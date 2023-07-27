Расклешенные, зауженные, прямые: какие женские брюки выбрать на лето 2023 года

В жаркий сезон становятся актуальными предметы гардероба, обеспечивающие комфорт в носке и придающие стильный внешний вид. К числу актуальных трендов относятся женские брюки на лето 2023 года, представленные разнообразными фасонами. Любая модница подберет для себя вариант с учетом особенностей фигуры, индивидуальных предпочтений и общей стилистики образа.

Женские брюки на лето 2023 года

Дизайнеры при создании коллекций постарались учесть все актуальные модные тренды. В этом можно убедиться, изучив модели, предлагающиеся вниманию представительниц прекрасного пола. При выборе фасона девушкам рекомендуется руководствоваться следующими тенденциями в мире моды:

Неизменно популярной остается классика прямого покроя. Преимущество модели заключается в том, что она хорошо смотрится на любом типе фигуры. Дополнительную элегантность изделию придают стрелки.

Пикантные нотки в образ привнесут женские брюки, оснащенные защипами в области талии. Детали придают сходство со стилем ретро, завоевавшим признание модниц в последнее время. Уравновесить некую объемность силуэта в верхней части поможет сужение штанин книзу. Стоит учесть, что модель предпочтительна для модниц со стройными бедрами. Наличие защипов придает объемность в данной области.

Расклешенные фасоны сделают образ женственным и романтичным. Расширение штанин начинается от области колена или бедра. Выигрышно смотрятся изделия, которым придается струящаяся структура. На лето 2023 года особенно актуальны модели, выполненные из шелка либо атласа.

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Главные модные тренды в женских брюках на лето 2023

Дизайнеры в полной мере проявили фантазию при создании коллекций. При выборе женских брюк девушкам рекомендуется обратить внимание на следующие модные тренды:

Любительницы смелых экспериментов оценят женские брюки, выполненные из тонкой кожи. Приветствуется дополнение перфорированными деталями. Кожаные изделия незаменимы для создания образов, в которых присутствует игра на контрасте. Эффект достигается с помощью выбора легкого струящегося верха. Идеально подойдет шелковая майка на тонких бретелях, служащая воплощением бельевого стиля.

При желании продемонстрировать красоту щиколоток стоит обратить внимание на укороченные и расклешенные кюлоты. Брюки обретут особую изюминку, если дополнить штанины боковыми разрезами, эффектно приоткрывающимися при ходьбе.

Обладательницы стройной фигуры и красивых ног смогут подчеркнуть свои достоинства, если подберут зауженный фасон «скинни». Гармонично смотрятся брюки, выполненные из тонкого денима с добавлением эластана. За счет растягивающейся структуры материала обеспечивается облегающий эффект, вещь садится по фигуре, словно вторая кожа.

К модным трендам относятся брюки чинос, характеризующиеся свободным кроем штанин и сужением книзу. Приветствуются модели с завышенной линией талии, дополненной защипами. Особую пикантность придает тканевый пояс, завязывающийся на бант.

Лучшие материалы для комфортного ношения в жаркую погоду

Одним из основных критериев при выборе предметов летнего гардероба является комфорт в носке. Идеальным решением для жаркого сезона станут женские брюки, выполненные из следующих разновидностей материалов:

Лен является отличным материалом для летних брюк, так как он обладает хорошей воздухопроницаемостью и способен охлаждать тело. Льняные брюки часто имеют свободный крой и отлично сочетаются с легкими топами или блузами.

Хлопок – еще один популярный выбор для летних брюк. Хлопковые ткани легкие, мягкие и дышащие, что делает их идеальными для жаркой погоды. Вы можете выбрать брюки из тонкого хлопка или смеси хлопка с другими материалами для добавления прочности.

Шелк – роскошный материал, который обладает приятной на ощупь текстурой и отличной воздухопроницаемостью. Модели из такой ткани смотрятся особенно эффектно и хорошо подходят для воплощения вечерних образов.

