Как красиво покрасить яйца на Пасху своими руками
Способы покраски яиц на Пасху год от года становятся все более разнообразными, демонстрируя неиссякаемость креативных идей. Покрасить яйца своими руками в домашних условиях можно очень простыми способами, а результат получается как на выставку.
Советы и секреты по подготовке и окрашиванию пасхальных яиц
Окрашивание яиц дело несложное, однако, имеет свои тонкости и секреты, которые необходимо знать, чтобы получить желаемый результат.
Процесс отваривания яиц и окрашивание зачастую совмещены, как при использовании натуральных красителей, так и искусственных. Поэтому важно, чтобы скорлупа на яйцах в процессе термообработки не растрескивалась.
Покрасить яйца на Пасху можно и своими руками, для чего подойдут, как яйца с белой скорлупой, так и бежевой. На темных яйцах некоторые цвета получаются более насыщенными, а белая скорлупа подходит для окраски в светлые тона.
Однако следует учитывать, что декорировать яйца можно и вовсе без красителей. Перед началом самого процесса окрашивания или предварительного отваривания подготавливаем яйца:
- выбираем яйца с плотной скорлупой;
- они должны полежать при комнатной температуре не менее часа;
- кладем яйца обязательно в холодную воду и обеспечиваем максимально постепенный нагрев;
- огонь сначала делаем ниже среднего, затем его можно увеличить;
- в воду добавляем соль: 1 ст. л на 2 литра воды.
Общие рекомендации по окрашиванию пасхальных яиц:
- количество яиц берем с запасом (с учетом неизбежного «брака»);
- яйца перед окрашиванием промываем с мылом, а в при отдельных видах окрашивания, требуется еще и протереть скорлупу спиртом;
- оставляем яйца в красителе до полного остывания для получения более насыщенного цвета;
- после извлечения из раствора красителя яйца обсушиваем и смазываем растительным маслом.
Как и чем покрасить пасхальные яйца своими руками
Ознакомимся с самыми разнообразными вариантами того, как покрасить яйца на Пасху своими руками в домашних условиях.
Однако основным и наиболее популярным способом все также остается многовековое окрашивание с использованием натуральных продуктов, например таких, как:
- луковая шелуха;
- свекла;
- куркума;
- кофе, чай;
- сок клюквы, темного винограда;
- отвар черники;
- отвар цветков фиалки и т.д.
Современные производители предлагают в огромном выборе и искусственные пищевые красители. Но они в основном используются для декоративных яиц, за редким исключением, когда такие яйца употребляют и в пищу.
Как красить натуральными продуктами яйца
Сначала необходимо выбрать вариант окрашивания яиц по конечному результату, который имеет свое название:
- крашенки. Яйца просто окрашиваются в один цвет, который выбирается по желанию, как правило, используются несколько цветов красителей;
- крапанки. Название говорит само за себя, окрашивание неравномерное с вкраплениями, размер, интенсивность и форма которых получается разными способами;
- писанки. Окрашенные яйца с росписью, нанесенным узором или его фрагментами.
Покраска яиц в луковой шелухе
Такой древнейший способ окрашивания яиц на Пасху, как с помощью луковой шелухи, популярен и в наши дни. Ознакомимся с тем, как покрасить этим способом подготовленные яйца красиво и эффектно.
Что потребуется:
- луковая шелуха – в максимально достаточном количестве;
- яйца;
- масло растительное для смазывания;
- соль.
Приготовление:
- Луковой шелухой набиваем приготовленную емкость и ставим на огонь, отвариваем 10 минут, огонь отключаем.
- Когда отвар остынет полностью, его можно процедить, а можно использовать и вместе с шелухой. Кладем в холодный отвар луковой шелухи соль, яйца и варим, как обычно, немного увеличив длительность до 10 минут.
- Затем яйца извлекаем и полностью остужаем. Далее их вновь можно положить в остывший отвар и убрать в холодильник. А можно ограничиться и полученной интенсивностью цвета, не забыв смазать поверхность маслом.
- Для большего изобилия окрашенных яиц на вашем праздничном столе можно ознакомиться с тем, как покрасить яйца на Пасху своими руками в домашних условиях без красителей.
Как украсить яйца без красителей
Если традиционный декор пасхальных яиц, каковым является окрашивание, вас не вдохновляет, можно воспользоваться и такими идеями:
- декупаж в различных вариантах исполнения;
- наклейки;
Наклеивать можно самые разнообразные наклейки, привлекая к творчеству детей. Однако, следует помнить, что самыми безопасными являются специальные наклейки для яиц.
