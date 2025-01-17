Топ-3 трендовых женских подвесок 2025

Редакция "Клео.ру" собрала для вас подборку из пяти подвесок, которые обещают стать настоящими хитами сезона 2025. Профессиональные стилисты уже взяли их на заметку, и вы тоже не останетесь в стороне!

1. Подвески с "живыми" формами

Одна из главных особенностей будущего сезона – природные мотивы и динамичные линии. Представьте себе подвеску в виде плавной веточки или абстрактного цветочного лепестка. Эти украшения словно продолжают вашу линию декольте, добавляя образу утонченности и свежести.





Как носить? Отлично смотрятся с платьями из струящихся тканей (шифон, шелк), а также поверх нежных водолазок в пастельных тонах. Старайтесь избегать массивной бижутерии в остальных деталях – пусть подвеска станет главным акцентом лука

2. Геометрические подвески с вставками из эмали

Геометрия не сдает позиции, но в 2025 году она обретает новое звучание. Квадраты и треугольники дополняются яркими цветными вставками из эмали. Эти подвески смело совмещают воздушность и графичность.





Как носить? Смело надевайте с брючными костюмами, чтобы привнести в строгий лук озорство. А для casual-образа подойдет сочетание с oversize-свитерами и джинсами прямого кроя.

3. Лабрадорит и другие "космические" камни

Натуральные камни с мистическим отливом, такие как лабрадорит, лунный камень и авантюрин, продолжат покорять мир моды в 2025 году. Их глубина и переливающие оттенки вызывают ассоциации с галактическими просторами, что идеально сочетается с футуристическим настроением.





Как носить? Стилисты советуют выбирать подвески с одним крупным камнем в центре. Носить их можно с однотонными силуэтными платьями, а также со строгими рубашками, чтобы добавить таинственного шарма в повседневность .

Рекомендации стилистов по сочетанию с одеждой