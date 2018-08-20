Стрижка пикси на короткие волосы: фото 2018

Стрижки на короткие волосы вызывают небывалый интерес у женщин, особой популярностью в 2018 году пользуется пикси. На фото можно посмотреть вид спереди и сзади. Прическа способна не только подчеркнуть красоту женского лица, но и сделать образ более заметным и вызывающим.

Особенности пикси

Стрижка относится к разряду коротких, но она имеет много других вариаций. Стоит добавить новый акцент, как прическа заиграет совершенно другими красками.

Основные особенности пикси:

пряди имеют разную длину;

виски и шея открыты;

многослойность;

стильная челка;

удлиненные пряди на затылке.

Выбор стрижки по форме лица:

Идеальный вариант для пикси – это овальная форма лица с крупными очертаниями. Для круглой формы стоит подбирать асимметричную стрижку, можно обратить внимание на удлиненную челку. Обладательницам треугольной формы придется остановить выбор на пикси с объемной макушкой и удлиненной челкой. С квадратным типом лица хорошо смотрится косая челка. Девушкам с трапециевидной формой желательно делать объем на висках. Длинная челка с плоской макушкой – отличный вариант для лица в форме ромба.

Кому прическа не подходит

Несмотря на то стрижка смотрится бесподобно, подходит она далеко не всем. От пикси придется отказаться в следующих случаях:

обладательницам кудрей;

круглолицым девушкам.

Модные тенденции

Стрижка пикси на короткие волосы настолько привлекательна, что изменить ее не представляется возможным. Но в 2018 году стилисты предложили много креативных идей, на фото можно увидеть вид прически спереди и сзади. Меняться может длина волос, градуировка, челка. Кроме того, имеется много новых способов укладки.

Главный тренд – асимметричность, оригинальная укладка, рваные пряди. Особое внимание нужно уделить челке, удлиненная и косая на пике популярности. Благодаря челке образ получается утонченным и женственным. Кроме того, она способна скрыть недостатки внешности и подчеркнуть ее достоинства.

Если есть желание выделиться в толпе, стоит выбрать суперкороткую челку. Такой необычный вариант подойдет девушкам с правильными чертами лица. Образ приобретет изюминку, станет озорным и забавным.

Если хочется быть оригинальной и показать всем окружающим свой безупречный вкус, стоит обратить внимание на асимметричные стрижки с удлиненными прядями спереди. При этом они могут быть рваными или прямыми. Все зависит от личных предпочтений.

Пикси с выбритым виском

Не теряет актуальности прическа с выбритым виском. При этом может быть выбрита как одна сторона, так и обе. Такая стрижка подходит дерзким личностям, которые не боятся привлечь к себе внимание окружающих людей.

Пикси визуально удлинит шею, сделает прическу объемной. Отличный вариант для обладательниц овального лица.

Укладка пикси

Главное преимущество стрижки заключается в том, что она не требует особенной укладки. Достаточно на волосы нанести укладочное средство, слегка приподнять пряди, пригладить челку.

Чтобы придать прическе дополнительный объем, можно использовать гель, лак, воск. Важно, помнить о том, что во всем следует соблюдать меру. Не стоит наносить на волосы слишком много средств для укладки, от этого пряди будут выглядеть неестественно.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на натуральность. Именно естественная красота будет модна в новом сезоне.

Выбор стрижки в зависимости от цвета волос

Стрижка пикси лучше всего смотрится на коротких, темных волосах. На фото представлены оригинальные идеи 2018 года, на них можно посмотреть вид прически спереди и сзади.

Благодаря модным окрашиваниям, блондинки также могут выбрать для себя пикси. Техника затемнения прядей набирает огромную популярность.

Любительницам неординарных образов следует подобрать ультрамодное окрашивание. С его помощью удастся прядям придать загадочный вид.

Модное окрашивание

В новом сезоне окрашиванию уделяют много внимания. Подчеркнуть привлекательность стрижки помогут модные оттенки. Стилисты выделяют 2 направления:

окрашивание природными цветами;

использование ярких красок.

Сложные техники окрашивания особенно актуальны. Стробинг позволяет играть с тенями и светом, а контуринг создает удивительные блики и выгодно подчеркивает рельеф.

Такие необычные приемы способны кардинально преобразить внешность, помогут создать идеальный образ.

Если рассматривать модные оттенки, то перед специалистами открываются широкие просторы.

Особую популярность приобретают следующие тона:

Платина. Тренд среди блондинок. Оттенок изумительно смотрится как в одиночном исполнении, так и в сочетании с лиловым цветом. Клубничный блонд. Не теряет популярности много сезонов подряд, но в 2018 году он должен быть слегка приглушенным. Песочный. В сочетании с медовым блондом и русыми прядями выглядит безупречно. Рыжие краски. Любительницам ярких оттенков стоит подобрать имбирный, бронзовый, золотистый цвет. Чтобы сделать прическу яркой, можно подобрать огненные тона. Но их желательно использовать для колорирования. Кофейный, ореховый, шоколадный. Отличный вариант для темноволосых девушек. Такие оттенки сделают цвет волос более насыщенным и ярким. Смелые сочетания. Если стрижка пикси на коротких волосах кажется немного скучной, можно добавить ярких красок. В 2018 году сочетание черного с розовым, зеленым, синим, фиолетовым будет модным как никогда.

На фото можно посмотреть вид прически спереди и сзади. Отдавая предпочтение насыщенным краскам, остаться незамеченной не удастся. Внимание окружающих людей будет гарантировано.

Стрижка пикси не теряет актуальности много сезонов подряд. Она прекрасно смотрится на любой длине волос, подходит практически всем.

Если есть желание преобразиться и впустить в жизнь яркие краски, стоит отправиться в парикмахерский зал. Любые эксперименты приветствуются. Можно играть с длиной прядей, оттенками или челкой. Новый образ принесет массу положительных эмоций, поможет привлечь в жизнь позитив и хорошее настроение.