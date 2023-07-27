Рейтинг самых умных пород собак маленькой и средней породы

Все собаки обладают высокими интеллектуальными способностями, но некоторые представители вида выделяются особой сообразительностью. Их очень легко дрессировать — животные запоминают новые команды за считанные минуты и всегда рады обучаться новым трюкам. Какая же порода собак самая умная?

Австралийская овчарка

Австралийская овчарка особенно популярна благодаря красивому окрасу шерсти, ледяным голубым глазам и дружелюбному характеру. Эта порода впервые появилась на родео-шоу в 1950-х годах. Фермер из Айдахо Джей Сислер научил свою австралийскую овчарку удивительным трюкам. Собака поразила публику, с того момента многие стали заводить эту породу в качестве домашнего питомца.

Представители этой породы умны и настойчивы, могут работать сосредоточенно в течение длительного периода времени. Порода обладает уравновешенным нравом, добра и верна своему хозяину. К незнакомцам относится настороженно, австралийцу сначала нужно «оттаять». У него сильный инстинкт охранника, он всегда защищает свою семью.

Из-за того, что австралийская овчарка раньше использовалась в качестве пастушьей собаки, она обладает хорошими наблюдательными навыками и часто сама решает, что делать. Умному четвероногому другу нужна осмысленная задача, которую он будет выполнять самостоятельно и добросовестно. Если ему скучно, он будет искать задание, которое может не совсем соответствовать представлениям хозяина.

Ротвейлер

Ротвейлеры — одна из старейших немецких пород собак. Однако их корни лежат за Альпами. Римляне привезли на завоеванные территории не только культурные достижения, но и животных. Они использовали предков ротвейлеров в качестве пастухов, чтобы держать скот для легионов.

Это уверенные в себе, смелые и бдительные собаки. Готовность защищаться и отвага — центральные черты характера, которые могут превратиться в доминантность. Хозяину ротвейлера потребуется некоторое время, чтобы научить его быть покорным, иначе поведение животного может выйти из-под контроля.

Дрессировкой представителей этой породы должны заниматься эксперты. Новичкам это будет даваться сложно и может не привести к желаемым результатам. Ротвейлеру нужны задачи и занятия, которые он сможет реализовать самостоятельно. Простые игры с человеком могут показаться ему скучными.

Характер ротвейлера крайне территориальный, он надежно охраняет свою территорию. Не зря его ценят как хорошего охранника и рабочую собаку для полиции и служб безопасности. В общественных местах рекомендуется надевать на него намордник. Это поможет избежать потенциальных неприятных ситуаций.

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Папильон

Папильон был популярен еще в XII веке при испанском дворе. Эта порода была признана как собака-компаньон для знатных дам. Позже порода распространилась и в других европейских странах. Многочисленные картины известных художников до сих пор свидетельствуют о распространении этих маленьких служебных собак.

Предшественник породы, вариант с висячими ушами — фален, родом из Франции. Во время Французской революции собака была почти искоренена как типичный и представительный символ дворянства. Тем не менее фален выжил и вернул себе популярность в следующем столетии. Это привело к основанию первого клуба породы. Папильон появился как разновидность фалена в XIX веке, когда заводчики ввели в породу чихуахуа и шпица.

Эти собаки умны, жизнерадостны и энергичны. В то же время они добрые, нежные и ласковые, очень любят своего хозяина и всегда проявляют свои чувства. Многие владельцы говорят, что это самая преданная порода маленьких собак. Несмотря на внешне хрупкий вид, это выносливая порода, которая даже в длительных походах будет до конца вести себя уверенно. Папильонов обычно легко воспитывать, они любят детей.

Шелти

С шелти никогда не бывает скучно. Буйный темперамент маленькой собачки с Шотландских островов просто заразителен, поэтому он не оставляет своему хозяину иного выбора, кроме как проводить с ним много времени на собачьей спортивной площадке или на природе. Пусть вас не вводит в заблуждение его милый внешний вид: шотландская овчарка — крепкий натурщик, который не боится ветра и дождя, предпочитает вести активный образ жизни, а не лежать на коленях хозяина.

Это очень добрая собака, чувствительная к настроению своего хозяина — она всегда стремится его улучшить. Взамен четвероногий друг ожидает, что люди будут относиться к нему так же любяще и добродушно. Неконтролируемое, громкое или даже агрессивное поведение вызывает у умного шелти отвращение и сильно его пугает. С представителями этой породы собак нужно вести себя нежно и ласково. Только так вы сможете завоевать их доверие и любовь.

Шелти обладают высоким интеллектом, их легко дрессировать и обучать новым командам. Они всегда с радостью поиграют с вами в мячик или догонялки. Часто эта порода выигрывает на различных собачьих конкурсах. Они быстрые, умные и легко приспосабливаются к любым условиям.

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Доберман

Своим названием доберман обязан первому известному заводчику породы Фридриху Луи Доберману. Он был выведен как рабочая и сторожевая порода, которая в основном использовалась в качестве пастушьей, полицейской и охотничьей собаки. Доберман был официально признан полицейской собакой в ​​Германии с начала XX века и из-за своей особой пригодности для полицейской службы вскоре стала называться жандармской собакой.

