Московская неделя моды продемонстрировала многообразие культур и традиций

С 4 по 9 октября в ЦВЗ "Манеж" дизайнеры из 41 города России, а также из 7 других стран представили свои коллекции на открытом маркете, в международном шоуруме и на модных показах.



В очередной раз Московская неделя моды стала важным этапом в карьере молодых дизайнеров, у которых появился шанс заявить о своих идеях и ценностях на актуальной для этого платформе. Это важное профессиональное бизнес-мероприятие, которое играет ключевую роль в развитии модной индустрии России. Третья Московская неделя моды вызвала большой интерес у публики – ее посетило 65 тысяч гостей и жителей столицы.

Предлагаем вспомнить несколько показов российских дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска, Твери и Екатеринбурга.

UNKE (Тверь)





Главное вдохновение UNKE – это природные явления, красота момента, пространства, впечатления. Импрессионистическое видение, художественное осмысление образов природы и открытость к творческому эксперименту. Так, на Московской неделе моды бренд представил коллекцию, посвященную красоте природы в холодные сезоны.

В коллекцию вошли оверсайзные пальто и пиджаки из грубого как промерзлая земля трикотажа, пушистые мохеровые кардиганы с рисунком падающего снега, полупрозрачные платья, скроенные по волнистым "вьюжным" линиям и "обледенелые" пуховики.





Разные фактурные окрашивания, открытые срезы тканей, "слепленные" скульптурные силуэты, сложные стеганные изделия и контрастное сочетание прозрачной струящейся сетки с плотным, сложно скроенным трикотажем, грубым денимом и объемными куртками – все это почерк UNKE, который можно узнать в каждой коллекции.

INNIKE (Якутск)





Философия INNIKI основана на гармоничном сочетании утонченной элегантности и архитектурной точности. В каждом изделии отражается глубокое уважение к традициям, сочетающееся с смелыми дизайнерскими решениями. В своих коллекциях Изабелла Дордосова, дизайнер бренда INNIKI, использует традиционные якутские узоры и символы, переосмысливая их в современном контексте. В одежде INNIKI нет места случайности. Каждая линия, каждая деталь продумана до мелочей, создавая гармоничный и цельный образ.





На показе Московской недели моды бренд представил коллекцию о якутской культуре и глубине человеческого духа, которая отражает концепцию "трех кут" – трех душ человека. Так, коллекция была поделена на три ветви: одежду для повседневной жизни, комфортную и практичную, легкую и воздушную одежду для особых случаев, и одежду с сильным характером, подчеркивающую индивидуальность за счет сложных конструкций и металлических элементов.

Surovaya (Москва)





На показе Московской недели моды бренд представил коллекцию, в которую вошли как и family looks, так и разнообразные женские образы. Таким образом, бренд демонстрирует, что женщина может и должна быть многогранной: она может успешно развиваться в карьере, быть заботливой матерью и просто обладать романтической натурой. В коллекции представлены как классические костюмы, так и свободные повседневные наряды в нейтральных тонах, а также изделия из твида в ярких, конфетных цветах и даже модели, украшенные блестящими пайетками.

Ana Hildebrant (Екатеринбург)





Бренд Ana Hildebrant – это воплощение семейных ценностей и красоты, которые передаются из поколения в поколение. Для придания изделиям особой роскоши и изысканности используются такие благородные ткани, как шелк, мягчайший кашемир и нежный меринос.





Коллекция "Связанные любовью" от бренда Ana Hildebrant – это воплощение комфорта и элегантности в повседневной одежде. Философия бренда, отраженная в этой линии, – создание вещей, которые будут радовать вас не один сезон, сочетая в себе практичность и изысканность. В основе коллекции лежит использование высококачественных материалов, делающих одежду не только красивой, но и приятной к телу. Стоит отметить также, что бренд уделяет большое внимание экологичности производства, используя экологически чистые материалы и минимализируя воздействие на окружающую среду.

Kisselenko (Санкт-Петербург)





Образы, создаваемые дизайнером Лилией Киселенко, всегда парадоксально сочетают самые, казалось бы, несовместимые, свойства и при этом оказываются совершенно гармоничными. Дизайнер размышляет на тему женственности и духовной независимости, позволяя увидеть, что несмотря на решительность и самостоятельность, современная женщина может оставаться беззащитной, трогательной и наивной.





Комфортный оригинальный крой моделей бренда KISSELENKO, безукоризненная линия, гармония пропорций, простота формы и строгая графичность призваны сделать центром внимания не костюм, а того, кто его носит.