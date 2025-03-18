Турецкий актер и икона стиля Ураз Кайгылароглу вышел на подиум Московской недели моды

Вчера в Манеже прошли сразу 15 впечатляющих показов, каждый из которых стал настоящим событием модной жизни как российской столицы, так и других стран. Не только модным, но и по настоящему звездным стал показ турецкого бренда Emre Erdemoğlu, где на подиуме в качестве модели выступил кумир миллионов девушек – актер Ураз Кайгылароглу. Актер невероятно популярен в Турции, но он успел завоевать и сердца российских зрителей благодаря своим ярким ролям в таких сериалах, как "Спрячь меня" и "Дочь посла". В 2020 году на премии "Золотая звезда" он получил звание "Самого уважаемого киноактера года", а уже год спустя стал победителем премии Yeditepe Dilek Awards в номинации "Лучший актер года".

Дизайнер Эмре Эрдемоглу уже не первый раз показывает свою коллекцию в Московской неделе моды, поскольку он уверен, что, становясь частью таких масштабных событий, значительно поднимает статус и видимость его марки на международном модно пространстве. "Мое участие в Московской неделе моды является мощным катализатором международного роста моего бренда. С точки зрения турецкой модной индустрии Россия обладает большим потенциалом",

– поделился Эмре.

С большим успехом прошел и показ индийского бренда CoEK – Khadi. Зрители увидели тщательно продуманную коллекцию женской одежды, в которой гармонично сочетаются индийская эстетика и мировое восприятие моды. Марка в актуальном ключе продемонстрировала органическую красоту традиционных индийских тканей хади, где пряжа создается вручную, формируя неповторимую текстуру. Коллекция была выдержана в теплой, естественной палитре и представляет различные виды тканей хади – от чистого хлопка, до шерсти и шелка.





Выступившие в коллаборации бренды Zalkar | Nazar представили на Московской неделе моды коллекцию, объединяющую спортивный стиль с духом романтизма. Особое внимание было уделено качеству материалов и их гигиеническим свойствам, от чего зависит микроклимат под одеждой и самочувствие человека. Но эстетика тоже была на высоте – бренд выразительно использовал плавные закругленные формы, прозрачную легкую органзу, сочетание матовых и сатиновых тканей.







Бренд Alexander Varlakov показал на Московской неделе моды коллекцию, которую можно охарактеризовать как настоящую оду 50-м годам прошлого столетия. Архитектурные формы, акцент на талию, пышные юбки и изящные драпировки – эти элементы создают образ женщины, которая восхищает своей красотой, уверенностью и элегантностью. Искусная работа дизайнера с тканями и сложными конструкциями завораживают, а цветовое трио черного, сочного алого и белого выглядит очень гармонично рядом с глубоким синим и изумрудным цветами.

Московский бренд Cosarêve тоже вдохновлялся модной эпохой 50-х и 70-х годов. Он предложил микс мягких женственных форм, брутального оверсайза и элегантности. Премиальные материалы – шелковая органза, натуральная экокожа, шерсть, отличная посадка изделий, а также качество исполнения, в том числе и внутренней отделки придали коллекции особую завершенность. А ручная вышивка и авторские принты сделали коллекцию уникальной и самобытной.





