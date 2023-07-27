Какую собаку завести в квартире с детьми

Многие люди считают, что содержать собаку в квартире нельзя, т. к. питомцу нужно много места, чтобы бегать и играть. Но это не совсем так. Некоторые породы отличаются спокойным характером, поэтому комфортно чувствуют себя в маленьких помещениях. Разберем, какую собаку лучше завести, если вы живете в квартире.

На что нужно обратить внимание при выборе собаки для квартиры

В квартире обычно меньше места, чем в доме, поэтому следует обратить внимание на несколько важных факторов при обустройстве жилища для своего питомца. Многие собаки ведут активный образ жизни — много бегают, прыгают и безумно любят играть со своим хозяином. Купите для четвероногого друга интересные игрушки, чтобы он мог занять себя, когда станет скучно.

Не оставляйте ценные вещи на видном месте. Собака может воспринять их за игрушку и испортить. Особенно это касается щенков — малыши играют со всем, что попадается им на пути. Приобретите специальный домик или коврик, где животное сможет отдохнуть. Каждому необходим свой уголок для уединения. Также это поможет вам предотвратить скопление грязи — коврики и домики легко постирать.

Взрослую собаку стоит заводить только в том случае, если вы живете на первом этаже или в доме есть лифт. Как и у людей, с возрастом у собак возникают проблемы с суставами. У крупных пород эта проблема выражена всегда более ярко. Подъем по лестнице дается трудно и может усугубить проблемы со здоровьем. В качестве альтернативы вы можете носить собаку вверх и вниз по лестнице, но это не самый удобный вариант.

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Маленькие собаки для квартиры

Если у вас маленькая квартира, лучший вариант — завести карликовую собаку. Они не занимают много места и не будут вам мешать. Эти породы не нуждаются в частых прогулках, и это их главное достоинство. Но не стоит забывать, что им все равно нужно внимание и игры.

Ши-тцу

Эта порода славится веселым и забавным характером. Ши-тцу энергичные и очень добрые, хорошо уживаются с людьми любого возраста и очень дружелюбно проявляют себя к другим домашними питомцам. Ухаживать за ними очень легко, это нетребовательные собаки. Даже гулять каждый день с ними не нужно, поэтому они отлично подходят для содержания в квартире.

Чихуахуа

Считается самой маленькой породой собак в мире. Их вес составляет всего 1,5-3 кг. С виду они кажутся милыми и беззащитными, но при этом обладают волевым характером. Это очень самоуверенные собаки, которые нуждаются во внимании.

Чихуахуа сильно привязываются к своему хозяину и стараются всегда быть рядом. На улице будут защищать его, несмотря ни на что. Это ласкова порода собак, которая обладает добродушным характером. Кроме того, они отличаются высоким интеллектом — вы легко сможете научить их выполнять разные трюки и команды.

Померанский шпиц

Померанский шпиц — очень забавная и веселая порода собак. Именно поэтому он считается настоящей семейной собакой. Шпиц никогда не обидит ребенка и всегда будет рад поиграть с другими питомцами в квартире.

Представители этой породы не любят сидеть без дела, поэтому вам нужно будет приобрести как можно больше игрушек. Они очень умны и сообразительны, легко поддаются дрессировке. Также стоит отметить, что шпиц не склонен проявлять агрессию и легко приспосабливается к любым условиям. Им даже разрешено летать в салоне самолета.

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Мопс

Мягкая морда, компактное телосложение и хриплое дыхание делают мопса одной из самых известных пород собак в мире. Они подойдут любому, будь то многодетные семьи, одинокие люди или старики.

Мопсы славятся своим добродушным и игривым характером. Это маленькая чуткая собачка, которой нравится проявлять любовь к своему хозяину. Они не любят находиться одни в квартире, сразу начинают скучать и грустить. Если вы редко бываете дома, эта порода вам не подходит.

Йоркширский терьер

Несмотря на небольшие размеры, йоркширский терьер — очень смелая и уверенная в себе собака. По отношению к другим собакам склонны вести себя дерзко, часто переоценивают свои силы, но с хозяином они ведут себя ласково и нежно.

Дрессировать их будет непросто — они очень хитрые и могут лениться, поэтому лучше будет обратиться за помощью к опытному дрессировщику. Эта порода отлично подходит для содержания в квартире, но гулять с йорками нужно регулярно. Они любят приключения и обладают охотничьим инстинктом.

Средние собаки для квартиры

Такие собаки могут жить как на улице, так и в квартире. Их вес обычно составляет 12-25 кг, а рост может достигать 60 см. Представителям данных пород нравятся прогулки на свежем воздухе, поэтому они не пойдут любителям сидеть дома.

Шарпей

Это спокойная и уравновешенная собака, которая никогда не проявляет агрессию. Шарпей умен, всегда рад учиться чему-то новому, легко адаптируется к любым условиям жизни и хорошо подходит для семей с детьми. Эта порода собак очень дружелюбна, найдет общий язык даже с кошкой. Они обладают хорошими спортивными данными, поэтому с радостью отправятся со своим хозяином на пробежку. У шарпеев есть одна интересная особенность: они боятся воды. Редко встречаются представители породы, которые добровольно идут купаться или плавать.

