца — варьируется от 4,5 до 7 кг. Шерсть у них короткая, густая и очень пушистая. Допускаются все окрасы, кроме лилового, шоколадного и сиампойнта. Редкой считается рыжая шотландская кошка.
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Характер и поведение
Шотландская короткошерстная — тихая и спокойная кошка. Благодаря своему доверчивому, внимательному и нежному характеру она очень хорошо подходит в качестве домашнего питомца. Если вы выберете эту породу кошек, то принесете в свой дом любящего и ласкового компаньона. Несмотря на уравновешенный характер, шотландские вислоухие умны и очень любознательны. Вы даже можете научить своего четвероногого друга выполнять какие-то команды и трюки.
Представители этой породы обладают чрезвычайно чутким нравом. Они способны чувствовать настроение своего хозяина. Если вам станет грустно, кошка придет подержать вас и будет лежать рядом долгое время. После фазы акклиматизации шотландские вислоухие обычно могут хорошо ужиться с другими домашними животными или детьми. Они почти всегда быстро и легко адаптируются к любой ситуации. Эта порода кошек любит находиться в безопасности, поэтому не стоит выпускать ее гулять на улицу.
Уход и содержание
Шотландская короткошерстная кошка считается нетребовательной в уходе. Вам нужно только соблюдать ряд правил по ее содержанию.
Уход за шерстью
Шерсть этой породы кошек следует еженедельно расчесывать большим гребнем. С его помощью волосы легко удаляются. К зиме и лету эти кошки начинают линять. Вы будете замечать чрезмерное выпадение шерсти. В этот период времени нужно будет проводить процедуру ежедневно.
Купание
Шотландская короткошерстная кошка не нуждается в купании. Но проводить процедуру периодически нужно. Делают это по мере загрязнения питомца. Для купания следует использовать шампуни, которые строго предназначены для кошек. Средства гигиены для людей запрещены к использованию. При попадании в организм животного они могут привести к отравлению. После купания кошку нужно завернуть в полотенце, иначе она может заболеть.
Чистка ушей
Уши представителей данной породы нуждаются в особом уходе. Их необходимо раз в день тщательно очищать ушным ватным тампоном и теплой водой. Не используйте ватные палочки. Они могут травмировать ушную раковину вашего четвероногого друга. Для проведения первой процедуры лучше обратиться за помощью к ветеринару.
Чистка зубов
Чистка зубов кошки очень важна. Если вы не будете этого делать, то у питомца могут появиться стоматологические заболевания. Самая распространённая проблема — камни на зубах, которые появляются из-за размножения бактерий. Для чистки зубов вам понадобится специальная зубная паста и зубная щетка для котов. Их можно приобрести в любом зоомагазине. Перед покупкой вы можете ознакомиться с их фото в Интернете.
Чистка глаз
Шотландская вислоухая, прямоухая и британская кошка — родственные породы. Их особый породный недостаток проявляется в слезоточивости глаз. Поэтому их чистка очень важна и необходима. Процедуру проводят ежедневно. Для этого необходимо взять 2 ватных диска, окунуть их в теплую кипяченую воду и аккуратно протереть уголки глаз.
Стрижка когтей
Приучать к этой процедуре кошку нужно с самого детства. Многие животные боятся подстригать когти, хотя это абсолютно безболезненно. Если вы не умеете это делать, то лучше обратиться за помощью в ветеринарную клинику. Стрижку когтей нужно проводить аккуратно. Вы можете зацепить вену, что приведет к сильной кровопотери. Для осуществления процедуры вам понадобятся специальные когтерезы. Стригут когти по мере их отрастания, примерно раз в месяц.
Уход за туалетным лотком
Шотландские вислоухие — очень чистоплотные кошки. Это означает, что лоток нужно чистить не реже одного раза в день, чтобы поддерживать высокие стандарты гигиены. Наполнитель лучше выбирать натуральный. Он не должен содержать никаких запахов, так как они могут оттолкнуть питомца. Располагать лоток рекомендуется вдали от мисок с едой и водой. Лучше будет поместить его в отдельной комнате.
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Особенности питания
Шотландские вислоухие кошки не особо требовательны к питанию. Вы можете покупать своему питомцу как высококачественный сухой и влажный корм, так и обычную еду. Питательные вещества, в которых нуждается кошка, зависят от условий ее жизни и возраста. У котят и пожилых особей рацион будет отличаться. Также питание будет зависеть от болезней и кастрации.
