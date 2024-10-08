Новая глава в истории Модного дома Вячеслава Зайцева

В рамках Московской недели моды состоялся показ, посвященный памяти Егора Зайцева, одного из самых талантливых российских дизайнеров, сына легендарного Вячеслава Зайцева.

Егор Зайцев ушел из жизни в июне этого года, прошел всего лишь год после смерти Вячеслава Михайловича. Модный дом как будто остался без крыльев, помогающих ему достигать новой высоты. Были даже слухи о том, что место силы российской моды – здание на Проспекте Мира поменяет владельцев. К счастью, это не правда, и Модный дом Вячеслава Зайцева продолжит семейную историю и откроет новую главу.





– Екатерина, в последнее время Модный дом Вячеслава Зайцева переживал трудные времена и сейчас требует больших вложений и заботы. С чего вы начнете его возрождение?

– У нас глобальные планы на развитие дома вместе со всеми детьми. Прежде всего, мы должны были остановить поток негативных слухов по поводу того, что происходит в Доме. На самом деле нет никаких конфликтов, мы будем развивать Дом моды и поднимать уровень все выше и выше и выходить на новые высоты, которые еще не были достигнуты. Вы правы, сейчас особенно модный дом требует нашей любви и заботы, и средств в том числе, для сохранения огромного наследия, которое оставили Вячеслав Михайлович и Егор Вячеславович. Мы будем действовать не спеша, по чуть-чуть, красивыми и яркими проектами развивать наш бренд.





Конечно, никто не ожидал такого удара и было сложно свыкнуться с мыслью о потере, вначале была абсолютная растерянность, как нам быть? Но надо было быстро взять себя в руки. Я уже около 20 лет лет работаю в Доме моды, пришла сюда в 14 лет моделью, потом стала преподавателем и постановщиком дефиле. Мы чувствуем свою миссию сохранить то, что создано. Мы очень верим в дело наших учителей и не можем подвести их веру в нас, которую они проецировали на нас, пока были рядом. Будем делать все возможное. И для нас было важно участие в Московской Неделе моды, сквозная тема которой – наследие, мы очень благодарны Александру Шумскому за приглашение сделать показ памяти Егора.

– Вы планируете развивать обе линии – pret-a-porter, за которую отвечал Егор Зайцев, и кутюрную, в которой не было равных основателю модного дома?

– Да, мы планируем развивать и более повседневную линию, и постараемся продолжить традиции российской высокой моды, заложенные Вячеславом Зайцевым. Мы хотим и дальше нести в массы культурный код Дома моды Вячеслава Зайцева.





Наш магазин-салон работает, швейный цех отшивает вещи для магазина. Также работают школа моделей и модельное агентство. Целый этаж занимает демонстрационный зал, где мы проводим мероприятия. И самое большое помещение отведено для коллекций – несколько этажей – наследие очень богатое, одна костюмерная на целый этаж. Весь Дом моды представляет собой тот формат, который был изначально.





– Кто будет создавать новые коллекции, ваши дочки? Маруся Зайцева пошла по стопам отца и уже показывала собственную коллекцию.

– Новые коллекции – это сложный момент. Мы понимаем, что заменить великих невозможно. Но у Вячеслава Михайловича есть две талантливые внучки. Внук Антон тоже нам помогает, но он интересуется технологиями, классно работает с медиа, снимает видео. Девчонки – да, очень одаренные. Маруся Зайцева ранее показывала свои коллекции на Неделе моды, а Настя Зайцева учится на дизайнера костюма в Колледже при Косыгинском университете.

– Для показа вы выбрали две коллекции Егора Зайцева 2010 и 2011 годов, почему именно их?

– С конструктивной точки зрения они самые сложные из того, что сделал Егор Зайцев, и наиболее интересные в данный момент, когда большинство дизайнеров показывают casual вещи и стремятся к минимализму.





Мы хотели дать такой жесткий авангард и супер-кутюр и взорвать пространство подиума графичными вещами, похожими на скульптуры из ткани. При этом это идеальная посадка, которой славится Дом моды Вячеслава Зайцева, потрясающая графика и четкие линии, которые были свойственны Егору. Таким образом он выражал свои внутренние переживания и чувства и часто был непонятен обычному человеку. Потому что это не просто вещи, но каждая вещь – как мысль художника. Если рассматривать их с такой точки зрения, ты открываешь для себя невероятную глубину коллекции.