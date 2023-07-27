Как собаку отучить кусаться при игре — советы экспертов

Многие щенки любят грызть разные предметы. Некоторые из них во взрослом возрасте начинают кусаться за руки и ноги. Владельцам такое поведение не нравится. Поэтому появляется вопрос: как отучить взрослую собаку кусаться?

Почему собака кусается

Щенки напоминают маленьких детей. Они мало знают о мире и исследуют все ртом. Таким образом они изучают окружающую их среду. Уже в первые дни жизни между однояйцевыми щенками развивается определенная борьба за власть за наиболее лактирующий сосок матери. В течение первых нескольких недель жизни они начинают играть и драться друг с другом. Так они учатся защищать себя и бороться за свою жизнь.

Прорезывание и рост зубов вызывают зуд и жжение, заставляя щенков постоянно искать что-то пожевать, чтобы облегчить этот дискомфорт. Если у них нет игрушек, которые специально для этого предназначены, они могут начать кусать своего хозяина за руки и ноги. Молочные зубы малышей заостренные и острые, это может быстро привести к нежелательным травмам. Вам необходимо будет принять меры по устранению данной проблемы сразу же.

Взрослые собаки могут кусаться, когда хотят поиграть. Вторая причина – проявление агрессии. Во время игры собака кусается мягко, стараясь не навредить человеку. Она будет нежно хватать вас за кожу, чтобы привлечь к себе внимание. Агрессивный укус более быстрый и неигривый. Он вызывает кровь и сопровождается рычанием и оскаленными зубами. Наиболее распространенными причинами, по которым ваш пес может начать кусаться, являются:

стресс и внешние факторы: это может быть громкий шум, постоянно плачущий ребенок или другая собака;

защита территории: это происходит в случае, если незнакомец или другая собака придет в дом;

плохое самочувствие: собаки нервничают, когда им больно или плохо. Они могут быстро раздражаться и кусать, чтобы устранить триггер;

игривость: собака, особенно щенок, кусается во время игры. Это не агрессия, но терпеть такое поведение все же не стоит;

плохая социализация: собаки, особенно те, которые выведены для охоты и охраны, могут укусить, если не будут хорошо социализированы. Это их врожденная черта, которую необходимо устранить как можно раньше.

Как отучить щенка кусаться

Собака должна усвоить еще щенком, что у людей чувствительная кожа. Даже в игре она не должна грызть своего хозяина. Если ваш щенок кусается, вы должны четко обозначить ему границы. Вы можете отучить его кусаться, давая четкие сигналы и команды - «Нет» означает «Нет». Если вы скажете «Нет», ваша собака должна немедленно прекратить свои действия. Это требует терпения и последовательности, но обеспечивает безопасность на будущее. Громкое «Ай» также может служить командой, чтобы заставить щенка перестать кусаться. Всего за несколько дней собака узнает, как далеко она может зайти и начнет понимать, что причиняет вам боль.

Не стоит разговаривать со своей собакой длинными предложениями, она не понимает их смысл. Команды должны состоять из 1-2 слов. Они должны быть четкими и краткими. Также запрещается бить питомца или хватать его за намордник. Это может привести к тому, что ваш четвероногий друг станет вас бояться или даже впадет в депрессию. Если ваш щенок начал кусаться во время игры, то все действия нужно немедленно прекратить. Со временем он начнет понимать, что причиной прекращения игр с ним являются его укусы.

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Как отучить взрослую собаку кусаться

Ни один щенок не рождается агрессивным. Только люди или отсутствие опыта общения с другими животными могут привести к тому, что собака со временем станет агрессивной. Поэтому важно хорошо социализировать щенка еще с раннего детства. Самый простой способ сделать это – создать как можно больше контактов с самыми разными людьми и собаками на ранней стадии.

Взрослую собаку тяжелее отучить кусаться, чем щенка. Эта практика потребует больших усилий. Всегда помните, что вы добьетесь эффективного успеха только через постоянство. Если собака кусается, каждый раз нужно реагировать соответствующим образом. Обратите внимание, что все члены семьи должны действовать одинаково. Если хозяйка говорит «Ой», а хозяин «Нет», долгосрочного успеха не будет.

Первый способ отучить взрослого пса кусаться – подражать его игровому поведению. Играйте с ним, пока он не укусит вас. Как только это произошло, издайте визг и немедленно прекратите игру. Ваша собака поймет, что сделала вам больно и в дальнейшем не будет так поступать.

Перенаправьте укус собаки на игрушку для жевания - простой метод, но часто один из самых эффективных. Уберите свою руку или любую часть тела, которую ваш пес кусает, изо рта и вместо этого вставьте ему в рот любимую игрушку.

Не проявляйте грубость во время игр. Это может вызвать агрессию у собаки. Она может не так понять ваше поведение и укусить вас за руки или ноги. Все игры должны быть легкими и веселыми.

Как отучить собаку кусать незнакомцев

Если ваша собака нападает только на незнакомцев, вы должны держать ее на поводке. Здесь необходима десенсибилизация, чтобы ваша собака научилась не кусать тех, с кем она не знакома.

Десенсибилизация – это метод дрессировки, который заключается в медленном воздействии на собаку с целью снижения ее эмоциональной реакции на триггеры. Это позволит вашему питомцу развить уровень терпимости, прежде чем вы увеличите интенсивность триггера.

Сначала посадите собаку на поводок и попросите ее сесть. Затем попросите незнакомца отойти подальше от вашей собаки. Если ваш пес рычит или проявляет негативную реакцию, скажите громкое «Нет!» и прикажите ему вернуться в сидячее положение.

