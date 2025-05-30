Стиль бохо: главный тренд лета 2025

Лето 2025 будет в стиле бохо. Согласно данным онлайн-платформы Lyst, интерес к слову "бохо" и смежным запросам взлетел до рекордных значений: пользователи искали информацию о нашумевшем стиле в несколько сотен раз чаще, чем годом ранее. Разбираемся по порядку, что это за сенсационный стиль и как одеться, чтобы стать бохо-дивой этим летом и покорить всех.





Если мода циклична, то возвращение "старых" стилей в новом прочтении уже никого не удивляет. На этот раз круговорот модных направлений избрал стилистику бохо, или "bohemian chic", хоть она и не является новинкой. Сам термин "бохо" происходит от слова "bohemian" – "богемный". Первоначально этот стиль в одежде был производным образа жизни, который был далек от общепринятых норм и ожиданий общества. Молодые художники, непризнанные поэты и рок-музыканты – все они постепенно формировали эстетику бохо-шика – не целенаправленно, а просто ведя образ жизни, проникнутый духом свободы, и выбирая одежду, которая соответствовала их внутреннему миру.





Одни из самых ярких представительниц богемного стиля – это, безусловно, бунтарка Кейт Мосс и сестры Мэри-Кейт Олсен и Эшли Олсен. Выход Кейт на музыкальном фестивале Glastonbury в 2000-х, когда она неспешно прогуливалась в экстра-мини платье и резиновых сапогах по колено в грязи вместе со своим панком-бойфрендом, стал культовым в качестве примера богемной моды.





От теории к практике

Что же нужно, чтобы одеться в стиле бохо? В основе стиля бохо лежат натуральные материалы – хлопок, лен и шелк. Для него характерны расслабленные и воздушные формы одежды – это могут быть длинные платья и юбки с пышным подолом, а также свободные рубашки. Важной составляющей являются разнообразные и обильные аксессуары: крупные украшения для ушей, всевозможные бусы и самобытные головные уборы.





Но бохо – это гораздо больше, чем просто одежда. Это целая философия жизни, основанная на глубоком ощущении внутренней свободы, независимости от навязанных обществом рамок и мнений. Именно эта внутренняя раскрепощенность находит свое отражение в выборе легких, струящихся материалов, в многообразии расслабленных фасонов и в любви к обильным, самобытным украшениям.