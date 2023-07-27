Яркий маникюр 2023: модные тренды для лета и осени

Модницы, стремящиеся создавать запоминающиеся луки, предпочитают добавлять в образ броские нотки как в теплый, так и в прохладный сезон. Стильной изюминкой станет яркий маникюр 2023 года, выполняемый в насыщенных оттенках. Мастера предлагают вниманию девушек нейл-дизайн, выполненный в монохромном оформлении или содержащий комбинацию нескольких ярких оттенков.

Трендовые цвета летнего маникюра 2023 года

В жаркий сезон многие девушки обращаются к насыщенным оттенкам, придающим соответствующее настроение. Летний маникюр предлагается сделать в следующих расцветках:

Любительницы романтичных луков оценят дизайн в стиле «Барби», выполненный в ярком розовом оттенке. Усилить впечатление поможет финишное покрытие пластин блестящей втиркой. При желании на яркий малиновый фон наносят белые точки в виде горошка, придавая нейл-арту сходство со стилем ретро.

Желтый цвет ассоциируется с солнцем и теплом. Яркий оттенок летнего маникюра поможет добавить энергии и органично впишется в пляжную тематику. Особенно эффектно смотрится покрытие ногтей бархатистой пудрой соответствующего оттенка, ассоциирующейся с песком. На фактурной основе изображают вдавленный след от стопы.

Viva Magenta относится к модным трендам 2023 года, поэтому станет отличным решением для девушек, следящих за актуальными веяниями. Яркий маникюр можно сделать в монохромном исполнении или прибегнуть к ягодной тематике. Насыщенный цвет, содержащий примеси малиновых и фиолетовых ноток, подойдет для изображения на ногтях вишен, выигрышно выделяющихся на белой или пастельной основе.

Маникюр 2023 года, выполненный в насыщенном голубом цвете, гармонично вписывается в морскую тематику. Ногти покрывают однотонным блестящим глянцем или наносят на них полоски, чередующиеся в белоснежном и голубом цвете. Поверх можно нанести рисунок в виде якоря, штурвала в золотистом либо серебристом оттенке. Альтернативное решение – прибегнуть к объемному декору в виде ракушки или морской звезды.

Алый цвет – классика, не утрачивающая актуальности среди модниц. Простое, но эффектное решение – равномерно покрыть пластины красным лаком и закрепить яркий нейл-дизайн блестящей втиркой. При желании сделать маникюр с рисунком можно изобразить крупное алое сердце на белоснежном фоне. Дополнительным декором выступят стразы, выложенные по краям сердечка.

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Трендовые цвета осеннего маникюра 2023 года

С наступлением прохладной погоды модницы по-прежнему хотят выглядеть ярко и стильно. Поможет справиться с задачей осенний маникюр, выполненный в насыщенных тонах:

Глубокий, насыщенный темно-красный цвет ассоциируется с осенними листьями и богатством этого времени года. При желании привнести в нейл-дизайн разнообразие отличным выбором станет цвет «бургунди». Этот темный оттенок красного с легким фиолетовым или коричневым подтоном идеально подходит для осеннего стиля.

Глубокий зеленый цвет ассоциируется с лесными мотивами в осенний сезон. Оттенок придает маникюру элегантность и таинственность. Можно использовать подобный цвет в качестве фона, на который наносятся яркие желто-оранжевые листья.

Золотистые оттенки применяются как основное покрытие или используются для создания яркого декора. Примером последнего служат разводы абстрактной потали, нанесенной на фон насыщенного красного или бордового тона.

Оранжевый цвет символизирует яркие тыквы и теплые оттенки осенней листвы. По желанию лак подобного оттенка применяют для создания тематики, ассоциирующейся с данным временем года. На ногтях будут эффектно смотреться как яркие оранжевые листья, так и изображение тыквы в целом виде либо в разрезе.

Желтый цвет отлично подойдет для осеннего нейл-арта. Листья, выполненные в данном оттенке, можно совместить с аналогичными деталями в красном, оранжевом, шоколадном цветах.

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Стильные комбинации

Мастера нейл-дизайна предлагают множество вариантов сочетаний цветов, которые помогут создать интересный и стильный маникюр 2023 года. При создании комбинаций руководствуются следующими модными трендами:

Френч предполагает сочетание нейтральной пастельной основы и яркого кончика, выполненного в малиновом, фиолетовом, алом, желтом, аквамариновом, оранжевом оттенках.

Выберите два ярких и контрастных цвета, например, салатовый и желтый или фиолетовый и оранжевый, и нанесите их на разные ногти для создания яркого и эффектного маникюра.

Создайте плавный градиентный переход цветов на ногтях. Например, можно использовать несколько оттенков одного цвета, начиная с насыщенного фиолетового на основании ногтя, переходящего к светлому сиреневому оттенку на кончике. Удачной считается комбинация салатового и аквамаринового цветов.

Используйте один цвет, но в разных оттенках. Например, выберите разные оттенки в сине-голубой тональности, нанесите их на разные ногти для создания гармоничного и стильного образа.

Покрасьте все ногти в один цвет, а на одном ногте создайте акцент с помощью другого оттенка или декоративных элементов, таких как блестки, стразы или наклейки.

Среди модных трендов, не утрачивающих актуальности среди девушек, стоит отметить технику «колор-блок». Разделите ногти на секции и покрасьте каждую секцию в разный цвет. Можно использовать два или более тона для создания геометрических фигур или абстрактных узоров.

Популярным решением для воплощения комбинации лаков разных оттенков на одной пластине станет нейл-дизайн, ассоциирующийся с фруктовой, растительной либо флористической тематикой. Эффект создается путем прорисовки цветочных лепестков, осенних листьев в разных оттенках. Примером яркого фруктового маникюра с комбинацией разных цветов станет нейл-арт, изображающий арбуз в разрезе с сочной розовой мякотью и зеленой корочкой.

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Подведем итог

Яркий маникюр 2023 года представлен разнообразными дизайнами, которые помогут модницам в полной мере проявить свою фантазию. За счет насыщенности оттенков лака будет выигрышно смотреться даже монохромный нейл-арт. При желании придать маникюру индивидуальности его украшают оригинальными декоративными элементами или рисунками, прибегают к комбинации нескольких оттенков.

Фото Клео.ру