Стиль и элегантность: черный маникюр на 2023 год

При создании стильного образа важное значение имеют все детали. С эффектностью и элегантностью ассоциируется черный маникюр на 2023 год. Мастера нейл-сервиса предлагают вниманию модниц лаконично оформленные дизайны или варианты, дополненные оригинальными декоративными элементами. В зависимости от индивидуальных предпочтений маникюр можно сделать ярким акцентом образа или его сдержанным и гармоничным дополнением.

Классический черный маникюр: элегантность в простоте

Сдержанный и лаконичный нейл-арт является отличным универсальным решением, поскольку хорошо сочетается со многими предметами гардероба и органично вписывается в разнообразные луки. Модницам, которые хотят воплотить в своем образе элегантность, стоит обратить внимание на следующие тренды:

Монохромный глянцевый маникюр выигрывает за счет блеска, который обеспечивает переливающееся покрытие. Усилить яркое впечатление поможет нанесение поверх основного слоя лака финишной втирки.

Беспроигрышный вариант – сделать черный маникюр в матовом исполнении. Покрытие привнесет в образ благородство и элегантность. Матовая основа будет гармонично сочетаться с глянцевой «улыбкой», выполненной в аналогичном черном цвете. Такой дизайн станет оригинальной интерпретацией классического френча.

Разбавить строгость черного маникюра удастся с помощью совмещения основного покрытия с «негативным пространством». Эффект воплощается путем дополнения темного фона прозрачными полосками. При создании лунного нейл-арта область лунки оставляют незакрашенной. Встречается оформление с помощью «негативного пространства» дизайна с геометрическими фигурами.

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Смелые дизайны и узоры для черного маникюра

Существует множество вариантов оформления, которые помогут придать ногтям стиль и оригинальность. При создании нейл-арта дизайнеры обращаются к неординарным идеям, составить представление о которых поможет изучение фото дизайнов. При подборе подходящего варианта девушкам рекомендуется руководствоваться следующими трендами:

С помощью тонкой кисточки допускается изобразить на черном фоне мелкие белые точки, создавая дизайн «перепелиное яйцо». Можно разбавить узор золотистыми либо серебристыми блестками.

Леопардовый принт создается с применением черного цвета и бежевого, белого либо яркого неонового дополнения. Маникюр становится максимально броским и привлекающим внимание.

Популярным решением является стильный геометрический узор. Можно использовать один или несколько цветов, чтобы добавить контраст и интересный вид. Легкость дизайну придается с помощью «негативного пространства», когда несколько фигур остаются незакрашенными и заполняются прозрачным лаком. Оригинальная идея – изобразить геометрические фигуры с помощью крупных камифубуки или фольгированных элементов.

Нежные черты маникюру придаст ажурный узор, которому можно придать объемность. Кружевной глянцевый рисунок будет выигрышно выделяться на матовом фоне.

При желании сделать маникюр утонченным и изящным стоит обратиться к дизайну «паутинка». На прозрачном фоне прорисовываются тонкие черные линии, которые складываются в оригинальный узор. Можно дополнить всё блестками или камифубуки, придающими рисунку яркости. Узор служит для акцентирования одного из пальцев, остальные ногти покрываются однотонным черным лаком.

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Эффектные комбинации черного маникюра с другими оттенками и элементами

Сочетание черного маникюра с другими оттенками поможет создать эффектный и стильный дизайн. Представительницы прекрасного пола могут взять на вооружение следующие идеи для комбинаций:

Черный и золотой — это классическая комбинация, которая придает роскошь ногтям. Можно использовать золотую фольгу, блеск или стразы в сочетании с черным маникюром для создания акцентных элементов или абстрактных узоров.

На черном фоне выигрышно выделяются белоснежные рисунки, воплощающие космические, геометрические, растительные, флористические мотивы.

Можно разбавить строгое темное покрытие яркими оттенками. Черный цвет совмещают с коралловым, алым, оранжевым, желтым, зеленым тоном.

Приветствуется сочетание с серебристым оттенком, применяемым в виде фольги или блестки. В первом случае на ногтях воплощаются абстрактные разводы потали, во втором – выполняется эффект растяжки или заполнение блестками элементов рисунка.

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Подведем итог

Черный маникюр на 2023 год – красивое и эффектное решение. Стилисты предлагают вниманию девушек классические элегантные дизайны, дополнение оригинальными узорами и рисунками, совмещение с яркими и нейтральными оттенками, «негативным пространством». Любая модница сможет подобрать вариант, отражающий ее индивидуальность и органично вписывающийся в общую стилистику образа.

Фото Клео.ру