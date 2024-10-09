Мода будущего: ремесла и научные открытия

Недели моды существуют, чтобы заглядывать в будущее – пусть не как в открытое окно, но хотя бы в узкую щель, чтобы подглядеть зреющие в обществе перемены (как известно, мода – зеркало общественных изменений).

– Сегодня дизайнер – больше, чем производитель одежды, это пророческая профессия, – уверена Ольга Сысоева, тренд-аналитик, член Союза дизайнеров России, доцент кафедры дизайна костюма РГУ им. А.Н. Косыгина, стилист модного дома SERGEY SYSOEV. В рамках Московской Недели моды она рассказала о том, как дизайнеры смотрят в будущее и какие тренды из прошлого предлагают туда взять.

В будущее возьмут не всех, но ремесленников, ученых и инженеров – точно

Актуальность старинных ремесел

Чем мы определяем сегодня ценность платья? Исключительно количеством ручного труда и качеством материала, или это нечто большее?

По мнению Ольги Сысоевой, современный фэшн-дизайн – это философская почва, из которой вырастают те или иные вещи. Дизайнер засеивает эту почву идеями, ремесленник помогает их воплотить. В 21-м веке роль ремесленника кардинально изменилась, теперь он – полноценный соавтор дизайнера.

Пример:

– Проект Hand in Hand модного дома Fendi, в основе которого сумки-багет Fendi, выполненные в традиционных техниках 20 регионов Италии. Например, сумка, сотканная из бархатного жаккарда, – эта техника уходит своими корнями в 16-й век – производство одного сантиметра такого бархата занимает целый день.

Модные дома стараются сохранить связь времен, и ремесленник служит мостом между прошлым, настоящим и будущим.

Модные тренды, полученные в биологических лабораториях

Современные дизайнеры работают не только в швейных мастерских, но в лабораториях вместе с учеными.

Пример:

– Два года назад модный дом Loewe представил коллекцию, где сквозь пальто и кроссовки были пророщены семена шалфея и мяты. Эти вещи сделала испанка Паула Уларги Эскалома, которая еще в 2017 году показывала свою коллекцию с пророщенными семенами на Mercedes-Benz Fashion Week в Москве. Но у нас на нее не обратили внимание, а креативный директор Loewe Джонатан Андерсон увидел в этом эксперименте на стыке моды и биологи актуальность. Она исследует ту же самую тему: как соединить человека с органической средой в условиях современного бетонного мира.

Инженеры – ремесленники нашего времени

Фэшн-дизайнеры постоянно находятся в поиске новых инженерных решений, побуждая человека к новому виду комфорта.

Пример:

– Хусейн Чалаян одним из первых начал сотрудничать с архитектурными и инженерными бюро. Вместе с одной лондонской компанией он создал платье-самолет. В этой модели заложена его личная история. Дизайнер родился на территории турецкого Кипра – это спорная территория, которая бесконечно находилась в поле военных действий. И с детства у него сформировался навык очень быстро собирать вещи и куда-то уходить. Платье-самолет из нежно-розового сатина с верхом из самолетного металла при помощи пульта управления поднимало свои крылья и задавало вектор движения.

Мода в поисках человека будущего

Достаточно ли современному человеку его телесности для защиты от внешнего мира? Скорее всего, уже недостаточно.

Пример:

– В 2022 году модный дом Burberry дополнил лаконичные образы моделей оленьими ушами. Это был ответ дизайнера Риккардо Тиши на научный проект по интеграции ДНК животных в ДНК человека, чтобы продлить человеческую жизнь, его активно обсуждали все европейские медиа, и мода отреагировала, правда, с юмором.

Искусственный интеллект как подмастерье

Со многими задачами сейчас технологии справляются точнее и быстрее людей.

Пример:

– Молодой московский дизайнер Ульяна Васенкова создала коллекцию, посвященную иллюстрациям Ивана Билибина к русским сказкам. Элементы декора она сама напечатала на 3D-принтере. Сегодня, помимо швейной машинки, начинающий дизайнер имеет у себя дома 3D-принтер.

Это повод к размышлению о будущем: где мы расчертим новую границу реальности? Возможно, именно традиционные рукотворные техники помогут нам сохранить гармонию между технологиями и чем-то живым и настоящим, потребность в котором заставляет нас искать человеческой близости друг у друга и эмоциональных впечатлений – в искусстве и в моде.