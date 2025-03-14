Собчак, Рогов и Миногарова: как прошло грандиозное открытие Московской недели моды

В Москве началась ежегодная Неделя моды с таким размахом, что уже после первого дня Яна Рудковская заявила, что это мероприятие "входит в тройку лучших в мире". Поспорить сложно: более 100 брендов на подиумах, эксперты модной индустрии, селебрити и инфлюенсеры – все собрались в ЦВЗ "Манеж", чтобы встретить русских дизайнеров.

Хэдлайнерами первого дня стали марки Vereja и Rogov. Игорь Андреев, креативный директор бренда Vereja, представил коллекцию в своём фирменном стиле: вязанные наряды, гипертрофированные формы с экстра-огромными юбками, яркие оттенки и никакого черного.





В числе моделей была Ксения Собчак, одетая в кислотно-зелёное платье с металлическим каркасом а-ля кринолин, расширяющееся к низу от линии бедра: прекрасное решение для тех, кто хочет выглядеть на 30 кг больше. Мария Миногарова закрывала показ в разноцветном платье, сшитом из множества нитей мулине, а Ольга Карпуть, директор концепт-стора KM20, прошлась по подиуму в костюме-комбинезоне с анималистичным принтом.





Александр Рогов представил свою вторую коллекцию одноимённого бренда Rogov. В качестве основной айдентики на показе были представлены оверсайз брючные костюмы, ставшие визитной карточкой бренда, монохромные бархатные пальто и объёмные рубашки. Стоит отметить, как Рогов умело внедряет мировые тренды в свой бренд, при этом сохраняя его индивидуальность.





Юбка с меховой оторочкой, бомбер с меховым воротником и "голое" цветочное платье – действительно прорывные образы для российской моды. Эффект гранжа коллекции придавали взъерошенные волосы моделей, бледный макияж с акцентом на "влажную" кожу и трупные оттенки помады. За музыкальное сопровождение отвечала Ольга Шу – саундтрек показа рок-группы "The Matrixx" усилил накал панка и эмоциональности.





В числе гостей первого дня были: Слава Копейкин (актер сериала "Слово пацана") со своей девушкой, Алексей Жидковский, Гоша Карцев, Сергей Зверев, Эвелина Хромченко и эксперт моды Алексей Сухарев.





Первый день Недели моды выдался по-настоящему жарким, от чего еще сильнее нарастет градус интереса к дальнейшим событиям. Далее в программе ожидаются зарубежные бренды MUSAWENKOSi и LOOM Weaving, показы студентов университетов моды и столичные марки – BLNDVSN, LURVIN, Yana Besfamilnaya и другие. С нетерпением ждем продолжения и следим за будущими и нынешними звездами российской модной индустрии.