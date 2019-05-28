Самый красивый дизайн ногтей 2019 года из Instagram

Ухоженные руки — визитная карточка женщины. Прочитав статью о модных тенденциях в маникюре 2019 года, и изучив фото самых красивых идей дизайна, можете смело отправляться в салон.

Тренды в дизайне 2019 года

В нейл-дизайне стоит обратить внимание на 5 новинок 2019 года:

Если в предыдущих коллекциях было много блеска и страз, то сегодня шиммер, глиттер, камни и зеркальные поверхности требуют еще больше сияния софитов. Перестараться со сверкающими деталями не получится, так как вполне уместно наслаивание камней на зеркальные поверхности, страз на фольгу, перламутровых тонов и метала. Не будет считаться перебором присутствие дополнительных узоров, элементов росписи на хаотически украшенных поверхностях ногтевой пластины. Росписи и узоры черного цвета, графика на прозрачной основе — трендовая фишка в дизайне ногтей. Маникюр в таком исполнении, требует четкости, аккуратности. Элементы творений известных художников, авангардная роспись ногтей, смотрятся необычно изысканно. Все гениальное просто — черный квадрат, идеальный круг, безупречные линии. Уверенным шагом, мода на драгоценности мигрировала с прошлого года в 2019. Сегодня в ходу искусственные камни, жемчуга и золотые бусины. Для тех, кто не может решиться на покрытие всех ногтей россыпью самоцветов, все так же можно украшать один либо два ногтя, густо либо единичными камешками, крупными либо мелкими фрагментами. Для тех, кому черный кажется грустным, а белый — чрезмерно праздничным, можно оценить непревзойденную роскошь черно-белого маникюра. В 2019 году, в тренде шахматная доска, строгая геометрия, разнообразные рисунки в сочетании черного и белого.



Все пять новинок можно переплетать между собой, добавлять детали и модные дизайнерские идеи. Можно брать отличные идеи из Instagram.

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Акцент на форме ногтей

В 2019 году нет ограничений по длине и форме ногтей в маникюре. Модные тенденции сезона не требует жертв и допускает применение ультрамодных образов на удобную каждому ногтевую пластину. Поэтому подобрать и сделать самый красивый дизайн ногтей будет нетрудно, а для вдохновения смотрите фото:

острые ногти, при условии, что длина их умеренная, не выглядят вульгарно и вызывающе, а правильно подобранный нейл-дизайн, позволяет придать образу больше универсальности;

на длинные ногти с квадратным краем, в 2019 году, профессионалы рекомендуют наносить полупрозрачный лак — важно чтобы кончики как бы просвечивались;

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любимая многими форма миндальных зерен, гармонично смотрится на средних и длинных ногтях, модный акцент можно сделать на покрытии и росписи пластин, с добавлением трендовых нюансов;

исходя из того, что предлагают к рассмотрению известные дизайнеры, мягкий квадрат уступает в лидерстве круглым ногтям — на пике популярности, обведенные по контуру овальные ноготки;

форма балерина — требует безупречности в работе и не допускает нагромождения деталей.



Важно! Не стоит стараться соответствовать моде, создавая невероятные композиции. Маникюр должен подходить модному образу - завершать либо подчеркивать его, не перетягивая все внимание на себя.

Палитра модных цветов для ногтевого дизайна

Цветовая палитра 2019 года, благодаря Институту Пантон, достаточно разнообразна. В нее входит палетка Лондонская и Нью-Йоркская, но необходимо понимать, что трендовый цвет, это тот, что гармонично сочетается с оттенком кожи.

Модные цвета года:

Глубокий зеленый. Особенной конкретики при выборе оттенка не существует, но лучше, если будет замечаться сходство с изумрудами, самоцветами, дорогими украшениями. Нежно-персиковый либо оранжевый. Воздушный и элегантный цвет, совершенно неприменимый к белокожим женщинам. Обладательницы легкого загара, оливкового оттенка, вполне могут применять освежающую основу для смелых экспериментов в творчестве. Для тех, кто критично относится к желтому цвету из-за вызывающей яркости, хочется заметить, что в 2019 году трендовые оттенки более спокойные, приглушенные и занимают свое место в палитре пастельных тонов (бледно-лимонный, горчичный, банановый, ириска). Фиолетовый дизайн маникюра отлично будет смотреться, так как тоже входит в модные тенденции 2019 года. Любые вариации серого — сизый, пепельный, тауп. Выбор бесконечен и радует возможностью, гармонично сочетать цвет, с другими, насыщенными и менее выразительными оттенками.

Подбирая цвет, важно учитывать весь предполагаемый лук и специфику трудовой деятельности. Кричащий маникюр для офисного работника неуместен, поэтому в маникюре можно использовать оттенки бежевого,который также входит в модные тенденции 2019 года.

