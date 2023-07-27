Где купить хороший футон?

Традиционные японские предметы мебели - футоны, пользуются большой популярностью при оформлении дома. Предлагаем узнать, где можно купить хороший футон, а также на какие моменты нужно обращать внимание.
В нашей стране всегда живо интересовались культурой других стран и народов, этот интерес проявляется и в дизайнерских решениях оформления интерьера. Сейчас на фоне актуальной моды на минимализм дизайнеры обратили внимание на оформление жилища в японском стиле. Такой дом не может обойтись без традиционного японского спального места — футона.
Материалы и технология изготовления футонов
С момента появления футонов в Японии технологии изготовления матрасов ушли далеко вперёд. В XVIII веке это был просто мешок, набитый шерстью или хлопком, его клали поверх татами, привычных для нас кроватей в Японии тогда не существовало.
Сейчас футон для сна на полу изготавливают не только в Японии, все производители применяют высококачественные экологичные материалы. Сочетания различных слоев наполнителя разрабатываются с учетом специфичных условий эксплуатации такого матраса. Кроме того, что матрас футон кладут на пол, его принято каждое утро сворачивать и убирать в какое-либо хранилище. Материалы должны быть устойчивы к истиранию и деформациям, легко чиститься, не накапливать пыль и не впитывать избыточное количество влаги.
Чехлы для футонов шьют из натурального хлопка или из смесовых тканей с высоким содержанием хлопковых волокон. Среди наполнителей лидируют натуральные материалы:
- хлопковое волокно;
- шерсть;
- морские водоросли;
- волокна кокоса или сизаля;
- соевая пена.
Используются также новейшие разработки, не уступающие природным волокнам по своим эксплуатационным качествам — пены с функцией memory, латекс, пенополиуретан.
Важным моментом является то, что производители стараются не применять клей, для фиксации слоёв применяется технология пиковки, прошивается всё изделие.
Решили купить футон? Как выбрать хороший магазин
Прежде всего, нужно обратить внимание на ассортимент, предлагаемый магазином. Современный матрас футон может использоваться не только для ночного сна. Производители разработали модели-трансформеры, специальные конструктивные детали которых позволяют превратить матрас в кресло или пуф. Можно купить футон с комплектом подушек, в этом случае он будет служить полноценным диваном. В хорошем магазине покупатели видят полный спектр изделий.
Чтобы обезопасить себя от покупки футона, сделанного из некачественных материалов, следует запросить у торгующей организации полную информацию о производителях, сертификаты соответствия, гарантийные обязательства. Если продавец не располагает всеми необходимыми документами, стоит отказаться от приобретения такого товара и обратиться к официальному представителю завода-изготовителя. Организации, работающие напрямую с изготовителем, могут предложить товары с наилучшим соотношением цены и качества.
Также футон купить можно и в интернет-магазине “Анатомия сна”. Мы сотрудничаем напрямую с производителями, а наши консультанты в режиме онлайн или по телефону могут предоставить всю необходимую информацию и ответить на любые вопросы.