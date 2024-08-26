Клетка: все про модный тренд осени 2024

Не знаем, как вы, а мы с радостью встречаем главный тренд осени 2024 – вещи в клетку! Модные дизайнерские показы осенне-зимнего сезона показали, что цветовая палитра, размер и интенсивность принта могут быть совершенно различными. Но не забываем, что чем крупнее и ярче принт, тем больше он привлекает внимание.

Фото: Pexels.com. Eduardo Dutra

Платья в клетку

Самый простой способ не заморачиваться с сочетаниями цветов, фасонов и фактур – выбрать трендовое платье в клетку. Обращайте внимание на ткань: лучше отдать предпочтение плотной шерсти, вискозе, а вот от шифоновых и атласных моделей отказаться.Фото: архивы пресс-служб. 1,2. Loewe FW-24. 3. Acne Studios FW-24.

Фото: архивы пресс-служб. 1. Миди-платье с принтом в клетку, Mango. 2. Платье миди в клетку, Po Pogode

Посмотри на верх

Верхняя одежда в клетку – еще один тренд осени. Речь идет о шерстяных пальто, уютных бомберах, теплых куртках-рубашках. Под такой верх можно надевать однотонную одежду или добавить клетку другого вида для интересной миксовки принтов.

Фото: архивы пресс-служб. 1. Burberry FW-24. 2. Chloe F-24.

Фото: архивы пресс-служб. 1. Куртка-рубашка в клетку с вельветовым воротником, Befree. 2. Пальто-халат удлиненное, Paradox

Все лучшее сразу

Бренд Rabanne показал вдохновляющие многослойные образы на модном показе осень-зима 2024. Стилисты использовали разные принты и масштабы клетки: получилось оригинально и ярко. Берем на заметку эту фэшн-идею и интегрируем ее в наши повседневные образы!

Фото: архивы пресс-службы. Rabanne FW-24

Рубашка в клетку

Самая универсальная вещь сезона – безусловно, рубашка в клетку. Она заменит ветровку в прохладную сентябрьскую погоду или станет  модной деталью, если повязать ее на талию. В коллекциях брендов есть рубашки в клетку из легкого хлопка, из байки, из шерстяной ткани, из искусственной замши. Все эти варианты сейчас актуальны: выбирайте тот, что понравится, а лучше сразу несколько!

Фото: архивы пресс-служб. 1. Рубашка oversize с потертостями, LIME. 2. Рубашка в клетку, Ostin

Твой максимум

Мода на юбки-макси плавно перекочевала из трендов летнего сезона в тренды осенне-зимнего. Спасибо дизайнерам за то, что предлагают не мерзнуть в холодную погоду, а надевать теплые, плотные юбки в пол!

Фото: архивы пресс-служб. 1. Длинная расклешенная юбка в клетку, MassimoDutti. 2. Юбка в клетку длинная, ChristineLucy

Больше свежих новостей о моде, звездах и красоте ищи в телеграм-канале Клео.ру!

Мария Орешкина

Редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.