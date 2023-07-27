Стиль и элегантность: черный маникюр на 2023 год

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Черный маникюр всегда олицетворял элегантность и стиль. Узнайте о главных трендах черного маникюра на 2023 год, которые помогут вам выразить свою индивидуальность и придать образу утонченность.

При создании стильного образа важное значение имеют все детали. С эффектностью и элегантностью ассоциируется черный маникюр на 2023 год. Мастера нейл-сервиса предлагают вниманию модниц лаконично оформленные дизайны или варианты, дополненные оригинальными декоративными элементами. В зависимости от индивидуальных предпочтений маникюр можно сделать ярким акцентом образа или его сдержанным и гармоничным дополнением.

Классический черный маникюр: элегантность в простоте

Сдержанный и лаконичный нейл-арт является отличным универсальным решением, поскольку хорошо сочетается со многими предметами гардероба и органично вписывается в разнообразные луки. Модницам, которые хотят воплотить в своем образе элегантность, стоит обратить внимание на следующие тренды:

  • Монохромный глянцевый маникюр выигрывает за счет блеска, который обеспечивает переливающееся покрытие. Усилить яркое впечатление поможет нанесение поверх основного слоя лака финишной втирки.

  • Беспроигрышный вариант – сделать черный маникюр в матовом исполнении. Покрытие привнесет в образ благородство и элегантность. Матовая основа будет гармонично сочетаться с глянцевой «улыбкой», выполненной в аналогичном черном цвете. Такой дизайн станет оригинальной интерпретацией классического френча.

  • Разбавить строгость черного маникюра удастся с помощью совмещения основного покрытия с «негативным пространством». Эффект воплощается путем дополнения темного фона прозрачными полосками. При создании лунного нейл-арта область лунки оставляют незакрашенной. Встречается оформление с помощью «негативного пространства» дизайна с геометрическими фигурами.

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Смелые дизайны и узоры для черного маникюра

Существует множество вариантов оформления, которые помогут придать ногтям стиль и оригинальность. При создании нейл-арта дизайнеры обращаются к неординарным идеям, составить представление о которых поможет изучение фото дизайнов. При подборе подходящего варианта девушкам рекомендуется руководствоваться следующими трендами:

  • С помощью тонкой кисточки допускается изобразить на черном фоне мелкие белые точки, создавая дизайн «перепелиное яйцо». Можно разбавить узор золотистыми либо серебристыми блестками.

  • Леопардовый принт создается с применением черного цвета и бежевого, белого либо яркого неонового дополнения. Маникюр становится максимально броским и привлекающим внимание.

  • Популярным решением является стильный геометрический узор. Можно использовать один или несколько цветов, чтобы добавить контраст и интересный вид. Легкость дизайну придается с помощью «негативного пространства», когда несколько фигур остаются незакрашенными и заполняются прозрачным лаком. Оригинальная идея – изобразить геометрические фигуры с помощью крупных камифубуки или фольгированных элементов.

  • Нежные черты маникюру придаст ажурный узор, которому можно придать объемность. Кружевной глянцевый рисунок будет выигрышно выделяться на матовом фоне.

  • При желании сделать маникюр утонченным и изящным стоит обратиться к дизайну «паутинка». На прозрачном фоне прорисовываются тонкие черные линии, которые складываются в оригинальный узор. Можно дополнить всё блестками или камифубуки, придающими рисунку яркости. Узор служит для акцентирования одного из пальцев, остальные ногти покрываются однотонным черным лаком.

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Эффектные комбинации черного маникюра с другими оттенками и элементами

Сочетание черного маникюра с другими оттенками поможет создать эффектный и стильный дизайн. Представительницы прекрасного пола могут взять на вооружение следующие идеи для комбинаций:

  • Черный и золотой — это классическая комбинация, которая придает роскошь ногтям. Можно использовать золотую фольгу, блеск или стразы в сочетании с черным маникюром для создания акцентных элементов или абстрактных узоров.

  • На черном фоне выигрышно выделяются белоснежные рисунки, воплощающие космические, геометрические, растительные, флористические мотивы.

  • Можно разбавить строгое темное покрытие яркими оттенками. Черный цвет совмещают с коралловым, алым, оранжевым, желтым, зеленым тоном.

  • Приветствуется сочетание с серебристым оттенком, применяемым в виде фольги или блестки. В первом случае на ногтях воплощаются абстрактные разводы потали, во втором – выполняется эффект растяжки или заполнение блестками элементов рисунка.

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Подведем итог

Черный маникюр на 2023 год – красивое и эффектное решение. Стилисты предлагают вниманию девушек классические элегантные дизайны, дополнение оригинальными узорами и рисунками, совмещение с яркими и нейтральными оттенками, «негативным пространством». Любая модница сможет подобрать вариант, отражающий ее индивидуальность и органично вписывающийся в общую стилистику образа.

 

Фото Клео.ру

Настя Ромашова

 

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