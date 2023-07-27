Яркий маникюр 2023: модные тренды для лета и осени

Откройте для себя яркие и стильные идеи маникюра 2023 года, которые идеально подходят для лета и осени. Узнайте о модных трендах, цветовых комбинациях и узорах, чтобы создать неповторимый и выразительный нейл-дизайн.
Модницы, стремящиеся создавать запоминающиеся луки, предпочитают добавлять в образ броские нотки как в теплый, так и в прохладный сезон. Стильной изюминкой станет яркий маникюр 2023 года, выполняемый в насыщенных оттенках. Мастера предлагают вниманию девушек нейл-дизайн, выполненный в монохромном оформлении или содержащий комбинацию нескольких ярких оттенков.
Трендовые цвета летнего маникюра 2023 года
В жаркий сезон многие девушки обращаются к насыщенным оттенкам, придающим соответствующее настроение. Летний маникюр предлагается сделать в следующих расцветках:
- Любительницы романтичных луков оценят дизайн в стиле «Барби», выполненный в ярком розовом оттенке. Усилить впечатление поможет финишное покрытие пластин блестящей втиркой. При желании на яркий малиновый фон наносят белые точки в виде горошка, придавая нейл-арту сходство со стилем ретро.
- Желтый цвет ассоциируется с солнцем и теплом. Яркий оттенок летнего маникюра поможет добавить энергии и органично впишется в пляжную тематику. Особенно эффектно смотрится покрытие ногтей бархатистой пудрой соответствующего оттенка, ассоциирующейся с песком. На фактурной основе изображают вдавленный след от стопы.
- Viva Magenta относится к модным трендам 2023 года, поэтому станет отличным решением для девушек, следящих за актуальными веяниями. Яркий маникюр можно сделать в монохромном исполнении или прибегнуть к ягодной тематике. Насыщенный цвет, содержащий примеси малиновых и фиолетовых ноток, подойдет для изображения на ногтях вишен, выигрышно выделяющихся на белой или пастельной основе.
- Маникюр 2023 года, выполненный в насыщенном голубом цвете, гармонично вписывается в морскую тематику. Ногти покрывают однотонным блестящим глянцем или наносят на них полоски, чередующиеся в белоснежном и голубом цвете. Поверх можно нанести рисунок в виде якоря, штурвала в золотистом либо серебристом оттенке. Альтернативное решение – прибегнуть к объемному декору в виде ракушки или морской звезды.
- Алый цвет – классика, не утрачивающая актуальности среди модниц. Простое, но эффектное решение – равномерно покрыть пластины красным лаком и закрепить яркий нейл-дизайн блестящей втиркой. При желании сделать маникюр с рисунком можно изобразить крупное алое сердце на белоснежном фоне. Дополнительным декором выступят стразы, выложенные по краям сердечка.
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Трендовые цвета осеннего маникюра 2023 года
С наступлением прохладной погоды модницы по-прежнему хотят выглядеть ярко и стильно. Поможет справиться с задачей осенний маникюр, выполненный в насыщенных тонах:
- Глубокий, насыщенный темно-красный цвет ассоциируется с осенними листьями и богатством этого времени года. При желании привнести в нейл-дизайн разнообразие отличным выбором станет цвет «бургунди». Этот темный оттенок красного с легким фиолетовым или коричневым подтоном идеально подходит для осеннего стиля.
- Глубокий зеленый цвет ассоциируется с лесными мотивами в осенний сезон. Оттенок придает маникюру элегантность и таинственность. Можно использовать подобный цвет в качестве фона, на который наносятся яркие желто-оранжевые листья.
- Золотистые оттенки применяются как основное покрытие или используются для создания яркого декора. Примером последнего служат разводы абстрактной потали, нанесенной на фон насыщенного красного или бордового тона.
- Оранжевый цвет символизирует яркие тыквы и теплые оттенки осенней листвы. По желанию лак подобного оттенка применяют для создания тематики, ассоциирующейся с данным временем года. На ногтях будут эффектно смотреться как яркие оранжевые листья, так и изображение тыквы в целом виде либо в разрезе.
- Желтый цвет отлично подойдет для осеннего нейл-арта. Листья, выполненные в данном оттенке, можно совместить с аналогичными деталями в красном, оранжевом, шоколадном цветах.
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Стильные комбинации
Мастера нейл-дизайна предлагают множество вариантов сочетаний цветов, которые помогут создать интересный и стильный маникюр 2023 года. При создании комбинаций руководствуются следующими модными трендами:
- Френч предполагает сочетание нейтральной пастельной основы и яркого кончика, выполненного в малиновом, фиолетовом, алом, желтом, аквамариновом, оранжевом оттенках.
- Выберите два ярких и контрастных цвета, например, салатовый и желтый или фиолетовый и оранжевый, и нанесите их на разные ногти для создания яркого и эффектного маникюра.
- Создайте плавный градиентный переход цветов на ногтях. Например, можно использовать несколько оттенков одного цвета, начиная с насыщенного фиолетового на основании ногтя, переходящего к светлому сиреневому оттенку на кончике. Удачной считается комбинация салатового и аквамаринового цветов.
- Используйте один цвет, но в разных оттенках. Например, выберите разные оттенки в сине-голубой тональности, нанесите их на разные ногти для создания гармоничного и стильного образа.
- Покрасьте все ногти в один цвет, а на одном ногте создайте акцент с помощью другого оттенка или декоративных элементов, таких как блестки, стразы или наклейки.
- Среди модных трендов, не утрачивающих актуальности среди девушек, стоит отметить технику «колор-блок». Разделите ногти на секции и покрасьте каждую секцию в разный цвет. Можно использовать два или более тона для создания геометрических фигур или абстрактных узоров.
- Популярным решением для воплощения комбинации лаков разных оттенков на одной пластине станет нейл-дизайн, ассоциирующийся с фруктовой, растительной либо флористической тематикой. Эффект создается путем прорисовки цветочных лепестков, осенних листьев в разных оттенках. Примером яркого фруктового маникюра с комбинацией разных цветов станет нейл-арт, изображающий арбуз в разрезе с сочной розовой мякотью и зеленой корочкой.
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Подведем итог
Яркий маникюр 2023 года представлен разнообразными дизайнами, которые помогут модницам в полной мере проявить свою фантазию. За счет насыщенности оттенков лака будет выигрышно смотреться даже монохромный нейл-арт. При желании придать маникюру индивидуальности его украшают оригинальными декоративными элементами или рисунками, прибегают к комбинации нескольких оттенков.
Фото Клео.ру