Не твидом единым: почему новая коллекция Chanel – это чистая Dolce Vita?

Хотите снова окунуться в атмосферу "Белого лотоса"? Просто взгляните на новую коллекцию Chanel Cruise, представленную на роскошной итальянской вилле Villa d'Este на берегу озера Комо под лучами средиземноморского солнца. Выбор северного итальянского озера Комо, излюбленного места отдыха мировой элиты, не случаен. Для Chanel это стало знаковым событием – первым круизным показом, созданным командой студии дизайна бренда в период ухода Виржини Виар и до официального дебюта нового креативного директора Матье Блази, который представит свою дебютную коллекцию уже этой осенью в Париже.

Эстетика Dolce Vita в интерпретации Chanel

Развернувшееся на террасе отеля Villa D'Este шоу стало одой итальянской жизни в стиле Dolce Vita, гламуру и, конечно, богатству. Были представлены шелковые платки, плетеные сумки для дневных прогулок по лазурному берегу и традиционный твид от Chanel, адаптированный к расслабленной курортной обстановке благодаря более облегченным фасонам. Открыли показ total-белоснежные образы, разбавленные лишь аксессуарами: очками с массивной оправой, золотыми цепочками на шею с символикой Chanel и пляжными плетеными сумками.

Трикотажные костюмы в бретонскую полоску сменили белоснежный шик, добавив коллекции практичность. Как брючные костюмы, так и комплекты, включающие юбку и жакет, стали центрообразующим элементом Chanel Cruise 2025. Бренд представил костюмы для вечерних мероприятий из золотистого твида, вязаные и трикотажные, с укороченными бриджами и топами-жилетками.





Аксессуары как ключ к летнему настроению

Образы дополняли тщательно подобранные аксессуары: вместительные плетеные сумки для дневных прогулок и миниатюрные минодьеры, сверкающие камнями, для вечера. Кокетливые мюли насыщенных оттенков добавляли нотку игривости. Особую роль сыграли шелковые платки-каре с принтами – их стилизовали множеством способов: повязывали на голову, использовали как оригинальные ремешки на щиколотке, украшали ими сумки или носили в качестве браслета.





Создание образов, где расслабленность встречается с высочайшей степенью изысканности, – это искусство, которым Chanel владеет в совершенстве. Круизная коллекция 2025/26 стала очередным тому подтверждением, предложив гардероб мечты для летних эскапад на самых гламурных курортах мира.