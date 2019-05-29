Модная летняя обувь 2019 года

Каким бы безупречным ни был ваш образ, вы не будете в нем выглядеть шикарно, пока не подберете идеально подходящую обувь. Какие модные тенденции 2019 года на летнюю обувь подготовили нам кутюрье? Фото-новинок вас приятно удивят.

Модные типы обуви

Прежде, чем говорить о деталях летней обуви 2019 года, стоит обратить внимание на то, какие типы обуви будут в тренде.

Важно! Не забывайте о том, что комфорт прежде всего.

Безусловно, лето – это время экспериментировать, быть яркой, чувствовать себя свободной и прекрасной. Но в то же время лето – это время быстрой ходьбы, жары, частых дождей и долгих вечерних прогулок. Все это вряд ли можно преодолеть в неудобной обуви.

Актуальные виды обуви на лето:

Босоножки. Какой жаркий сезон может пройти без босоножек? Ответ очевиден. Без подобной обуви в шкафу гардероб обновлять просто непозволительно. Более того, босоножки бывают разных видов. Если вы не любите этот тип женской обуви на плоской платформе, вы можете подобрать себе босоножки на высоком каблуке или просто на приподнятой платформе. Также стоит сказать, что эта модная тенденция 2019 года в области летней женской обуви будет сочетаться с любимым нарядом, который вы захотите надеть. Лучше всего приобрести себе сразу несколько пар и разделить их на дневные, вечерние, прогулочные. Кроссовки. Кроссовки являются не только актуальной летней женской обувью, но и неизменным трендом. Кроссовки все сезоны. Их сочетают с платьями, юбками, джинсами, классическими брюками, спортивными костюмами и пр. Поэтому и летом обойтись без них, конечно, просто нельзя. Лучше всего выбирать кроссовки, которые будут пропускать воздух, и будут позволять вашей ноге дышать. Выбирайте светлые, яркие, необычные. Кеды. Несмотря на то, что некоторые модные дизайнеры говорят о том, что белые кеды сейчас выходят из моды и больше не являются обязательной частью базового гардероба, кеды на лето приобрести все-таки стоит. Во-первых, в них вы обязательно будете чувствовать себя комфортно. А во-вторых, этот вид обуви сочетается со многими элементами гардероба. Кеды идеально смотрятся с коротенькими шортиками, джинсами и легкими летними платьицами. Мюли. Обувь может быть как на каблуке, так и на плоской подошве. Пятка у мюли всегда открыта, а носок наоборот, закрыт - это их отличительная черта. Такой фасон хорошо держится на ноге и носить их весьма удобно. А смотрятся они необычайно стильно и свежо. Сандалии. Летняя классика! Обувь на тонкой подошве. Для многих тонкая подошва покажется какой-то абсолютной безвкусицей. Однако такие люди глубоко заблуждаются. Летом не обязательно надевать высокие каблуки, чтобы выглядеть эффектно. Низкая подошва подходит девушкам, которые не чувствуют себя комфортно, надевая каблуки. Зато в такой обуви всегда очень удобно. Ее можно надеть и с летним платьем, и с сарафаном, с короткими брюками, шортами или джинсами. Такая подошва – это одна из модных тенденций на лето 2019 года. На танкетке. Обувь на танкетке – это отличный способ любой леди показать свои прекрасные ножки в лучшем свете. Самое главное – это научиться правильно ходить в такой обуви. Однако стоит сказать, что обувь на танкетке обычно считается более удобной, чем на каблуках, но открывает практически такие же возможности. В такой обуви вы будете на высоте во всех смыслах. Правильно подбирайте наряд к такой обуви и тогда вы непременно будете выглядеть шикарно.

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Совет! Не старайтесь гнаться за самыми модными моделями, если не хотите ходить в том, в чем ходят все.

Обычно девушки не выбирают все виды обуви, которые описаны выше. Каждая леди находит то, что ей по душе. Как показывает практика, обувь девушка подбирает так же, как и одежду, – в соответствии со своим характером, одеждой, видом деятельности и предпочтениями.

Модные тренды летней обуви

Чтобы не ошибиться с выбором, необходимо изучить модные тенденции 2019 года в области летней женской обуви.

Обратите внимание! Многие тренды в этом году относятся к каблукам. Не стоит думать, что все каблуки – это обязательно неудобно.

Модные детали:

Прозрачные элементы. Если вы откроете любой модный журнал, в котором представлены тренды обуви на лето 2019 года, вы обязательно наткнетесь на прозрачные элементы. Особенно круто смотрится обувь с полностью прозрачным каблуком. Это придает девушке легкость, элегантность, невесомость. Также обратите внимание на то, что вы можете приобрести себе обувь, которая будет полностью прозрачна. Такие модели обуви можно надеть абсолютно с чем угодно.

Кисточки. В моде все яркое и необычное. Если вы захотите выделиться, просто купите себе модели с кисточкой. Такая обувь бросается в глаза, но выглядит элегантно только в том случае, если девушка идет неспешно, красиво и гордо.

Высокая платформа. Летом обязательно нужно быть ближе к солнцу. Поэтому необходимо стать чуточку выше, в чем поможет яркая платформа разной модной формы.

Роспись и анимализм. Яркие принты в этом году шикарно смотрятся не только на одежде, но и, конечно, на обуви. Летом 2019 года в тренде надписи, рисунки и изображения животных. Особенно круто смотрятся надписи в стиле hand-made на белых кроссовках или кедах.

Тонкие ремешки. Когда подчеркивать свою женственность, элегантность и утонченность, если не летом? Летом можно показать свои изящные стройные ножки, подчеркнув их тонким ремешком. При этом абсолютно неважно, будет ли ваша обувь на высоком каблуке или на плоской подошве. Выбирайте то, в чем вам будет удобнее.

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Маленький каблук. Почему-то девушки обычно бросаются из крайности в крайность. Либо плоская подошва, либо очень высокая обувь. Однако есть и золотая середина. Каблук kitten hills – это одна из самых модных тенденций в области обуви на лето 2019 года.

Пуанты. Всегда мечтали быть балериной, но вас постоянно что-то останавливало? Этим летом вас точно ничего не остановит! Порхайте, как бабочка, в новой обуви, которая сделана в стиле пуант. Она очень нежная, легкая, красивая. Однако такой тип обуви со всем не наденешь - тщательно продумывайте свои образы. Обувь-пуанты позволят комбинировать различные вещи и выделяться среди толпы.

Это основные модные тенденции в области женской обуви на лето 2019 года, которые помогут вам в жаркий сезон выглядеть "горячо".

Интересно! Не гонитесь за брендами. Если вы не можете приобрести оригинальную пару обуви от известного бренда или дизайнера, не стоит приобретать подделку.

Подделки всегда видно, это не сделает вас моднее. Лучше купите хорошую обувь в магазине, в котором вы заплатите не за бренд, а за качество.