Когда собака успокоится и сядет, дайте лакомство в качестве поощрения. После этого попросите незнакомца подойти на шаг ближе. Если ваша собака проявляет агрессию, повторите описанный выше процесс. Делайте это снова и снова, пока пес не станет снисходителен к незнакомцу.

Некоторым собакам нужно время, чтобы отучиться кусать незнакомцев. Немецкая овчарка, например, всегда будет стремиться защитить своего хозяина. Она до последнего не будет воспринимать никого, кроме своего человека. Мелкие породы собак менее склонны к проявлению агрессии.

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Болезни, из-за которых собака может начать кусаться

Многие собаки часто кусаются из-за боли, вызванной болезнью, которая может быть незаметна. По этой причине, а также из-за того, что укус собаки представляет опасность для членов вашей семьи и окружающих, лучше всего обратиться за дополнительной помощью к ветеринару или бихевиористу.

Зубные камни

Зубной камень возникает в результате взаимодействия различных веществ в ротовой полости. Бактерии вместе с несъеденной пищей, слюной и сброшенными клетками со слизистой оболочки рта образуют слой, который прилипает к поверхности зубов. Этот слой называется зубным налетом.

Налет прилипает к труднодоступным участкам зубов и между зубами. Особенно часто страдают мелкие породы собак, такие как чихуахуа, ши-тцу или йоркширский терьер. У этих собак зубы расположены слишком близко друг к другу или под углом, поэтому развитие зубного налета происходит активнее. Удалить зубной камень можно в ветеринарной клинике. Процедуру проводят под наркозом с помощью ультразвука.

Основные симптомы:

желтоватые, мягкие отложения на зубах;

коричневые твердые отложения на зубах;

неприятный запах изо рта;

раздраженные, красноватые или даже кровоточащие десны;

отказ от пищи;

гной во рту;

одностороннее жевание с запрокинутой головой.

Пародонтит

Это хроническое, необратимое (уже полностью не излечимое) заболевание пародонта. Оно включает изменения в деснах, зубной лунке (альвеоле) и твердой пластинки, окружающей корень зуба. Более 80% собак старше 2 лет страдают пародонтитом. Это состояние чаще всего не диагностируется и не лечится у взрослых и пожилых собак.

Пародонтит у собак прогрессирует коварно и приводит к сильным болям и потере зубов. Симптомы не всегда одинаково выражены – иногда ваш четвероногий друг может чувствовать себя хорошо, так что в промежутках он не будет проявлять никаких признаков болезни.

Основные симптомы:

вялость;

повышенная потребность во сне;

неприятный запах изо рта;

воспаление десен;

саливация.

Стоматит

Стоматит – это воспаление или эрозия слизистой оболочки рта. Слизистая оболочка полости рта постоянно подвергается механическим и химическим раздражителям вследствие приема пищи. Это вызывает небольшие повреждения, которые обычно быстро заживают, если бактериальная флора здорова. Однако, если иммунная система слаба, существует риск воспаления.

Бактерии и микробы могут попасть в лимфатические узлы через лимфатическую систему и в органы через кровь, что приведет к поражению почек, печени и сердца. Другими возможными причинами являются стоматологические заболевания, сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, отравления, неправильное питание или опухоль, не локализованная в ротовой полости. Стоматит часто сопровождается гингивитом или пародонтитом. Особенно часто страдают мелкие породы и собаки со смещенными зубами.

Единственным симптомом обычно является неприятный запах изо рта. Лишь при более тяжелом течении заболевания собака отказывается от еды, у нее наблюдается повышенное слюноотделение и даже выпадают зубы.

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Пульпит

При воспалении в области корня зуба могут поражаться различные участки. Если пульпа зуба с содержащимися в ней нервными волокнами и кровеносными сосудами воспалена, возникает пульпит. Воспалительные, болезненные изменения в пульпе могут быть вызваны воздействием различных вредных факторов: переломы, удары о зуб, кариес. При отсутствии лечения это может привести к гибели пульпы зуба (некрозу).

Развитие и степень бактериального воспаления, а также скорость его прогрессирования зависит от того, насколько силен иммунный ответ собаки. Щенки и пожилые собаки не обладают такой мощной иммунной системой, как взрослые здоровые собаки, поэтому они более подвержены заражению.

Основные симптомы:

мутная или даже кровянистая слюна;

сильный запах изо рта;

опухшие десны;

гной на стыке десен и зубов;

припухлость в области морды;

гнойные выделения из носа (редко).

Гингивит

Это состояние, при котором десна воспаляются полностью или частично. Гингивит диагностируют у 85% собак. Маленькие породы собак, такие как миниатюрные пудели и пекинесы, особенно страдают от тяжелой формы воспаления десен.

Гингивит обычно вызывается налетом и зубным камнем из-за плохой гигиены полости рта. Зубные отложения образуют питательную среду для бактерий, которые в конечном итоге вызывают воспаление десен.

Основные симптомы:

слюноотделение;

гнойные выделения;

опухоль и покраснение десен;

кровоточивость;

неприятный запах изо рта.

Ваша собака кусается? Всегда есть способ отучить ее от этого. Процесс займет у вас некоторое время. Могут уйти недели или месяцы, чтобы добиться успеха. Если ваши усилия не дают результатов, лучше всего обратиться к дрессировщику собак за более профессиональным подходом. Эксперт может помочь вам понять, что заставляет вашу собаку кусаться и как это можно исправить.