Модные женские луки на лето 2023 года с фото

Некоторые модницы уже сейчас начали готовиться к будущему лету, просматривая модные показы и журналы и узнавая, что будет модно в это время. Мы тоже поможем вам в создании модного и привлекательного образа. Какие модные женские луки на лето 2023 года можно выбрать, чтобы не отстать от моды и остаться собой, чувствовать себя комфортно и «быть на волне»?

Главные тенденции в модных луках на лето 2023 года

Коллекции лета 2023 года поражают своим разнообразием и креативом, свободой и смелостью. Вы точно сможете подобрать свой наряд, который вам по душе и в котором вы наверняка почувствуете себя комфортно.

Настоящими трендами сезона будут луки в стилях:

кэжуал;

бэби-долл;

гранж;

спорт-шик.

Также можно создать довольно интересный образ, применяя модные комбинации с юбками, брюками, джинсами, самой различной обувью.

Модные спортивные луки лета 2023 года

Спорт всегда в моде и представлен в большом разнообразии, считают дизайнеры. Спортивный стиль занимает уверенные позиции в летних женских луках.

Самыми трендовыми образами горячей поры станут, во-первых, зауженные трикотажные платья с модными сникерсами, во-вторых, строгие классические брюки с олимпийками и кроссовками.

В любом образе и ситуации не бойтесь экспериментировать. Смело смешивайте в одном образе классику, спорт и кэжуал.

Свои свободу, креатив и чувство стиля проявите в создании образа спорт-шик.

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Модные луки в стиле swag

Что такое стиль свэг? Это, прежде всего, соединение спортивной одежды с элементами образов известных рэп-исполнителей. Если вы являетесь поклонницей такого стиля, то вам нужно иметь подтянутую и стройную фигуру.

Если у девушки есть лишние килограммы, то вряд ли ей подойдут характерные этому стилю обтягивающие вещи. Таковые лишь подчеркнут все «невыгодные» места фигуры.

Но если вы в себе уверены и готовы преобразиться в лук в таком стиле, то следует выбирать предметы светлых и ярких цветов. Среди цветовых фаворитов предстоящего лета — неон. Пусть у вас в шкафу обязательно будут пара топов и маек такого цвета.

Важно знать, что этому стилю не характерны нейтральность и мягкая пастель. Главным трендом стиля является деграде-эффект, которого можно достичь именно определенным цветом.

Модные луки в уличном стиле

Можно отлично проявить свою индивидуальность и в уличном стиле, в котором на самом деле очень мало каких-либо строгих правил и модных теорем. Можете смело экспериментировать и чувствовать себя уверенно и комфортно, а выглядеть стильно и эпатажно.

Для одежды уличного стиля характерны насыщенные цвета, резкие контрастные сочетания или монохромные варианты.

Главные тренды в летнем уличном стиле 2023 года следующие:

анималистика;

геометрические принты;

нежные узоры.

Модные луки в классическом стиле

Летом 2023 года модно будет сочетать классику с романтическими элементами. Обязательно прикупите себе яркую юбку-миди, нейтральную рубашку и туфли на шпильке.

Также можно создать идеальный классический лук с помощью брюк-дудочек, свитера или блузки оверсайз.

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Модные луки в стиле бохо

Куда же без этого уютного и уже привычного многим красавицам и модницам стиля? Будущее лето — это время привычных пончо и брюк из шелка, а также экспериментов с текстурами.

В прохладный летний день идеальный вариант — пальто из твида или парчи в сочетании с легким шелком.

Также можно добавить немного стиля бохо в обычный кэжуал — в этом вам поможет бесформенная сумочка с бахромой или яркий шарф.

Помните, что для бохо характерны массивные аксессуары из металла или дерева.

Летние луки с пальто

Пальто летом нынче в моде. Главное — правильно выбрать фасон и материал, а также умело сочетать его с другими предметами гардероба.

Когда на улице холодно для ветровки, можно смело надеть легкое пальто или тренч. При этом длину выбирайте на свое усмотрение: до колен или до бедра.

Также дело вкуса — будет ли ваше пальто прямым или расклешенным, с длинными или короткими, свободными или прилегающими рукавами.

Тренч идеально смотрится с юбкой-карандаш или джинсами.

Трендовые цвета летних пальто:

мятный;

желтый;

бежевый;

голубой.

Луки с футболкой

Футболки прекрасно вписываются в комбинации с такими вещами:

брюками;

джинсами;

юбками;

шортами;

джинсовыми комбинезонами.

Последние, кстати, снова уверенно врываются в летнюю моду.

Выбрать можно абсолютно любую футболку, разной длины и фасона: от линии талии до колен, свободную или облегающую.

Особенно актуальными летом 2023 года будут свободные футболки широкого фасона, которые похожи на мужские. С помощью воротника футболка превращается в поло.

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Лук с шортами

Разнообразие шортов летом 2023 года будет просто огромным. Особенно на пике моды будут джинсовые короткие шорты с завышенной талией. В то же время, избегайте слишком коротких моделей, которые могут превратить стильный образ в вульгарный. Откровенность также должна быть в меру.

В шортах удобно и комфортно. Благодаря им, можно показать красивые ножки. Но помните: фигура для таких луков должна быть идеальной.

Если в прошлые годы на шортах были привычными ширинки, то теперь их место заняли большие пуговицы.

Не приветствуются будущим летом чрезмерная искусственная потертость и прорези.

Под шорты актуально подобрать белую майку или топ, можно с дополнительными узорами. Если вы делаете свой выбор в пользу футболки, то не нужно, чтобы она была слишком длинной.

Самая подходящая обувь — кроссовки с текстильным верхом.

Платья

Благодаря платьям можно придать образу воздушности, легкости, элегантности, женственности. При этом жаркая погода — время легких платьев, но если похолодало, то вам нужно прихватить с собой кожаную куртку или косуху.

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Платье-клеш идеально сочетается с тонкой черной кожаной курткой, а платье-футляр — с тренчем или легким пальто.