BRICS+ Fashion Summit: мультикультурализм идей, дизайна и талантов

Здесь обсудят множество бизнес-идей, вопросы культурных влияний, а также устойчивое развитие и многое другое. BRICS+ Fashion Summit является важным шагом к укреплению экономических и культурных связей между странами, поддержке локальных брендов и развитию совместных проектов в области моды.

В этом году Саммит посетят главы модных ассоциаций и эксперты индустрии, стоящие за крупными модными ассоциациями и международными брендами.





Украшением Саммита станет выставка под названием «Наследие» – платформа для погружения в глубины культурного наследия стран БРИКС и других регионов Азии, Африки и Латинской Америки. Посетители выставки смогут увидеть, как традиции влияют на современный дизайн. Более 40 зарубежных участников представят свои коллекции и уникальные аксессуары, также будут показаны видеоматериалы, рассказывающие о мастерстве ремесленников и процессе создания дизайнерских изделий.

Так, например, Ибрагим Шебани, дизайнер из Ливии, чье многокультурное происхождение и глубокая связь с богатым наследием Ливии являются краеугольным камнем идентичности BORN IN EXILE представит свои образы на выставке. Бренд создан с целью объединить традиции и современную моду. BORN IN EXILE – это больше, чем просто бренд одежды; это история, вплетенная в каждую ткань, прославляющая стойкость, многогранную идентичность и вечную силу творчества.





Дизайнер из Таджикистана Vays Asoev использует яркие национальные орнаменты и богатые традиционные вышивки для платьев и халатов, которые уже давно стали частью мировой моды во многих странах. Вся работа дизайнера выполнена вручную.

Китайский дизайнер бренда KenSun наносит на ткани рисунок, напоминающий традиционную китайскую технику живописи «гохуа», в которой используются минеральные и растительные краски на водной основе и тушь на шелковой ткани.

Программа BRICS+ Fashion Summit уже опубликована на официальном сайте. Там же можно будет посмотреть онлайн-трансляции. Вход на все мероприятия свободный по предварительной регистрации.