Вискоза – искусственное волокно, которое имеет сходство с натуральными волокнами, такими как хлопок и лен. Ткань легкая, мягкая и хорошо дышит, что делает ее прекрасным выбором для летних брюк.

Штапель – это смесь натуральных и искусственных волокон, которые создают легкую и прочную ткань. Штапельные брюки обладают отличной воздухопроницаемостью и являются очень удобными для повседневного ношения.

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Цветовые решения и принты в модных женских брюках на лето 2023

Летние брюки для женщин представлены в разнообразной цветовой палитре, варьирующейся от ярких и насыщенных до нейтральных и пастельных оттенков. В дизайнерские коллекции включены модели, выполненные в следующей тональности:

Белые брюки являются классикой летнего гардероба. Они выглядят свежо, прекрасно сочетаются с другими цветами.

Нейтральные оттенки, такие как бежевый и песочный, отлично подходят для летних брюк. Они универсальны и легко комбинируются с различным верхом и аксессуарами.

Лето 2023 года – прекрасное время для носки брюк в пастельных оттенках, таких как мятный, бледно-розовый, лавандовый или светло-голубой. Эти цвета придают образу нежность и романтичность.

Если вы предпочитаете яркие и энергичные цвета, лето 2023 года – отличный сезон для них. Рассмотрите брюки в оттенках ярко-желтого, кораллового, кобальтового. Они помогут добавить яркость и жизнерадостность в ваш образ.

Летние женские брюки могут иметь различные принты и узоры, которые придают им стильный и модный вид. Варианты оформления могут быть разнообразными, от цветочных и геометрических узоров до полосок и животных принтов.

Как выбрать идеальные женские брюки под свой тип фигуры

При выборе моделей под свой тип фигуры стоит учитывать несколько нюансов. Рекомендации стилистов заключаются в следующем:

Обладательницам фигуры типа «яблоко» стоит избегать брюк с высокой посадкой, так как они могут создать дополнительный объем в области живота. Оптимальный выбор – брюки со средней посадкой, которые подчеркнут талию. Лучше всего выбрать брюки с прямыми штанинами, чтобы создать баланс между верхней и нижней частью тела.

Для фигуры «груша» табу — брюки с карманами или декоративными элементами в области бедер, так как они могут добавить дополнительный объем. Оптимальная посадка – средняя или высокая, помогающая подчеркнуть талию.

Девушки с фигурой «песочные часы» смогут позволить себе практически любой фасон. Высокая посадка создает визуальное подчеркивание талии. Также хорошо подходят брюки с широким поясом или с поясом на завязках. Покрой можно подобрать любой: расклешенный, прямой, зауженный.

Женщинам с фигурой типа «прямоугольник» рекомендуется выбирать брюки со средней или низкой посадкой, чтобы создать баланс. Предпочтительны зауженные фасоны, подчеркивающие стройность ног.

Комбинирование женских брюк с другими элементами гардероба

Женские брюки являются универсальным предметом гардероба, который можно сочетать с различными вариациями верха и обуви, которые подбираются в зависимости от выбранного стиля:

Для создания повседневного непринужденного образа допускается обратиться к комбинации с базовым топом, майкой на тонких бретелях, футболкой, выполненной в однотонном варианте или дополненной интересными принтами.

Брюки хорошо сочетаются с блузами или рубашками при создании формального делового стиля. Романтичные черты в образ привнесет верх с открытыми плечами, дополненный воланом.

Для прохладного летнего вечера можно выбрать легкий кардиган или свитер из тонкой пряжи, которые надевают поверх топа или футболки. Вещь подойдет для создания уютного и комфортного образа.

В зависимости от выбранной стилистики образа подбирают босоножки на каблуке, танкетке либо платформе, балетки, кеды или сандалии на низком ходу.

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Подведем итог

Женские брюки на лето 2023 года станут универсальной вещью, сочетающейся с разнообразными предметами гардероба. Модницы смогут подобрать фасон, идеально подходящий к их фигуре, остановиться на ярких или спокойных нейтральных расцветках.

Фото Клео.ру