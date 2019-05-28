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Ювелирный опыт в Коде ЭПЛ

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Ювелирные украшения занимают особое место в наших с вами сердцах, так как служат для проявления самых светлых чувств и дарят счастье.

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» вот уже 25 лет создает для своих клиентов украшения неизменно высокого качества и потрясающего дизайна.

Специалисты компании решили шагнуть еще дальше и провели огромную работу, объединив все свои знания, навыки и опыт в производстве украшений и внедрения технологий в единую систему стандартов качества — Код ЭПЛ.

Это позволило компании привлекать к сотрудничеству лучшие производства и профессионалов ювелирного и гранильного дела, сертифицируя их по Коду ЭПЛ.

На каждое изделие ЭПЛ наносится уникальный зашифрованный код, благодаря которому клиенты компании могут на официальном сайте компании получить сертификат достоверности с подробной информацией об изделии.

Это гарантирует то, что данное украшение создано по жестким стандартам качества и требованиям, предъявляемым к сырью и сплавам, а над созданием трудились профессиональные дизайнеры, ювелиры — огранщики, с многолетним опытом.

Код ЭПЛ — это еще один большой шаг на пути к реализации миссии компании: «Мы работаем для того, чтобы ювелирные украшения от ЭПЛ покорили сердца людей всей Земли. И в этом мире стало больше счастья!»

Присоединяйтесь к клиентам компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» и наслаждайтесь ювелирными украшениями, созданными дарить вам счастье. 

Ждем Вас на страницах своего сайта: https://epldiamond.ru/

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28.05.2019 На правах рекламы
Теги: ювелирные изделия

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