Денди в моде 2025: возвращение элегантного стиля после Met Gala

Слово "денди" за последнюю неделю прозвучало повсюду благодаря прошедшему балу Met Gala 2025. Однако понятие "денди" далеко не ново: это социально-культурное явление зародилось еще два века назад. Что значит одеваться как денди и почему этот стиль переживает свой модный ренессанс?

Как появились денди?

Обратимся к истории: само понятие "денди" зародилось в Англии конца XVIII века. Джордж Браммел, более известный как "Бо Браммел", считается основателем этого стиля. Он отверг вычурность и излишества аристократической моды, сделав ставку на элегантность, простоту и безупречный крой. Браммел верил, что настоящий денди – это не тот, кто носит дорогие вещи, а тот, кто умеет их носить с достоинством и изысканностью.





Почему денди снова в моде?

После Met Gala 2025 у денди-стиля началась вторая волна популярности. Звезды уже задали вектор на будущие тренды: шляпы-канотье, которые усеяли красную ковровую дорожку, с большой вероятностью станут хитом ближайшего сезона. Протекция от селебрити – не единственная причина нарастающей популярности стилистики денди в одежде. В последние годы модный мир, как и социальная повестка, все чаще обращается к культуре темнокожих. Много внимания уделяют изучению идентичности афроамериканской культуры, а затем отражению этого через моду в очень современном, но историческом ключе. Появляются культовые темнокожие дизайнеры, например Вирджил Абло, креативный директор бренда Off-White.

Как одеться в стиле денди

Чтобы понять, как выглядят современные денди, нужно обратить внимание на икон стиля – Фаррела Уильямса и ASAP Rocky. Они сочетают контрастные принты и добавляют декадентские украшения, от бархата до кобальтовых перьев. Основные черты стиля денди – это элегантность и безупречный крой. Начать освоение стоит с классического костюма-двойки, ставшего основой для денди-образа.





В качестве примера можно взять метод британского дизайнера Грейс Уэльс Боннер: она брала готовые комплекты костюмов и комбинировала разные элементы друг с другом. Так получался уникальный, ни на что не похожий образ из дополняющих друг друга предметов. Используйте декоративные предметы: добавьте топ с перьями или галстук в горошек, как это сделала Рианна на Met Gala 2025.





Денди-стиль, спустя два века после своего формирования, возвращается в обновленной версии. Осовремененные костюмы-двойки и новомодные шляпы-канотье прямо сейчас становятся модным хитом.