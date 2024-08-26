Клетка: все про модный тренд осени 2024

Не знаем, как вы, а мы с радостью встречаем главный тренд осени 2024 – вещи в клетку! Модные дизайнерские показы осенне-зимнего сезона показали, что цветовая палитра, размер и интенсивность принта могут быть совершенно различными. Но не забываем, что чем крупнее и ярче принт, тем больше он привлекает внимание.

Платья в клетку

Самый простой способ не заморачиваться с сочетаниями цветов, фасонов и фактур – выбрать трендовое платье в клетку. Обращайте внимание на ткань: лучше отдать предпочтение плотной шерсти, вискозе, а вот от шифоновых и атласных моделей отказаться.

Посмотри на верх

Верхняя одежда в клетку – еще один тренд осени. Речь идет о шерстяных пальто, уютных бомберах, теплых куртках-рубашках. Под такой верх можно надевать однотонную одежду или добавить клетку другого вида для интересной миксовки принтов.





Все лучшее сразу

Бренд Rabanne показал вдохновляющие многослойные образы на модном показе осень-зима 2024. Стилисты использовали разные принты и масштабы клетки: получилось оригинально и ярко. Берем на заметку эту фэшн-идею и интегрируем ее в наши повседневные образы!

Рубашка в клетку

Самая универсальная вещь сезона – безусловно, рубашка в клетку. Она заменит ветровку в прохладную сентябрьскую погоду или станет модной деталью, если повязать ее на талию. В коллекциях брендов есть рубашки в клетку из легкого хлопка, из байки, из шерстяной ткани, из искусственной замши. Все эти варианты сейчас актуальны: выбирайте тот, что понравится, а лучше сразу несколько!

Твой максимум

Мода на юбки-макси плавно перекочевала из трендов летнего сезона в тренды осенне-зимнего. Спасибо дизайнерам за то, что предлагают не мерзнуть в холодную погоду, а надевать теплые, плотные юбки в пол!

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