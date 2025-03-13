За гранью стиля: три российских бренда, которые перевернут ваше представление об обуви

Наташа Рамсей-Леви, директор по дизайну в Louis Vuitton и креативный директор Chloé, как-то сказала: "Странно это или стильно? Я задаюсь этим вопросом каждый раз, завершая работу над новым изделием". Так где проходит эта тонкая грань между стилем и безвкусицей? Как в погоне за оригинальностью остаться в рамках и не стать городским фриком?

В последние годы современные бренды исследуют эти вопросы и грани дозволенного. Создавая новые формы, дизайны и необычные материалы, обувь обрела новую функцию: она перестала быть просто дополнением образа, она стала самостоятельным элементом аутфита. Бренды филигранно изобретают обувь инновационных и, где-то, безумных дизайнов, внедряя ее в повседневность городского жителя.

Zmeika

Бренд с русскими корнями, добравшийся до Лондона и Парижа. Концепция "Змейки" вдохновлена славянской мифологией и сказками, которые дизайнерам рассказывали в детстве. Они берут за источник что-то отталкивающее и даже неприятное, и придают этому повседневный оттенок.





"Змейка" делает балетки по мотивам славянской фольклорной сказки "Змей Горыныч": мыс обуви сделан в форме трех выступов, символизируя трехглавого дракона. Основной материал – португальская кожа, по орнаменту напоминающая кожу змеи. Цветовая гамма все так же отсылает к мифологии: первой моделью бренда стали балетки багряно-красного цвета, точь-в-точь как фольклорный дракон.





Поскольку качество и комфорт были приоритетом бренда, разработка дизайна обуви велась почти год с использованием многочисленных образцов для оттачивания сложной конструкции и современных технологий, необходимых для обеспечения прочности и долговечности изделия.

MUCUS

Бренд Mucus Vintage, зародившийся в Санкт-Петербурге, переосмысляет старую обувь, кастомизируя ее в соответствии с современными трендами. Изначально марка создавалась как платформа по продаже винтажной обуви и аксессуаров, но в скором времени переросла в нечто большее.





Дизайнер Дарья стала кастомизировать старую обувь, воссоздавая на ее основе новые формы при помощи папье-маше. После этого каждое изделие приобретает свой уникальный дизайн, сделанный из совершенно разных деталей: меха, перьев, проводов, длинных волосистых прядей и еще много чего разного. Это хороший пример, как можно при минимальном использовании новых материалов, максимально сократить производственные отходы, при этом создав совершенно новый продукт.





Nastya&Masha

Сестры-близняшки Настя и Маша, закончив Британскую школу дизайна в Москве, вышли на зарубежный рынок и стали любимицами модных инфлюенсеров. Основанный в 2020 году лейбл Nastya&Masha стремится переосмыслить концепцию комфорта с помощью использования дышащих тканей в сочетании с уникальным дизайном.





Начав с одежды, они стали дополнять свои коллекции оригинальной вязаной обувью. За основу туфель-лодочек взята классическая конструкция, а вот отделка сделана из вязаного материала в технике крючком (или кроше). По словам Насти и Маши, источник вдохновения таких изделий, – "может появиться в любом виде из всего, что нас окружает".





Мода 2020-х – это время, когда старые рамки рушатся. На их место приходят новые формы, новые концепции. То, что раньше было ненормальным, сейчас стало повседневностью. Теперь не нужно быть звездой или артистом, чтобы позволить себе носить балетки, напоминающие змею, или вязанные туфли. Главный стейтмент современной моды – носить то, что ты хочешь, и быть собой.