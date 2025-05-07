Образ ко Дню Победы: шинель, галифе и другие элементы военной формы в современном стиле

В День Победы стоит отметить, что военная одежда давно перешла из казарм на улицы. И мужчины, и женщины с удовольствием носят вещи с армейским прошлым: от массивных ботинок до двубортных пальто. Рассмотрим, как современные бренды переосмысливают шинель, пилотку и прочие атрибуты военной формы, и как вписать военный стиль в повседневный гардероб, чтобы выглядеть модно.

Элементы военной формы в современном гардеробе

Мода постоянно черпает вдохновение в армейской эстетике – дизайнеры не могут расстаться с образами военной униформы. Вот ключевые элементы формы, получившие новую жизнь сегодня:

Шинель

Длинное офицерское пальто послужило прообразом многих современных пальто. Двубортные шерстяные пальто с поясом и высоким воротником есть и у люксовых, и у масс-маркет брендов. Например, тренч Burberry – потомок армейского плаща. Современная "шинель" нейтрального цвета отлично сочетается с джинсами, свитером и грубыми ботинками.

Бушлат

Короткое двубортное пальто из морской униформы стало классикой как мужской, так и женской моды. Темно-синие и черные бушлаты по-прежнему выпускают многие бренды. Хотя российские дизайнеры не делают полные милитари-коллекции, бушлат нередко появляется в зимних линейках. Носить его просто: сочетайте с водолазкой и джинсами, дополняя кожаными перчатками – образ выйдет мужественным, но не костюмным.

Галифе

Широкие в бедрах и узкие к низу брюки некогда входили в форму кавалеристов, а сегодня их силуэт виден в фасонах джоггеров и карго. Немало марок предлагает модные штаны-галифе унисекс.

Армейские ботинки

Высокие шнурованные берцы – армейские ботинки – сегодня на пике популярности. Их выпускают многие модные марки в разных цветах. Берцы отлично сочетаются с джинсами, карго-брюками и даже строгими брюками, добавляя образу брутальности. А вот сапоги с высоким голенищем (как на параде) в обычной жизни почти не встречаются.

Как носить милитари и выглядеть стильно

Несколько практических советов – с чем сочетать элементы милитари и чего избегать:

Ограничьте количество . Одной-двух милитари-вещей в образе достаточно, остальное пусть будет нейтральным.

. Одной-двух милитари-вещей в образе достаточно, остальное пусть будет нейтральным. Минимум аксессуаров. Военные нашивки, погоны и тем более ордена в повседневной одежде излишни. Достаточно фасона или цвета вещи, чтобы передать стиль.

Теперь вы знаете, что можно надеть в День Победы 9 мая и выглядеть стильно, современно, отдавая при этом дань традициям.