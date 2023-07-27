Где купить хороший футон?

В нашей стране всегда живо интересовались культурой других стран и народов, этот интерес проявляется и в дизайнерских решениях оформления интерьера. Сейчас на фоне актуальной моды на минимализм дизайнеры обратили внимание на оформление жилища в японском стиле. Такой дом не может обойтись без традиционного японского спального места — футона.

Материалы и технология изготовления футонов

С момента появления футонов в Японии технологии изготовления матрасов ушли далеко вперёд. В XVIII веке это был просто мешок, набитый шерстью или хлопком, его клали поверх татами, привычных для нас кроватей в Японии тогда не существовало.

Сейчас футон для сна на полу изготавливают не только в Японии, все производители применяют высококачественные экологичные материалы. Сочетания различных слоев наполнителя разрабатываются с учетом специфичных условий эксплуатации такого матраса. Кроме того, что матрас футон кладут на пол, его принято каждое утро сворачивать и убирать в какое-либо хранилище. Материалы должны быть устойчивы к истиранию и деформациям, легко чиститься, не накапливать пыль и не впитывать избыточное количество влаги.

Чехлы для футонов шьют из натурального хлопка или из смесовых тканей с высоким содержанием хлопковых волокон. Среди наполнителей лидируют натуральные материалы:

хлопковое волокно;

шерсть;

морские водоросли;

волокна кокоса или сизаля;

соевая пена.

Используются также новейшие разработки, не уступающие природным волокнам по своим эксплуатационным качествам — пены с функцией memory, латекс, пенополиуретан.

Важным моментом является то, что производители стараются не применять клей, для фиксации слоёв применяется технология пиковки, прошивается всё изделие.

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Решили купить футон? Как выбрать хороший магазин

Прежде всего, нужно обратить внимание на ассортимент, предлагаемый магазином. Современный матрас футон может использоваться не только для ночного сна. Производители разработали модели-трансформеры, специальные конструктивные детали которых позволяют превратить матрас в кресло или пуф. Можно купить футон с комплектом подушек, в этом случае он будет служить полноценным диваном. В хорошем магазине покупатели видят полный спектр изделий.

Чтобы обезопасить себя от покупки футона, сделанного из некачественных материалов, следует запросить у торгующей организации полную информацию о производителях, сертификаты соответствия, гарантийные обязательства. Если продавец не располагает всеми необходимыми документами, стоит отказаться от приобретения такого товара и обратиться к официальному представителю завода-изготовителя. Организации, работающие напрямую с изготовителем, могут предложить товары с наилучшим соотношением цены и качества.

Также футон купить можно и в интернет-магазине “Анатомия сна”. Мы сотрудничаем напрямую с производителями, а наши консультанты в режиме онлайн или по телефону могут предоставить всю необходимую информацию и ответить на любые вопросы.