У вашего четвероногого друга всегда должна быть в свободном доступе вода. Не стоит давать ему молоко. У всех кошек естественная непереносимость лактозы, что означает, что они не переносят молочный сахар. Это может привести к серьезным проблемам с пищеварением.
Время от времени кошкам можно предлагать специальное кошачье молоко с пониженным содержанием молочного сахара. Однако это ни в коем случае не должно представлять собой заменитель воды. Можно рассматривать только в качестве угощения.
Если вы решите кормить свою кошку обычной едой, то вам стоит обратить внимание на список разрешённых и запрещенных продуктов питания.
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Разрешенные продукты питания
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Запрещенные продукты питания
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Вареные яйца, рыба, мясо
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Сырые яйца, рыба, мясо
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Молочные продукты
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Сладкое
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Сливочное масло
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Кофейные напитки
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Рыбий жир
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Помидоры
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Каши: гречневая, овсяная, рисовая, кукурузная, пшеничная
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Картофель
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Овощи: тыква, огурец, зеленая фасоль, морковь, цветная капуста
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Кости
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Фрукты: яблоки, черника, арбуз, бананы, груши, дыня, крыжовник
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Корм для собак
При составлении рациона питания посоветуйтесь с ветеринаром. Он сможет подобрать качественную диету конкретно для вашего питомца.
Здоровье
Типичная для породы форма ушей является результатом генной мутации. Это приводит к остеохондродисплазии у всех шотландских вислоухих кошек.
Остеохондродисплазия — это болезненное заболевание костей и хрящей, вызванное мутацией доминантного гена. Аномалии хряща, некоторые из которых являются тяжелыми, по мере прогрессирования заболевания приводят к тяжелому и мучительному артриту. У пораженных кошек могут проявляться некоторые или (почти) все следующие болезненные симптомы:
- тяжелые деформации костей;
- короткие, широкие конечности;
- короткий негибкий хвост;
- хромота;
- опухоль суставов;
- изменение походки;
- нежелание двигаться;
- неспособность прыгать.
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Остеохондродисплазия наследуется по доминантному типу, поэтому все скоттиш-фолды несут мутацию гена. Гомозиготные (чистокровные) кошки наследуют мутацию как чистокровные кошки как со стороны отца, так и со стороны матери. Гетерозиготные (метисы) кошки наследуют мутацию только с одной стороны, т.е. при скрещивании кошек с другой породой и только от матери-кошки. Исследования показали, что гомозиготные кошки заболевают раньше и тяжелее. Первые признаки заболевания можно увидеть на рентгенограммах с семинедельного возраста. У гетерозиготных кошек заболевание можно диагностировать только с помощью рентгена с шестого месяца жизни.
Также шотландские короткошерстные могут болеть типичными заболеваниями для всех кошек. Среди них:
- иммунодефицит;
- ринотрахеит;
- панлейкопения;
- бешенство;
- хламидиоз;
- сальмонеллез;
- кандидоз;
- токсоплазмоз;
- лямблиоз;
- гингивит;
- стоматит.
В целях предотвращения развития болезней не забывайте регулярно посещать ветеринарную клинику и вовремя делать прививки. Это поможет обеспечить счастливую и долгую жизнь вашего любимца.
Стоимость
Минимальная цена в России составляет 1000 руб. В среднем такая кошка стоит от 5 до 12 тысяч руб. Покупка котенка в питомнике обойдется примерно в 15 тысяч руб.
Интересные факты
У каждой породы кошек есть свои отличительные особенности. Перед покупкой шотландской короткошерстной кошки обратите внимание на интересные факты о ней.
- У этой породы необычные уши, из-за которых их часто сравнивают с совами и плюшевым мишкой.
- Их уши не развиваются до трех-четырех недель после рождения.
- Шотландские вислоухие обычно не относятся ко второму поколению (шотландская вислоухая + шотландская вислоухая). Вместо этого их скрещивают с американскими или британскими короткошерстными кошками. В результате только половина потомства — вислоухие кошки. Остальные котята имеют стоячие уши и называются шотландскими страйтами.
- Они боятся высоты, поэтому стараются не находиться вдали от земли. Это связано со слабым вестибулярным аппаратом, который заложен генетикой.
- Эти кошки очень любят смотреть телевизор, особенно мультфильмы.
Как только вы увидите фото шотландской короткошерстной кошки, сразу влюбитесь в нее. Но привлекательный внешний вид является не единственным ее преимуществом. Описание породы говорит о том, что это нежная и добродушная кошка, которая прекрасно ладит с людьми и другими животными. Вы точно не пожалеете о своей покупке.