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Новинки маникюра на 2019 год

Праздничный маникюр, обычно не вызывает особенных сложностей. Как стильно покрыть ногти для повседневной носки, следует знать, если есть желание соответствовать веяниям моды. Сегодня на вершине популярности:

Клетчатый узор — беспроигрышный вариант с прошлого года. Клетка уместна на тканях и ногтевой пластине. Она бывает в виде гусиных лапок, либо в шотландском стиле. Исключительно стильно смотрится в сочетании черного и белого, красного и черного лаков. Нюдовые оттенки следует подбирать под цвет кожи. Нежные оттенки розового в маникюре 2019 года считаются приемлемыми в модных тенденциях, что доказывают фото самых удачных и красивых идей дизайна. Элементы зимних оформлений на французском маникюре — отличное поле деятельности для развивающихся мастеров с необузданной фантазией. Снежинки, глиттер, морозная свежесть, сосны, мандарины — все можно включать в мини-картины на ногтях, при условии грамотного сочетания цветов. Голография — уместна на ногтях любой длины и благодаря переливам очень актуальна в 2019 году. Так как фольга уже давно и уверенно используется мастерами, то при создании модного маникюра проблем не возникнет. Для людей творческих предлагаются вниманию идеи с элементами импрессионизма. Легкая небрежность и незамысловатые узоры помогают в создании трендовых дизайнерских работ. Все так же в моде принты. Цветочные и повторяющие расцветки шкур и перьев животных, птиц. Сочетание цветов может быть далеким от натурального повторения анималистических мотивов, но в итоге, идея должна быть угадываемой. Использование высушенных цветов в творчестве опять в тренде. Их можно фиксировать на поверхности либо создавать иллюзию аквариума. Конечный результат выглядит феерично, хоть и повторить нехитрые действия можно не посещая салон. Градиентный маникюр также дает возможность проявить фантазию. Радужные цвета и плавные переходы очень актуальны с наступлением лета. Классический маникюр. Упоминая о классике маникюра 2019 года в модных тенденциях, на ум приходит красная помада и подобранный в тон лак. Остаются актуальными все оттенки красного, которые можно интересно обыграть, уйти от классической строгости.

Французский дизайн

Идеи французского маникюра безграничны, но работы дизайнеров не перестают удивлять новыми деталями.

Отменно сочетается привычный френч с лунным, о чем свидетельствую фото модных тенденций 2019 года.

Также можно продолжить идею четкого отделения границ, применяя самые разные цвета, в зависимости от предпочтений. Стоит попробовать практически невидимый французский маникюр для утонченных дам. Суть заключается в применении одинакового цвета, с чуть отличающимся тоном.

Черное и белое покрытие

Не все любят белый лак, но если нанести крупные геометрические узоры, объемные камни, либо украсить фольгой, ногтевая пластина будет выглядеть элегантно и изысканно.

В 2019 сам по себе черный лак не особенно интересный, но если следовать тенденциям моды, именно игра контрастов черного и белого, позволяет получить модный дизайн ногтей.

Синий

Синие, голубые и неинтенсивные тона на пике популярности. Палитра оттенков разнообразна и удовлетворяет любые запросы. Смело можно наносить цвет морской лазури, ультрамариновый, кобальтовый. Цветовая гамма может быть хорошей основой для нанесения самых разных техник и идей.

Среди фото можно подобрать для себя самый красивый однотонный дизайн маникюра, соответствующего модным тенденциям 2019 года.

Бордовый

Бордовый — цвет роскоши. Он может немного менять палитру и больше напоминать коричневый либо склоняться к интенсивно красному. Лак на ногтях самодостаточен, но особенно красиво с ним сочетается золотая фольга, иллюзия драгоценных камней.

Стоит заметить, что маникюр шикарно смотрится на коротких ногтях и не придает вульгарности длинным. К вечернему луку такой акцент будет очень кстати.

Лунный маникюр

Обратный френч переходит уверенным шагом из года в год. Нежно и изысканно смотрится прозрачная лунка, обрамленная глубоким цветом. Необычно и гармонично выглядит белый островок. Обыграть идею можно меняя форму обратного френча на ромб, квадрат, прямую линию. Можно брать отличные идеи из Instagram.

Идеи для коротких ногтей

Для тех, кто не приемлет длинных ногтей по разным причинам, профессионалы рекомендуют рассмотреть несколько интересных идей, подчеркивающих красоту рук:

Руки выглядят элегантно, если края нюдового маникюра отделить золотой полосой. Если ноготь обрезан под корень, золотые либо серебряные блестки можно распылить от края, по направлению к центру. Такую манипуляцию можно сделать, повторяя блестящей пыльцой обратный френч. Правильные квадраты гармонично смотрятся на черном лаке. Если хочется белого, то узор необходимо рисовать тонкой кистью, создавая иллюзию удлиненной пластины. Для этого можно по боковому краю провести незамысловатые полосы либо нарисовать абстрактные, некрупные узоры. На коротко остриженный ноготь отменно ложатся матовые тона – идеальная палитра для творчества.

Чтобы получить идеальный маникюр, соответствующий тенденциям 2019 года, главное правильно указать мастеру, что именно вы хотите. Именно для этого сохраните себе наши фото идеи для самого красивого дизайна ногтей. Важно придерживаться правил «золотой середины» и результат обязательно приятно удивит.