Доберман-пинчер — одна из самых умных пород собак в мире. Его характер многогранен: он чувствителен и уверен в себе одновременно. Представители этой породы всегда готовы к обучению и дрессировке. Это смелый, крепкий и бесстрашный пес. Как сторожевая собака, он очень территориальный и имеет сильный темперамент.

В то же время эта собака очень миролюбива, при правильном воспитании проявляет себя как нежный и добрый компаньон. Четкое лидерство и последовательность — основа дрессировки всех собак, но для добермана особенно важно, чтобы он признавал верховное лидерство своего хозяина. При дрессировке категорически запрещено применять методы насилия и повышать голос. Это приводит к неуверенности, нервозности и агрессии у четвероногого друга.

Золотистый ретривер

Длинная золотистая шерсть, дружелюбный характер и преданный взгляд делают золотистого ретривера одним из самых популярных домашних животных в России. Сегодня эта порода — одна из самых востребованных семейных собак средних размеров.

Его история восходит к 1864 году. Тогда лорд Твидмут купил щенка по кличке Ноус у сапожника в Брайтоне. Ноус был единственным золотистым щенком, родившимся среди черных братьев и сестер. В 1868 году Ноус был повязан с Белль, сукой твид-уотер-спаниеля. С тех пор началось размножение этой породы.

У золотистого ретривера уравновешенный характер: он не нервный, но и не слишком спокойный. Это активный и жизнерадостный пес, который приспосабливается ко всем повседневным ситуациям с большим хладнокровием и бесстрашием. Он увлечен многими занятиями, очень активен и часто игрив даже в старости. Ретривер отличается от других пород своим послушанием и легкостью в дрессировке, очень ласковый и любит принимать участие во всех мероприятиях своей семьи. Чем больше пес интегрирован в семейную жизнь, тем больше он проявляет любовь к своим хозяевам.

Его врожденный охотничий инстинкт в первую очередь нужно направить в нужное русло. Основная работа золотистого ретривера — поиск дичи. Он был выведен, чтобы «работать после выстрела». Это означает, что пес будет приносить дичь в зубах после того, как она была убита. В основном используется для охоты на уток.

Охотничьи способности ретривера также делают его идеальным для использования в качестве собаки-спасателя, поводыря, собаки для поиска взрывчатых веществ и наркотиков или в качестве помощника для инвалидов. Благодаря его желанию угодить и лидерским качествам пса легко обучить всем задачам. Какие они будут — решать только хозяину.

Колли

Колли — шотландская порода собак, которая стала известна еще в XIII веке. Считается, что эти псы представляют собой смесь местных пастушьих собак и животных, завезенных римлянами в V веке до нашей эры. Шотландские фермеры использовали эту породу в основном для выпаса овец в глубоких болотах.

Это верная и умная собака, которая очень дружелюбна к своей семье. Она никогда не проявляет агрессии по отношению к незнакомцам. При общении с сородичами и другими домашними животными также ведет себя добродушно. С детьми всегда идет на контакт, очень любит с ними играть. Эти сообразительные собаки судовольствием изучают новые команды и всегда слушаются своих хозяев. Ласковый характер делает их отличными компаньонами в повседневной жизни.

Представители этой породы — спортивные и активные собаки, им требуется много упражнений. Ежедневные прогулки в любую погоду — это самое малое, что нужно вашему колли в плане физических упражнений. Вы можете без проблем отпускать своего четвероногого друга на волю — эта порода почти не имеет охотничьего инстинкта и не любит уходить далеко от своего хозяина. Поэтому при соответствующей подготовке пес также подходит в качестве компаньона для бега трусцой, походов, верховой езды или езды на велосипеде.

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Далматин

Отличительная черта далматина — белая шерсть с черными/коричневыми пятнами. Эта уникальная порода появилась в результате генной мутации. Темные пятна, которые идеально симметрично распределены по всему телу, четко выделяются на чисто белой короткой шерсти. Щенки изначально рождаются белыми и проявляют первые признаки типичной пятнистости только в возрасте от 10 до 14 дней. Многие владельцы считают, что это самая необычная порода собак.

Далматины очень любят находиться в обществе, будь то их семья или другие животные. Им нравится быть со своим хозяином повсюду. Они считаются очень легко адаптируемыми и приятными компаньонами, если они физически и умственно заняты. Чувствуя напряжение в семье, они становятся замкнутыми и начинают грустить. Характер собак проявляется и в их воспитании — они гораздо чаще реагируют на похвалу и любящее одобрение, чем на чрезмерную строгость.

Под принуждением и под слишком большим давлением самоуверенный далматинец становится упрямым. В этом случае он склонен к самостоятельным действиям, что в большинстве случаев не в интересах его хозяина. Если к нему относятся с нежностью, он проявляет себя как дружелюбная и открытая семейная собака. Живя с детьми, проявляет много терпения и игривости, но не потерпит, если с ним будут обращаться как с игрушкой.

Некоторые четвероногие друзья особенно быстро реагируют на команды своего хозяина или хозяйки и поэтому считаются самыми умными породами собак. Размер мозга не является определяющим фактором собачьего интеллекта. Яркий пример — папильон, который занимает лидирующую позицию в списке самых умных собак. Это свидетельствует о том, что даже маленькие собаки с меньшим мозгом могут быть умными.