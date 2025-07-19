Люверсы – новый микротренд в моде 2025

Люверсы – новый тренд, занявший место в топе модного хит-парада самых популярных явлений сезона. Швейная фурнитура, изначально использовавшаяся с функциональной целью – укрепления прочности изделий, – стала применяться как декоративное украшение одежды.

В TikTok пользователи записывают видеоуроки, как присоединить люверсы к одежде в домашних условиях. Необходимо лишь сделать отверстие в ткани специальным инструментом и вставить "шайбу" люверса. Для кастомизации используют совершенно разную одежду и украшения: кто-то делает DIY-сумки, а кто-то добавляет люверсы на головной убор.





Бренды тоже не остались в стороне: корейская марка одежды JIJIVISHA выпустила капсульную коллекцию изделий с люверсами. В коллекции представлены асимметричные топы на одно плечо, а хитом стали брюки с имитацией юбки. Все эти разношерстные виды гардероба, естественно, украшены металлическими люверсами.





Молодой парижский дизайнер Филео Ландовски в рамках личного бренда PHILEO выпустил лоферы, целиком оформленные мелкими люверсами. Российская марка ELECTRA, широко известная среди модных столичных инфлюенсеров, изготовила дроп повседневных трикотажных брюк с крупной металлической фурнитурой.





По прогнозам модных экспертов, люверсы еще не скоро покинут мир моды. Поэтому, если вы еще не успели добавить люверсы в свой гардероб, самое время это сделать.