Как красиво покрасить яйца на Пасху своими руками

Способы покраски яиц на Пасху год от года становятся все более разнообразными, демонстрируя неиссякаемость креативных идей. Покрасить яйца своими руками в домашних условиях можно очень простыми способами, а результат получается как на выставку.

Советы и секреты по подготовке и окрашиванию пасхальных яиц

Окрашивание яиц дело несложное, однако, имеет свои тонкости и секреты, которые необходимо знать, чтобы получить желаемый результат.

Процесс отваривания яиц и окрашивание зачастую совмещены, как при использовании натуральных красителей, так и искусственных. Поэтому важно, чтобы скорлупа на яйцах в процессе термообработки не растрескивалась.

Покрасить яйца на Пасху можно и своими руками, для чего подойдут, как яйца с белой скорлупой, так и бежевой. На темных яйцах некоторые цвета получаются более насыщенными, а белая скорлупа подходит для окраски в светлые тона.

Однако следует учитывать, что декорировать яйца можно и вовсе без красителей. Перед началом самого процесса окрашивания или предварительного отваривания подготавливаем яйца:

выбираем яйца с плотной скорлупой;

они должны полежать при комнатной температуре не менее часа;

кладем яйца обязательно в холодную воду и обеспечиваем максимально постепенный нагрев;

о гонь сначала делаем ниже среднего, затем его можно увеличить;

в воду добавляем соль: 1 ст. л на 2 литра воды.

Общие рекомендации по окрашиванию пасхальных яиц:

количество яиц берем с запасом (с учетом неизбежного «брака»);

яйца перед окрашиванием промываем с мылом, а в при отдельных видах окрашивания, требуется еще и протереть скорлупу спиртом;

оставляем яйца в красителе до полного остывания для получения более насыщенного цвета;

после извлечения из раствора красителя яйца обсушиваем и смазываем растительным маслом.

Как и чем покрасить пасхальные яйца своими руками

Ознакомимся с самыми разнообразными вариантами того, как покрасить яйца на Пасху своими руками в домашних условиях.

Однако основным и наиболее популярным способом все также остается многовековое окрашивание с использованием натуральных продуктов, например таких, как:

луковая шелуха;

свекла;

куркума;

кофе, чай;

сок клюквы, темного винограда;

отвар черники;

отвар цветков фиалки и т.д.

Современные производители предлагают в огромном выборе и искусственные пищевые красители. Но они в основном используются для декоративных яиц, за редким исключением, когда такие яйца употребляют и в пищу.

Как красить натуральными продуктами яйца

Сначала необходимо выбрать вариант окрашивания яиц по конечному результату, который имеет свое название:

крашенки . Яйца просто окрашиваются в один цвет, который выбирается по желанию, как правило, используются несколько цветов красителей;

. крапанки. Название говорит само за себя, окрашивание неравномерное с вкраплениями, размер, интенсивность и форма которых получается разными способами;

писанки. Окрашенные яйца с росписью, нанесенным узором или его фрагментами.

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Покраска яиц в луковой шелухе

Такой древнейший способ окрашивания яиц на Пасху, как с помощью луковой шелухи, популярен и в наши дни. Ознакомимся с тем, как покрасить этим способом подготовленные яйца красиво и эффектно.

Что потребуется:

луковая шелуха – в максимально достаточном количестве;

яйца;

масло растительное для смазывания;

соль.

Приготовление:

Луковой шелухой набиваем приготовленную емкость и ставим на огонь, отвариваем 10 минут, огонь отключаем. Когда отвар остынет полностью, его можно процедить, а можно использовать и вместе с шелухой. Кладем в холодный отвар луковой шелухи соль, яйца и варим, как обычно, немного увеличив длительность до 10 минут. Затем яйца извлекаем и полностью остужаем. Далее их вновь можно положить в остывший отвар и убрать в холодильник. А можно ограничиться и полученной интенсивностью цвета, не забыв смазать поверхность маслом. Для большего изобилия окрашенных яиц на вашем праздничном столе можно ознакомиться с тем, как покрасить яйца на Пасху своими руками в домашних условиях без красителей.

Как украсить яйца без красителей

Если традиционный декор пасхальных яиц, каковым является окрашивание, вас не вдохновляет, можно воспользоваться и такими идеями:

декупаж в различных вариантах исполнения;

наклейки;

Наклеивать можно самые разнообразные наклейки, привлекая к творчеству детей. Однако, следует помнить, что самыми безопасными являются специальные наклейки для яиц.

