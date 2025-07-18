Вам нужны эти вещи, чтобы быть в тренде летом 2025

Клео.ру рассказывает, какие вещи стали маст-хэвом этого сезона и добавят стиля любому образу.

Полосатый принт

Этим летом морская стилистика с уверенностью захватила подиумы и модные ленты социальных сетей, а ключевым элементом этой волны стал, безусловно, полосатый принт. От классического сочетания синего и белого, напоминающего о морских просторах, до смелых интерпретаций на головных уборах и аксессуарах – полоска доминирует, предлагая множество вариаций для создания образа в духе Fishermen Core. Этот тренд, черпающий вдохновение в прибрежном шике, позволяет экспериментировать: от сдержанных брюк с тельняшкой до полного погружения в морскую тематику с соответствующими шляпами и деталями.





Плетенная сумка

Нынешним летом царят плетеные сумки, заявленные как абсолютный must-have сезона 2025. Их уникальность заключается не только в разнообразии форм и цветовых решений, но и в поразительной вместительности, которая позволяет взять с собой все необходимое. Будь то классическая корзина, плетеный шоппер или более структурированная модель из рафии или соломы, этот аксессуар обещает добавить вашему летнему гардеробу нотку богемного шика и непринужденной элегантности, идеально подходя для прогулок по городу или отдыха на побережье.





Пудово-розовый цвет

Лето расцветает нежным пудрово-розовым цветом, который дизайнеры единодушно окрестили одним из главных цветовых открытий этого сезона. Пудрово-розовый оттенок универсален: он прекрасно подходит к любому цвету кожи, добавляя образу теплоты и утонченности, но вместе с тем оказывается достаточно нейтральным. Этот нежный, словно лепесток, цвет становится идеальной базой для самых разных образов, легко дополняясь аксессуарами в приглушенных тонах для создания изысканного и гармоничного стиля.





Топ с открытой спиной

Теперь главный акцент в гардеробе перемещается на спину – открытые топы уверенно завоевывают позиции в модном пространстве. Этот смелый, но изысканный тренд сезона 2025 предлагает множество вариантов, от минималистичных моделей до более замысловатых фасонов с перекрещивающимися бретелями или драпировками. Открытая спина добавляет образу чувственности и легкости, становясь идеальным выбором для жарких летних дней и вечеров.





Кружевные платья

Летний сезон 2025 дарит нам возможность окунуться в мир богемной романтики, и одним из самых ярких воплощений этого стиля являются кружевные платья. Эти воздушные наряды, выполненные в нежнейших оттенках – от актуального пудрово-розового до теплого "крем-брюле", – мгновенно переносят в атмосферу легкой изысканности и утонченности.





Кружево, с его замысловатыми узорами и полупрозрачной текстурой, придает каждому платью особое очарование, позволяя почувствовать себя героиней утонченной сказки, готовой к летним приключениям.