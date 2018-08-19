Нежный маникюр 2018 года

Нежный маникюр вне зависимости от сезона пользуется популярностью. Модные тенденции 2018 года представлены на фото. Чаще всего это легкий, воздушный дизайн, который подходит для любого случая.

Модная длина, форма ногтей

Специалисты предлагают обратить внимание на длину ногтей не более 5 мм. Нежный маникюр на них смотрится естественно. Что касается формы, миндалевидная и овальная являются наиболее привлекательными. Квадрат также в тренде, но придется немного закруглить края.

Девушки с длинными ногтями смогут без труда подобрать оригинальный дизайн. Миндалевидная форма для них считается наиболее предпочтительной.

Модная цветовая палитра

Нежный маникюр ассоциируется с пастельными оттенками, они и занимают лидирующие позиции в модном списке. В 2018 году специалисты выделяют цвета, близкие к белым. Прежде всего, это следующие тона: ваниль, льняной, дымчатый, слоновая кость, молочный. Цвета интересно смотрятся как по отдельности, так и в сочетании с другими тонами.

Особую привлекательность ногти приобретают с песочным и бежевым оттенком. Персиковый, розовый смотрятся изумительно. Такие тона помогут поднять настроение и зарядиться положительными эмоциями.

Цвет лаванды и чайной розы на пике популярности. С их помощью удастся создать элегантный образ и почувствовать себя настоящей королевой.

Изучая модные тенденции нежного маникюра 2018 года, стоит взглянуть на фото. Бледно-голубой и мятный цвет придаст дизайну свежесть. Оттенки прекрасно подходят для летнего сезона. Кроме того, могут конкурировать и в зимний период.

Что касается ярких цветов, их можно также включать в цветовую палитру. Чтобы придать маникюру нежность, насыщенные тона придется слегка приглушить. Желтый, оранжевый, салатовый можно соединить с белым тоном.

В результате получатся бледные цвета, которые с легкостью впишутся в концепцию нежного маникюра.

Цветочные мотивы

Цветы, прорисованные на ногтевой поверхности пастельного тона, смотрятся идеально. Такой дизайн подходит любой женщине. Особую популярность он приобретает в летний период.

Мастера нейл-арта предлагают много идей, чтобы украсить ногти цветочными орнаментами. Каждый вариант имеет свои особенности.

В целом флористические мотивы подчеркивают женственность образа, делая его утонченным и неповторимым.

Вне зависимости от того, будет ли на ногтях простой рисунок или цветочная лепка, оторвать глаз от такого дизайна очень тяжело. Это прекрасный вариант для торжественного мероприятия или романтического свидания.

Маникюр нюд

Все чаще в модных тенденциях маникюра 2018 года можно встретить нежные дизайны. На фото представлен стиль нюд.

Отдавая предпочтение этой технике, стоит подбирать лаки следующих оттенков:

бежевый;

кофейный;

фарфоровый;

льдистый;

телесный.

Сделав маникюр нюд, удастся примерять разные образы. Можно быть романтичной, загадочной, дерзкой натурой. Все зависит от настроения. Ведь ногти, имеющие нежное обрамление, поражают своей красотой.

Градиент

Маникюр не теряет популярности уже много сезонов подряд. Плавные переходы цветов от светлого к темному смотрятся изумительно. В результате получается воздушный дизайн, в котором отсутствуют резкие перепады и четкие линии.

Сделать работу в домашних условиях будет несложно, но получить хороший результат удастся не с первой попытки. Поэтому, если есть желание освоить технику, необходимо немного потренироваться.

Серые ноготки

Если появилась необходимость создать легкий и непринужденный дизайн, стоит обратить внимание на серую цветовую гамму. В результате получится офисный маникюр на каждый день.

Главное преимущество серого цвета заключается в его универсальности. Подобрать наряд не составит труда. Оттенок изумительно смотрится как с яркой, так и со светлой одеждой.

Лунный френч

Не теряет популярности классика. Лунный френч придает образу женственность и утонченность. Специалисты рекомендуют луну украшать глиттером или выделять лаком другого цвета.

Лунный френч прекрасно сочетается с классическим. В одной работе можно с легкостью сочетать несколько техник. В результате получится оригинальный дизайн.

Французский маникюр

Нежный маникюр в стиле френч прекрасно соответствует модным тенденциям 2018 года. На фото можно посмотреть оригинальные идеи. Белый край на пастельной основе выглядит изумительно. Это классический вариант, который является наиболее востребованным.

Френч с рисунком смотрится не менее привлекательно. Но в этом случае придется внимательно подбирать изображение. Предпочтение стоит отдавать незатейливым узорам.

Декор нежного маникюра

Нежный маникюр не нуждается в особом украшении, он и без того привлекает к себе внимание. Несмотря на это мастера предлагают массу вариантов, чтобы сделать работу более яркой и вызывающей.

Для этого стоит подобрать элементы декора, но наносить их следует только на 1 ноготь. В противном случае маникюр станет образцом безвкусицы.

В качестве декора популярны следующие элементы:

Стразы. Придают работе роскошь, делают маникюр торжественным. Особую привлекательность камни приобретают на матовой поверхности. Стразами можно выкладывать орнамент, делать лунку. Хрустальный камень в уголке ногтя делает дизайн необычно нежным. Камифубуки. Новинка в области нейл-арта. Разноцветные элементы могут быть не только яркими, но и бледными. Хорошей идеей будет окрасить ногти прозрачным лаком и украсить их конфетти. Скот-лента. Еще один элемент, позволяющий сделать оригинальный дизайн. Полосы смотрятся сдержанно, подходят для повседневного или делового образа. Втирка. С каждым сезоном набирает обороты. Благодаря втирке ногти приобретают потрясающее сияние, блеск, зеркальное отражение. Такой дизайн не сможет остаться незамеченным. Песок. Элемент декора, который позволяет создавать шедевры. С помощью песка можно делать рисунки или использовать его для покрытия всей поверхности. В результате ногти приобретают замшевый эффект и привлекают к себе внимание противоположного пола.

Нежный маникюр не теряет своей актуальности много сезонов подряд. Идеи довольно разнообразные и интересные.