роспись лаками для ногтей;

роспись акварельными и другими красками;

накручивание на яйцо ленты, тесьмы, кружева, с последующим закреплением клеем;

надписи с пожеланиями;

использование различных блестков и пайеток для поделок;

украшение перьями и другими элементами декора, с закреплением клеем.

Вариантов современного декора яиц просто неограниченное количество, но стоит не забывать о безопасности их употребления. Поэтому лаки, краски, клей лучше использовать для украшения декоративных яиц, которые не идут в пищу.

Используем свеклу вместо красителя

Отличный яркий розовый цвет различной интенсивности можно получить совершенно безопасным способом с использованием свеклы.

Что потребуется:

свекла – 3 шт.;

уксус – 2 ст. л;

соль – 2 ст. л;

масло растительное;

яйца.

Окрашивание:

Для того, чтобы покрасить яйца на Пасху своими руками в домашних условиях, натираем свеклу на терке. Заливаем все двумя литрами воды, добавляем уксус и соль, как сказано в пошаговом описании. Кладем в воду подготовленные яйца и включаем средний огонь. После того как смесь закипит, варим все 10 минут. Извлекаем яйца, остужаем. Если интенсивность окрашивания вас не устраивает, продолжаем окрашивание яиц, но уже в холодном красителе из свеклы. Для чего настой отжимаем, жмых выбрасываем, а остывшие яйца кладем в холодный краситель и убираем в холодильник на всю ночь. После окрашивания яйца протираем бумажной салфеткой и смазываем маслом.

Как покрасить яйца в тряпочках без красителей

Создать профессиональный рисунок на яйце помогут ткани с непрочным окрашиванием, например, шелк или ситец. Причем ткани обязательно должны быть новыми без потери краски в уже состоявшихся стирках.

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Что подготавливаем:

яйца;

отрезки подходящих тканей с ярким рисунком;

белая ткань;

уксус;

соль;

нитки с иголкой или резинки канцелярские.

Окрашивание:

Из приготовленных тканей нарезаем квадраты небольшого размера. Заворачиваем яйца в приготовленные отрезки ткани, собрав сверху «хвостик».

Оборачиваем яйца во второй слой, но уже белой ткани, также плотно ткань закрепляем.

Все подготовленные яйца выкладываем в просторную емкость, налив в нее предварительно уксус, и насыпав соль. Расчет этих ингредиентов примерно такой: на 3 литра воды – 3 столовые ложки уксуса и 2 столовые ложки соли.

Варим яйца 15 минут после закипания, выключаем огонь, даем полежать яйцам в горячей воде еще 15 минут.

Извлекаем яйца и оставляем в тряпочках до полного остывания.

Снимаем тряпочки и получаем очень красивые пасхальные яйца.

Радужные яйца к Пасхе

Для того, чтобы покрасить яйца на Пасху, как показано на фото, своими руками в домашних условиях, следуем подробному описанию.

Получить такую яркую радужную картинку на яйцах можно достаточно простым способом:

Яйца следует предварительно отварить и завернуть в отрезки бумажного полотенца, собрав сверху, как конфетку.

Теперь, надев перчатки, наносим на салфетку капельки пищевых красителей разных ярких цветов.

Распыляем на яйцо влагу из пульверизатора в умеренном количестве. Прижимаем салфетку к яйцу, не сдвигая.

Оставляем в таком виде на сутки, после чего снимаем салфетки и наслаждаемся результатом.

Как красиво покрасить яйца лаком для ногтей

Возможен и такой вариант декора пасхальных яиц, простой и эффектный, но не съедобный.

Что подготовить:

яйца отваренные;

лаки контрастных оттенков.

Окрашивание:

В подготовленную емкость (следует учесть, что потом ее останется только выбросить) наливаем воду комнатной температуры.

Наливаем некоторое произвольное количество лаков, заранее продумав сочетаемость цветов.

Когда лаки всплывут на поверхность плотными разводами, следует осторожно «пройтись» по поверхности зубочисткой или спичинкой. Таким образом можно создать причудливые ярие разводы.

Надеваем перчатки и окунаем каждое в смесь воды и лаков до половины, оставляем просохнуть.

Также поступаем со второй половиной.