- роспись лаками для ногтей;
- роспись акварельными и другими красками;
- накручивание на яйцо ленты, тесьмы, кружева, с последующим закреплением клеем;
- надписи с пожеланиями;
- использование различных блестков и пайеток для поделок;
- украшение перьями и другими элементами декора, с закреплением клеем.
Вариантов современного декора яиц просто неограниченное количество, но стоит не забывать о безопасности их употребления. Поэтому лаки, краски, клей лучше использовать для украшения декоративных яиц, которые не идут в пищу.
Используем свеклу вместо красителя
Отличный яркий розовый цвет различной интенсивности можно получить совершенно безопасным способом с использованием свеклы.
Что потребуется:
- свекла – 3 шт.;
- уксус – 2 ст. л;
- соль – 2 ст. л;
- масло растительное;
- яйца.
Окрашивание:
- Для того, чтобы покрасить яйца на Пасху своими руками в домашних условиях, натираем свеклу на терке. Заливаем все двумя литрами воды, добавляем уксус и соль, как сказано в пошаговом описании.
- Кладем в воду подготовленные яйца и включаем средний огонь. После того как смесь закипит, варим все 10 минут.
- Извлекаем яйца, остужаем.
- Если интенсивность окрашивания вас не устраивает, продолжаем окрашивание яиц, но уже в холодном красителе из свеклы.
- Для чего настой отжимаем, жмых выбрасываем, а остывшие яйца кладем в холодный краситель и убираем в холодильник на всю ночь.
- После окрашивания яйца протираем бумажной салфеткой и смазываем маслом.
Как покрасить яйца в тряпочках без красителей
Создать профессиональный рисунок на яйце помогут ткани с непрочным окрашиванием, например, шелк или ситец. Причем ткани обязательно должны быть новыми без потери краски в уже состоявшихся стирках.
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Что подготавливаем:
- яйца;
- отрезки подходящих тканей с ярким рисунком;
- белая ткань;
- уксус;
- соль;
- нитки с иголкой или резинки канцелярские.
Окрашивание:
- Из приготовленных тканей нарезаем квадраты небольшого размера. Заворачиваем яйца в приготовленные отрезки ткани, собрав сверху «хвостик».
- Оборачиваем яйца во второй слой, но уже белой ткани, также плотно ткань закрепляем.
- Все подготовленные яйца выкладываем в просторную емкость, налив в нее предварительно уксус, и насыпав соль. Расчет этих ингредиентов примерно такой: на 3 литра воды – 3 столовые ложки уксуса и 2 столовые ложки соли.
- Варим яйца 15 минут после закипания, выключаем огонь, даем полежать яйцам в горячей воде еще 15 минут.
- Извлекаем яйца и оставляем в тряпочках до полного остывания.
- Снимаем тряпочки и получаем очень красивые пасхальные яйца.
Радужные яйца к Пасхе
Для того, чтобы покрасить яйца на Пасху, как показано на фото, своими руками в домашних условиях, следуем подробному описанию.
Получить такую яркую радужную картинку на яйцах можно достаточно простым способом:
- Яйца следует предварительно отварить и завернуть в отрезки бумажного полотенца, собрав сверху, как конфетку.
- Теперь, надев перчатки, наносим на салфетку капельки пищевых красителей разных ярких цветов.
- Распыляем на яйцо влагу из пульверизатора в умеренном количестве. Прижимаем салфетку к яйцу, не сдвигая.
- Оставляем в таком виде на сутки, после чего снимаем салфетки и наслаждаемся результатом.
Как красиво покрасить яйца лаком для ногтей
Возможен и такой вариант декора пасхальных яиц, простой и эффектный, но не съедобный.
Что подготовить:
- яйца отваренные;
- лаки контрастных оттенков.
Окрашивание:
- В подготовленную емкость (следует учесть, что потом ее останется только выбросить) наливаем воду комнатной температуры.
- Наливаем некоторое произвольное количество лаков, заранее продумав сочетаемость цветов.
- Когда лаки всплывут на поверхность плотными разводами, следует осторожно «пройтись» по поверхности зубочисткой или спичинкой. Таким образом можно создать причудливые ярие разводы.
- Надеваем перчатки и окунаем каждое в смесь воды и лаков до половины, оставляем просохнуть.
- Также поступаем со второй половиной.
Мраморные пасхальные яйца в луковой шелухе с зеленкой
Получается действительно эффектный мраморный рисунок, такие яйца можно совершенно спокойно употреблять.
Что потребуется:
- яйца;
- луковая шелуха хорошо просушенная;
- марлевые мешочки в один слой – по количеству яиц;
- зеленка – 1 флакон;
- соль;
- масло растительное;
- нитки.
