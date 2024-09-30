Аксессуары: нетривиальный дизайн и знаковые символы для смелых образов

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4 октября на Третьей Московской недели моды дизайнеры представят свои коллекции украшений и аксессуаров. Редакция "Клео.ру" сделала подборку небанальных вариантов.

Бренд SovushkaS Bag из Армении делает необычными сумками из старинных ковров. Каждая модель была создана вручную бабушкой основательницы бренда Лилианы Апроян, которая живет в маленьком горном городке, занимается творчеством, а внучка взяла на себя социальные сети и продвижение семейного бренда. 

Фото: кредит SovushkaS Bag

Художница Наталии Эдис создала бренд EDIS. Головные уборы отражают авторское видение красоты и стиля. Все шляпы создаются вручную из натуральных материалов.

Фото: кредит EDIS

Если хочется чего-то эдакого, стоит обратить внимание на коллекцию бренда TANIQUE. В линейке собраны знаковые символы в виде различных частей тела из фарфора с золотым покрытием. 

Фото: кредит TANIQUE

Дизайнеры бренда BAGGIRA вдохновляются природой, техническим прогрессом и искусством. Аксессуары для дерзких и акцентных образов выполняются из разных материалов и с использованием различных техник. Вы коллекции вы найдете украшения из серебра, камней, созданные с помощью 3D-моделирования и скульптурной глины.

Фото: кредит BAGGIRA

Бренд Baikal Murano создал свою коллекцию специально для Московской недели моды. Стеклянная коллекция украшений AW2024 – это освежающие оттенки ледяного голубого, искристого серого и бодрящего красного цветов. 

Фото: кредит Baikal Murano

Редакция "Клео"

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