Мраморные пасхальные яйца в луковой шелухе с зеленкой

Получается действительно эффектный мраморный рисунок, такие яйца можно совершенно спокойно употреблять.

Что потребуется:

яйца;

луковая шелуха хорошо просушенная;

марлевые мешочки в один слой – по количеству яиц;

зеленка – 1 флакон;

соль;

масло растительное;

нитки.

Окрашивание:

Для того, чтобы покрасить яйца на Пасху своими руками в домашних условиях, измельчаем шелуху как можно мельче, обваливаем в ней мокрое яйцо. Кладем обваленное яйцо в марлевый мешочек с еще небольшим количеством шелухи. Мешочек плотно завязываем, закрепляем нитками. Выкладываем подготовленные яйца в мешочках в кастрюлю с водой и с зеленкой. Ставим на огонь и варим 15 минут, затем, извлекаем и укладываем на тарелку. Когда яйца остынут снимаем мешочки и ополаскиваем от шелухи, протираем и смазываем маслом.

Декупаж пасхальных яиц

Подготавливаем трехслойные салфетки с небольшими элементами рисунка, а также яйца с белой скорлупой уже отваренные.

Выбираем вид натурального клея:

белок яйца;

желатин с сахаром;

крахмал.

Окрашивание:

Для начала процесса, отрываем детали рисунка от верхнего слоя салфетки с небольшим припуском белого цвета.

Смазываем выбранный участок клеем, какой вы выбрали и приклеиваем элемент декора. Так составляем любую композицию.

Сушим и смазываем маслом.

Полосатые пасхальные яйца

Разводим концентрированный раствор пищевого красителя с горячей водой. Можно сразу развести несколько красок.

Отваренное яйцо погружаем в полиэтиленовый стакан или другую узкую емкость.

Осторожно по стенке наливаем краситель в стакан так, чтобы окрашивалась одна небольшая поверхность яйца снизу.

Через 10 – 15 минут наливаем еще некоторое количество, в зависимости от задуманной вами ширины полос.

Затем, проделываем так до тех пор, пока яйцо полностью не покроется краской. Последний верхний слой краски выдерживаем не более 5 минут.

Рисуем на яйцах маркерами

Очень необычно и стильно смотрятся пасхальные яйца в черно-белом варианте рисунков, сделанных обычным маркером.

При таком способе окрашивания уже отваренных яиц можно не сдерживать полет фантазии, уютно устроится и не заморачиваться с красками.

Просто наносим надписи, поздравления или узор, продумав его заранее.

Изумрудные крашенки на Пасху

Ознакомимся еще и с тем, как покрасить яйца на пасху под дорогой малахит или изумруд своими руками в домашних условиях:

Достичь такого эффекта достаточно просто, для этого смешиваем нарезанную луковую шелуху и соразмерные с ними, кусочки белой бумаги. Обваливаем мокрое отваренное яйцо и укладываем его на квадрат одного слоя марли с небольшим количеством приготовленной смеси. Стараемся равномерно распределить слой и завязываем сверху. Все подготовленные яйца укладываем в холодную воду и варим 15 минут. Извлекаем, даем остыть, после чего снимаем марлю и освобождаем яйцо от смеси шелухи и бумаги. Опускаем подготовленные яйца в раствор зеленки с водой на несколько секунд, извлекаем и протираем. Смазываем маслом, изумрудные пасхальные яйца готовы.

5 оригинальных способов окрашивания

Существует еще достаточно большое количество оригинальных эксклюзивных способов окрашивания пасхальных яиц. Описать их все просто невозможно, приведем лишь 5 наиболее популярных:

с орнаментом. Способ достаточно известный, но оригинален он своим разнообразием вариантов, позволяющий получить самые разнообразные узоры на яйцах;

акриловой краской. На уже готовых отваренных яйцах делается роспись акриловыми красками при помощи кисточки;

ватой. Обычным ватным тампоном также можно получить оригинальное окрашивание уже отваренных яиц на Пасху своими руками в домашних условиях;

светящиеся в темноте. Способ позволяет получить очень яркие, светящиеся яйца;

брызгами красок. Эта простая идея понравится многим своим оригинальным результатом.

Выбрать способ окрашивания пасхальных яиц своими руками в домашних условиях из такого разнообразия достаточно сложно, ведь все они позволяют получить пасхальные яйца необыкновенной красоты. Главное решить изначально, какие яйца у вас будут декоративными, а какие можно употреблять за праздничным столом.