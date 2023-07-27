Однотонный маникюр 2023 года — модные тренды с фото

Придать рукам ухоженный и обворожительный вид помогает монохромный маникюр. Он сочетает в себе сдержанность, скромность и невероятную красоту. Ежегодно нейл-мастера предоставляют клиентам новинки, которые позволяют разнообразить привычные решения. Чтобы сделать однотонный маникюр в 2023 году, стоит обратиться к модным тенденциям с фото

Выбор оттенка лака для монохромного маникюра

Многие модницы при выборе однотонного нейл-дизайна в первую очередь учитывают время года. В каждый период пользуется спросом определенный дизайн, который менее актуален в другое время.

Зима

В холодное время года наибольшим спросом пользуются молочные, розовые и белые оттенки. Если маникюр создается в преддверии новогодних праздников, можно разнообразить палитру классическими оттенками: красным, синим, черным, золотым и серебряным. Не менее интересно смотрятся графитовые, бордовые и розовые тона.

Весна

Весенний маникюр ассоциируется с легкостью, романтикой и нежностью. Для создания красивого дизайна отлично подходят пастельные оттенки. Их можно дополнить воздушными рисунками и цветочными элементами. Со стразами и иными блестящими украшениями стоит быть осторожнее — далеко не всегда они уместны с весенним нейл-дизайном.

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Лето

Это отличное время для ярких цветов и экспериментов. В 2023 году в тренде сочные и ягодные оттенки. Это может быть фуксия или лавандовый, но не менее красиво смотрятся голубые, бирюзовые и желтые ногти. Стильным дополнением станет разнообразные украшения, растительные и анималистические принты.

Осень

У многих осень ассоциируется с яркой палитрой теплых тонов. Но в 2023 году в моде приглушенная и темная гамма. Лучшим решением станет использование изумрудного, коричневого, винного, кофейного и василькового оттенка. При желании на монохромном покрытии можно создать разные фактуры. Осенью это действительно уместно.

Актуальные дизайны маникюра в 2023 году

Монохромная гамма преимущественно подходит романтичным девушкам. Но это не значит, что строгие и темпераментные особы должны отказаться от однотонных ногтей. Благодаря разнообразию нейл-дизайнов каждая женщина подберет для себя подходящее решение.

Минимализм

Монохромное покрытие с минималистичным дизайном — классика, которая никогда не выйдет из моды. Практичный и изысканный маникюр выполняется при помощи однотонного гель-лака. При этом он не дополняется принтами, узорами, стразами и иными декоративными элементами.

Такое решение считается универсальным, т. к. подходит женщинам вне зависимости от возраста, статуса и образа жизни. В 2023 году в тренде монохромный маникюр в белоснежной палитре. Не менее интересно будут выглядеть ногти с зеркально-серебряным эффектом в неоновых и благородных темных тонах.

С матовым покрытием

В отличие от глянцевого маникюра, матовое покрытие выглядит более изысканно и сдержанно. Такой дизайн отлично подходит девушкам, которые не любят акцентировать внимание на руках. Матовые ногти смотрятся аристократично и респектабельно. Стильный тренд подходит как для повседневной жизни, так и особых случаев.

Девушки, которые желают экспериментов, могут разнообразить классический дизайн. В 2023 году в тренде матовые ногти, дополненные глянцевым френчем. Также хорошо смотрится маникюр, где на двух пальцах создают полностью зеркальный эффект. Главное, чтобы все ногти были выполнены в одной цветовой палитре.

Со стразами

Многие ошибочно полагают, что однотонные ногти нельзя дополнять сверкающими элементами. На самом деле именно стразы и блестки помогают разнообразить скромный дизайн. В этом сезоне в тренде кристаллы разных форм, расцветок и величины. Из них формируют геометрические фигуры, узоры, экзотические растения, линии или просто создают особую изюминку.

Для минималистичного маникюра лучше всего подходят жемчужины. Они позволяют создать композицию в стиле гламур. А со стразами можно смело экспериментировать — например, в 2023 году они будут уместны на гранях ногтевой пластины, создавая сверкающий ореол.

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Блестящее покрытие

Нейл-мастера рекомендуют не ограничиваться нанесением классического гель-лака. По мнению мастеров, отлично будут смотреться полностью сверкающие ногти. Для повседневной жизни лучше всего подходит мерцающая растяжка. А чтобы усилить эффект, маникюр дополняют крупными блестками.

Если нужен аккуратный и скромный вариант, следует сделать из блестящего покрытия:

френч;

лунки;

горизонтальные, вертикальные или поперечные линии.

Особые случаи требуют соответствующего решения. В качестве акцентов можно использовать сияющее серебро или золото.

Маникюр с втиркой

При помощи втирки мастера делают радужную, зеркальную или жемчужную поверхность с легким мерцанием. Мельчайшая пудра состоит из слюды и блесток, которые при втирании создают сверкающее покрытие. Такой дизайн вызывает восторг, т. к. одновременно выглядит стильно и роскошно. Носкость маникюра зависит от перекрытия и закрепления самой пудры.

Сейчас существует огромное разнообразие втирок. Согласно модным тенденциям на фото, в 2023 году актуален однотонный маникюр с использованием следующих видов пудры:

кошачий глаз;

жидкий бриллиант;

аврора;

призма;

хамелеон;

градиент;

зеркало.

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Дамам средних лет стоит быть осторожнее с радужной пудрой. Такой дизайн подойдет преимущественно молодым девушкам.

С узорами

Изящные узоры позволяют создавать настоящие произведения искусства на ногтевой пластине. Это могут быть переплетающиеся или плавные линии, которые в результате создают аккуратное кружево. Такие узоры называют вензелями. Они выполняются в разных стилях, дизайн напрямую зависит от пожеланий модницы.

Чтобы быть в тренде в 2023 году, стоит отдавать предпочтение глянцевым узорам на матовом покрытии. Не менее интересно смотрятся вензеля, покрытые песком или акриловой пудрой. А от золотистой и серебряной краски рекомендуется отказаться — такой дизайн сейчас выглядит неактуально.

Итоги

Если посмотреть на фото модных тенденций однотонного маникюра в 2023 году, можно заметить несущественные изменения в нейл-дизайне. Чтобы ногти выглядели стильно и аккуратно, рекомендуется подобрать подходящую цветовую палитру и стиль украшений. Для этого достаточно учитывать особенности внешности, возраст и образ жизни.