Топ-3 трендовых женских подвесок 2025

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Если вы обожаете украшения и стремитесь выделяться, самое время присмотреться к трендам.

Редакция "Клео.ру" собрала для вас подборку из пяти подвесок, которые обещают стать настоящими хитами сезона 2025. Профессиональные стилисты уже взяли их на заметку, и вы тоже не останетесь в стороне!

1. Подвески с "живыми" формами

Одна из главных особенностей будущего сезона – природные мотивы и динамичные линии. Представьте себе подвеску в виде плавной веточки или абстрактного цветочного лепестка. Эти украшения словно продолжают вашу линию декольте, добавляя образу утонченности и свежести.

Фото: coral174.com.ruФото: coral174.com.ru

Как носить?Отлично смотрятся с платьями из струящихся тканей (шифон, шелк), а также поверх нежных водолазок в пастельных тонах. Старайтесь избегать массивной бижутерии в остальных деталях – пусть подвеска станет главным акцентом лука 

2. Геометрические подвески с вставками из эмали

Геометрия не сдает позиции, но в 2025 году она обретает новое звучание. Квадраты и треугольники дополняются яркими цветными вставками из эмали. Эти подвески смело совмещают воздушность и графичность.

Фото: архив пресс-службы бренда SOKOLOV / www.sokolov.ru

Как носить? Смело надевайте с брючными костюмами, чтобы привнести в строгий лук озорство. А для casual-образа подойдет сочетание с oversize-свитерами и джинсами прямого кроя. 

3. Лабрадорит и другие "космические" камни

Натуральные камни с мистическим отливом, такие как лабрадорит, лунный камень и авантюрин, продолжат покорять мир моды в 2025 году. Их глубина и переливающие оттенки вызывают ассоциации с галактическими просторами, что идеально сочетается с футуристическим настроением.

Фото: соцсети / @oneki_jewerly

Как носить?Стилисты советуют выбирать подвески с одним крупным камнем в центре. Носить их можно с однотонными силуэтными платьями, а также со строгими рубашками, чтобы добавить таинственного шарма в повседневность . 

Рекомендации стилистов по сочетанию с одеждой

  1. Сохраняйте баланс: если подвеска яркая или объёмная, сделайте её единственным акцентом в образе.
  2. Учитывайте цветовую гамму: постарайтесь гармонично сочетать оттенок подвески с цветом вашей одежды, но не бойтесь контрастов – они могут выигрышно подчеркнуть как украшение, так и ваш стиль в целом.
  3. Миксуйте эпохи: свободно комбинируйте ретро-силуэты (например, платья с пышными рукавами) и футуристические украшения – при грамотном сочетании такой контраст смотрится очень эффектно.
  4. Следите за пропорциями: если вы надеваете массивную подвеску, не стоит перегружать образ крупными серьгами или браслетами – пусть одно украшение останется главным героем.
Евгений Елисеев

Редактор

 

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