Окрашивание:
- Для того, чтобы покрасить яйца на Пасху своими руками в домашних условиях, измельчаем шелуху как можно мельче, обваливаем в ней мокрое яйцо. Кладем обваленное яйцо в марлевый мешочек с еще небольшим количеством шелухи.
- Мешочек плотно завязываем, закрепляем нитками.
- Выкладываем подготовленные яйца в мешочках в кастрюлю с водой и с зеленкой.
- Ставим на огонь и варим 15 минут, затем, извлекаем и укладываем на тарелку.
- Когда яйца остынут снимаем мешочки и ополаскиваем от шелухи, протираем и смазываем маслом.
Декупаж пасхальных яиц
Подготавливаем трехслойные салфетки с небольшими элементами рисунка, а также яйца с белой скорлупой уже отваренные.
Выбираем вид натурального клея:
- белок яйца;
- желатин с сахаром;
- крахмал.
Окрашивание:
- Для начала процесса, отрываем детали рисунка от верхнего слоя салфетки с небольшим припуском белого цвета.
- Смазываем выбранный участок клеем, какой вы выбрали и приклеиваем элемент декора. Так составляем любую композицию.
- Сушим и смазываем маслом.
Полосатые пасхальные яйца
Разводим концентрированный раствор пищевого красителя с горячей водой. Можно сразу развести несколько красок.
Отваренное яйцо погружаем в полиэтиленовый стакан или другую узкую емкость.
Осторожно по стенке наливаем краситель в стакан так, чтобы окрашивалась одна небольшая поверхность яйца снизу.
Через 10 – 15 минут наливаем еще некоторое количество, в зависимости от задуманной вами ширины полос.
Затем, проделываем так до тех пор, пока яйцо полностью не покроется краской. Последний верхний слой краски выдерживаем не более 5 минут.
Рисуем на яйцах маркерами
Очень необычно и стильно смотрятся пасхальные яйца в черно-белом варианте рисунков, сделанных обычным маркером.
При таком способе окрашивания уже отваренных яиц можно не сдерживать полет фантазии, уютно устроится и не заморачиваться с красками.
Просто наносим надписи, поздравления или узор, продумав его заранее.
Изумрудные крашенки на Пасху
Ознакомимся еще и с тем, как покрасить яйца на пасху под дорогой малахит или изумруд своими руками в домашних условиях:
- Достичь такого эффекта достаточно просто, для этого смешиваем нарезанную луковую шелуху и соразмерные с ними, кусочки белой бумаги.
- Обваливаем мокрое отваренное яйцо и укладываем его на квадрат одного слоя марли с небольшим количеством приготовленной смеси.
- Стараемся равномерно распределить слой и завязываем сверху.
- Все подготовленные яйца укладываем в холодную воду и варим 15 минут. Извлекаем, даем остыть, после чего снимаем марлю и освобождаем яйцо от смеси шелухи и бумаги.
- Опускаем подготовленные яйца в раствор зеленки с водой на несколько секунд, извлекаем и протираем.
- Смазываем маслом, изумрудные пасхальные яйца готовы.
5 оригинальных способов окрашивания
Существует еще достаточно большое количество оригинальных эксклюзивных способов окрашивания пасхальных яиц. Описать их все просто невозможно, приведем лишь 5 наиболее популярных:
- с орнаментом. Способ достаточно известный, но оригинален он своим разнообразием вариантов, позволяющий получить самые разнообразные узоры на яйцах;
- акриловой краской. На уже готовых отваренных яйцах делается роспись акриловыми красками при помощи кисточки;
- ватой. Обычным ватным тампоном также можно получить оригинальное окрашивание уже отваренных яиц на Пасху своими руками в домашних условиях;
- светящиеся в темноте. Способ позволяет получить очень яркие, светящиеся яйца;
- брызгами красок. Эта простая идея понравится многим своим оригинальным результатом.
Выбрать способ окрашивания пасхальных яиц своими руками в домашних условиях из такого разнообразия достаточно сложно, ведь все они позволяют получить пасхальные яйца необыкновенной красоты. Главное решить изначально, какие яйца у вас будут декоративными, а какие можно употреблять за праздничным столом.
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А как вы красите яйца на Пасху? 2
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Елена / 26.03.19 15:02Большое спасибо за обзор, от темы очень далека, даже не представляла о таком разнообразии вариантов окрашивания. Впервые решила на Пасху испечь куличи и покрасить яйца, но опыта нет, вот попала на ваш материал, в восторге от таких разнообразных возможностей. Обязательно воспользуюсь.
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Виктория / 26.03.19 15:02Очень увлекательное занятие, дети просто в восторге, окрашиваем яйца каждый год, есть и свои секреты. Из вашей подборки тоже кое – что выберем в этом году, спасибо за информацию.