Игрушки Лабубу продаются в России с нарушениями

Игрушки в виде зубастых монстров Лабубу стремительно завоевывают популярность среди россиян, однако их распространение вызывает все больше вопросов у законодателей и специалистов. Как выяснилось, мягкие фигурки, ставшие вирусным трендом благодаря соцсетям и влиянию азиатской поп-культуры, поступают в продажу в обход установленных норм.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи Татьяна Буцкая сообщила о проведенных контрольных закупках, которые показали, что на упаковке отсутствуют надписи на русском языке, а маркировка указывает на происхождение, не имеющее отношения к официальным стандартам Российской Федерации. Это ставит под сомнение не только легальность таких поставок, но и безопасность продукции. Ни одна игрушка не сопровождалась обязательным сертификатом соответствия, что противоречит нормам реализации товаров для несовершеннолетних на российском рынке, отметила парламентарий.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что стремительный рост интереса к этим персонажам совпал с наплывом подделок. Согласно аналитическим данным, продажи Лабубу увеличились в 13 раз за месяц, при этом средняя стоимость товара упала, что может свидетельствовать о снижении качества продукции, поступающей на прилавки. Такие изменения тревожат и экспертов в области потребительских товаров, и родителей, обеспокоенных возможным вредом.

На фоне возникшей ситуации парламентарии уже выступили с инициативами. В частности, в Государственной думе обсуждается проект закона, направленный на формирование нового стандарта – так называемых "правильных игрушек". Он должен четко определить, каким требованиям должны соответствовать товары, предлагаемые детям: от сертификации до информационного наполнения упаковки.

При этом мнения в экспертной среде разделились. Одни выступают за жесткое ограничение оборота таких товаров до выяснения всех обстоятельств, другие же призывают к взвешенному подходу, без резких запретов. Они указывают на необходимость научной оценки влияния подобных трендов на психику детей, чтобы не попасть в ловушку эмоционального ажиотажа.