Чау-чау

Еще одна порода собак, у которой есть своя отличительная черта — синий язык. По характеру чау-чау похожи на кошек, у них нет ярко выраженного желания угодить во всем своему хозяину. Они настороженно относятся к незнакомцам и другим собакам, поэтому считаются хорошими сторожевыми псами. По отношению к своему человеку склонны проявлять спокойствие и ласку. Но они всегда не против порезвиться: любят бегать по травке и играть с мячом.

Перед покупкой чау-чау стоит учитывать, что они требуют особого ухода из-за своей шерсти. Расчесывать их нужно будет минимум 2-3 раза в неделю.

Сибирский хаски

Это оригинальная дикая порода ездовых собак из США, внешне напоминающая волка. Несмотря на это, они прекрасно подходят для содержания в квартире. Хаски очень общительны, подвижны и предпочитают активные игры, отличаются дружелюбным, нежным и ориентированным на людей характером. Прекрасно уживаются с любыми животными и безумно любят находиться рядом с детьми.

Многие представители породы обладают сильным охотничьим инстинктом, поэтому вы должны будете уделять особое внимание их дрессировке.

Самоед

Ласковая и нежная семейная собака, которая формирует тесные связи со всей семьей. Самоеды очень ориентированы на людей, им тяжело долго находиться в одиночестве. Эти собаки безумно любят, когда им уделяют много внимания. Они очень общительны с другими собаками и незнакомцами.

Многих владельцев эта порода привлекает красивым внешним видом. Самоеды напоминают плюшевую собаку, их сразу хочется погладить.

Корги

Очень своеобразная собака небольшого или среднего размера с короткими ногами. Они чрезвычайно умны, активны и игривы. Считаются хорошими защитниками, несмотря на свой небольшой размер. Это собака-компаньон, с которой вам никогда не будет скучно. Если у вас есть дети, это лучший вариант квартирной собаки.

Большие собаки для квартиры

Крупные породы собак рекомендованы к покупке тем, кто живет в большой квартире. Им нужна постоянная нагрузка, а это значит, что у них должно быть достаточно места для обучения и дрессировки. В маленьком помещении им будет очень тесно и некомфортно.

Сенбернар

Эта порода собак излучает безмятежность, спокойствие и уверенность в себе. Несмотря на внушительные размеры, сенбернар чувствителен и имеет мягкий характер, очень добродушен даже к незнакомцам. Вы в любой момент можете погладить его или обнять, он никогда не будет против.

Вряд ли найдется в мире собака, которая так сильно любит детей. Он всегда будет счастлив поиграть с ними и побаловаться. Его отличительная особенность — бдительный защитный инстинкт. Сенбернар всегда бескомпромиссно и чрезвычайно отважно защищает свою семью и свою территорию.

Ротвейлер

По своей сути ротвейлер — отличная семейная собака. Это прекрасный друг и компаньон как для людей, так и для других животных. Легко поддается дрессировке, с энтузиазмом учит новые команды. Безоговорочно любит свою семью и всегда ее защищает.

У него уравновешенный темперамент. Это прекрасный пример сочетания ловкости и самообладания. Желание угодить у него выражено не так ярко, как у многих других пород. Хозяину нужно будет сначала заслужить его любовь и доверие.

Ньюфаундленд

У ньюфаундленда очень мягкий и непривередливый характер. Он демонстрирует свою доброту и мягкость прежде всего как семейная собака, всегда проявляет заботу и ласку к детям. Эти собаки также хорошо ладят с другими домашними животными, если им дать возможность привыкнуть к совместной жизни на раннем этапе.

Это большие и независимые собаки, но они нуждаются в постоянном внимании и очень любят, когда о них заботятся. Идеально подходят для людей, которые любят активный образ жизни.

Немецкий дог

Эту породу часто называют «нежный великан» и обычно описывают как любящее и ласковое животное. Они предпочитают круглосуточно находиться рядом с хозяином, очень плохо переносят одиночество. Сдержанный характер и простота делают их очень приятными компаньонами практически во всех ситуациях.

Немецкие доги также очень популярны в качестве сторожевых собак. Внимательные четвероногие друзья относятся к незнакомым людям с некоторым скептицизмом. Могут сильно лаять и проявлять агрессию. Но к своим они всегда добры.

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Лабрадор-ретривер

Дружелюбная и умная собака с большим желанием обучаться новым трюкам и командам. Он всегда открыт и добродушен к людям. Незнакомцев и собак встречает без агрессии, поэтому в качестве сторожевого пса его не стоит рассматривать. Лабрадоры прекрасно поддаются дрессировке, поэтому обучать их может даже новичок.

Многие представители породы стараются во всем угодить своим владельцам. Лабрадоры очень любят гулять, поэтому больше всего походят активным семьям. В квартире будет чувствовать себя комфортно в семье с большим количеством социальных контактов.

Перед покупкой собаки ориентируйтесь не только на ее внешность и покладистый характер, но и на размер. Не каждая порода собак подойдет для содержания в квартире. Изучите все нюансы по содержанию выбранной породы, не забудьте почитать отзывы других владельцев.