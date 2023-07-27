Яркие цвета, блестки, стразы, металлический эффект: как создать самый шикарный маникюр в 2023 году

Откройте для себя самые модные и роскошные тренды маникюра на 2023 год. В этой статье вы найдете идеи для создания потрясающего дизайна ногтей, который подчеркнет вашу индивидуальность и добавят нотку шика в ваш образ.
Любая модница стремится сделать образ уникальным и неповторимым. Поможет справиться с задачей самый шикарный маникюр в 2023 году, который придаст пикантности и выступит стильной изюминкой. Мастера нейл-сервиса создают неординарные дизайны, прибегая к подбору гармоничной цветовой гаммы, украшению ногтей оригинальными декоративными элементами.
Модные цветовые решения в маникюре в 2023 году
Удачно подобранная тональность нейл-арта способна сделать его незабываемым. При выборе оттенков для маникюра модницам рекомендуется обращать внимание на следующие актуальные тренды:
- Классический красный цвет поможет воплотить роковой образ. Он является символом страсти и энергии, поэтому идеально подойдет для девушек, стремящихся создать шикарный и соблазнительный лук.
- Мягкие и нежные цвета, такие как светло-голубой, лавандовый и мятный, ассоциируются с романтичностью и женственностью. Особой популярностью пользуется бледно-розовый дизайн в стиле Барби.
- Сине-голубая гамма подойдет представительницам прекрасного пола, желающих привнести в нейл-арт благородные нотки. Палитра актуальна как в зимний, так и в летний сезон. В последнем случае создается эффектный морской маникюр.
- Viva-magenta объявлен главным трендом в 2023 году. Нейл-арт делается с использованием сиреневого, лавандового, фиолетового оттенков, цвета «фуксия».
- Молочный оттенок лака обоснованно признан универсальным цветовым решением. Маникюр, выполненный в подобном цвете, органично впишется в деловой или повседневный кэжуал-образ.
- Яркая тональность лаков поможет воплотить нейл-арт, максимально привлекающий внимание. К актуальным трендам относятся желтые, салатовые оттенки лаков.
- Роскошь и шик поможет создать покрытие с эффектом металлик. Переливающаяся структура лака особенно гармонично смотрится на длинных ногтях.
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Роскошные элементы и украшения для эффектного маникюра
Для вечернего выхода подойдет нейл-арт, который ассоциируется с роскошью и шиком. Достичь желаемого эффекта помогут всевозможные оригинальные декоративные элементы. Девушкам рекомендуется обращать внимание на следующие актуальные тенденции:
- Тонкие металлические ленты или цветные нити создают яркие акценты на ногтях. Нанесите базовое покрытие и аккуратно поместите декоративный элемент на ногтевую пластину.
- Стразы используют для добавления блеска и роскоши нейл-арту. Их можно размещать по всей поверхности ногтя или создавать узоры, заполнять мелкими камушками геометрические фигуры.
- Используйте металлическую фольгу, чтобы создать переливающийся эффект на ногтях. Нанесите базовое покрытие и, когда оно еще влажное, аккуратно приложите фольгу на ногтевую пластину. Затем удалите лишнюю фольгу и закрепите дизайн топовым покрытием.
- Добавьте элегантности вашему маникюру, используя перламутровые лаки. Альтернативный вариант – обратиться к нанесению нежной жемчужной или броской металлизированной втирки.
- Глиттер — это блестящие частицы, которые можно нанести на ногти для создания сияющего эффекта. Зачастую детали изначально содержатся в лаках различных оттенков.
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Идеи с использованием блесток, страз и металлических оттенков
Всевозможные блестящие элементы помогут создать шикарный маникюр. При воплощении дизайна с блестками руководствуются следующими идеями:
- Градиент создается при помощи эффекта растяжки, когда мелкие блестки уменьшаются от кончика к основанию ногтя или в обратном направлении.
- Пользуется популярностью акцентирование одного пальца путем заполнения его блестками. Остальные ногти можно покрыть однотонным лаком для создания контраста.
- Максимально привлечет внимание дизайн, в котором все ногтевые пластины равномерно покрыты блестками.
- Классический френч приобретает неординарные черты с помощью нанесения блесток на кончики ногтей. Возьмите детали одного цвета или смешайте несколько оттенков для создания уникального эффекта.
Отличный способ добавить ногтям блеск и роскошь – прибегнуть к дополнению стразами:
- Яркий акцент воплощается с помощью крупного камня, размещенного в центральной части ногтевой пластины. Подобный дизайн делают на одном или всех пальцах.
- С помощью страз можно создать геометрические узоры, цветочные мотивы, абстрактные дизайны. Камни наносятся в желаемом порядке, могут быть прозрачными или разноцветными.
- При создании френча стразы добавляются на кончики ногтей. Камушки размещают у самого края пластины или они выступают в качестве полоски, разграничивающей «улыбку» и основу.
Маникюр в стиле металлик — это эффектный современный вариант дизайна, который воплощается с помощью следующих идей:
- Пользуется популярностью нанесение на ногти потали, имеющей металлический оттенок. Абстрактный нейл-арт смотрится стильно и неординарно.
- Простое, но эффектное решение – прибегнуть к заполнению всех ногтей металлизированной втиркой.
- Лак металлического оттенка разрешается использовать для заполнения геометрических фигур, прорисовки абстрактных извилистых линий.
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Тематические и сезонные вариации шикарного маникюра
Стильный и креативный нейл-арт создается с учетом тематики, характерной для определенного сезона:
- Летний маникюр предлагает широкий выбор ярких цветов и дизайнов. Для воплощения монохромного нейл-арта подойдут насыщенные цвета, такие как розовый, оранжевый, желтый, голубой или зеленый. Отражением фруктовой тематики станут рисунки, изображающие арбузы, ананасы, ягоды и цитрусовые. Морскую атмосферу на ногтях удастся воплотить, используя оттенки синего, белого и зеленого. Можно нанести голубой лак на ногтевую пластину и добавить дизайн, изображающий волны, ракушки, рыбок или якорь.
- При создании весеннего маникюра неизменно актуальной остается цветочная и растительная тематика. Особую нежность придаст прорисовка мелких флористических узоров или веточек.
- Зимний маникюр не обойдется без изображения снежинок и морозных узоров, праздничных рисунков в виде оленей, елочных игрушек и веток, фигурки Деда Мороза.
- Осенний дизайн создается с помощью листьев таких оттенков, как темно-красный, оранжевый, коричневый и бордовый. К числу актуальных трендов относятся изображения рябины, которая прорисовывается лаком или делается объемной путем выкладывания бусин или страз.
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Подведем итог
Самый шикарный маникюр в 2023 году получится создать, если воспользоваться креативными дизайнерскими решениями. Стилисты обращаются к подбору нежной или насыщенной цветовой гаммы, дополнению оригинальными декоративными элементами. Любая модница сможет подобрать дизайн, максимально отражающий ее индивидуальность.
Фото Клео.ру