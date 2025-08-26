"Родные мотивы": как народный костюм вдохновляет современную моду

Мода давно перестала быть только про тренды с подиумов – все чаще она обращается к корням и культурной памяти. На выставке "Родные мотивы", которая пройдет в рамках BRICS+ Fashion Summit, зрители увидят, как традиционные костюмы превращаются в источник идей для современных коллекций.

От истоков к подиуму



Мода последних лет все чаще обращается к идее аутентичности: в мире, где тренды рождаются и исчезают со скоростью клипа в соцсетях, именно культурные коды придают стилю глубину и уникальность. И если в Европе или США дизайнеры играют с фольклорными акцентами выборочно, то в России этот тренд получает мощное развитие – слишком богата и разнообразна наша традиционная палитра.



Участники и коллекции

Организаторы собрали авторов из разных регионов страны – от Архангельска до Якутии, от Тувы до Кабардино-Балкарии. Каждый из них работает с наследием своего края и превращает его в современный дизайн. На выставке рядом будут представлены как подлинные элементы народного костюма из частных коллекций, так и мини-капсулы современных дизайнеров.



Такое соседство дает возможность буквально "увидеть диалог" между прошлым и настоящим: узнаваемые силуэты сарафанов или орнаменты северных вышивок соседствуют с современными тканями, технологичными материалами и кроем, который подходит для жизни в мегаполисе.



Культурный код как новый luxury



Традиционный костюм перестал восприниматься как музейный экспонат – он становится источником вдохновения для брендов, стремящихся создать свой неповторимый стиль. В мире моды сегодня это настоящий luxury: уникальность, подлинность и связь с корнями ценятся гораздо выше, чем универсальные тренды.



Контекст недели моды

Напомним, что Московская неделя моды пройдет с 28 августа по 2 сентября и объединит показы, лекции, маркет локальных брендов и масштабный форум BRICS+ Fashion Summit. Выставка "Родные мотивы" станет одной из ключевых точек программы – не только зрелищной, но и глубокой по смыслу, ведь речь идет о том, как традиции становятся частью будущего моды.