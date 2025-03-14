Звездный подиум Московской недели моды

Звезды любят Московскую неделю моды, в том числе и потому, что на этом ярком событии можно стать не только зрителем, но и принять участие в модном показе. И уже первые дни мероприятия предоставили светским персонам все возможности проявить себя. Стартовала неделя моды сразу с модных шоу знаковых российских брендов, среди которых были и такие марки как Rogov и Vereja.

На показе Vereja в качестве модели выступила Ксения Собчак в вызвавшем вау-эффект широком макси-платье, украшенном деликатным зеленым принтом.

Коллекция этой марки, получившая название "Паутина узоров", погрузила гостей в атмосферу мистической сказки и предложила много интересных референсов как к русскому фольклору, так и к архитектурным традициям. Ее лейтмотивом стали резные наличники, которые в народных поверьях защищали дом от злых сил. Помимо Собчак моделями показа стали звезда модных светских хроник Ольга Карпуть, ведущая "Модного приговора" Лилия Рах, телеведущая Юлия Коваль, а закрывал шоу Vereja блогер и модель Мария Миногарова.



Как всегда звездными были и первые ряды показа ROGOV. Известный стилист, телеведущий и основательно собственного бренда Александр Рогов любит и умеет эпатировать публику. В этот раз его коллекция почти полностью посвящена провокативным экспериментам, разрушающим стереотипы. Александр совершенно свободно миксовал клетку, леопардовые пятна и флористические узоры. Не менее дерзко он поступал и с цветами, смешивая апельсиновый с лаймовым, травянисто-зеленый с темно-пурпурным, алый с хвойным. Все эти неординарные дизайнерские решения высоко оценили гости показа – певица Нюша, стилисты Миша и Китти, певица Ханна.

На показах можно было увидеть и известного продюсера Яну Рудковскую, которая поделилась своим впечатлением о мероприятии, сказав, что по уровню своего проведения Московская неделя моды уверено входит в тройку лучших событий мира, вместе с Парижем и Миланом. Мнению Яны, которая была амбассадором флагманских зарубежных модных брендов и посещала главные европейские недели моды, можно доверять. "На Московской неделе моды есть все возможности для того, чтобы российские дизайнеры реализовали свои мечты и таланты", – также отметила Рудковская.

Всего в рамках недели моды состоится больше 90 модных шоу, причем не только российских дизайнеров, но и иностранных участников из Турции, Испании, США, Индии, Китая, Армении, Таджикистана, ЮАР. А значит мы увидим еще больше как ярких модных образов, так и знаменитостей – на подиумах и в залах Манежа.