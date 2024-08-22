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Четверг 22 августа

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Аксессуары, которые дополнят образ: что выбрать в 2024 году

Аксессуары, которые дополнят образ: что выбрать в 2024 году

Мир моды 2024 года ставит всё на аксессуары, и вы не должны оставаться в стороне.

Если вы думаете, что ключ к идеальному образу – это одежда, подумайте ещё раз. В 2024 году мир моды громко заявляет: аксессуары – это не просто дополнение, а центр вселенной вашего стиля. Сумки, обувь, украшения – именно они определяют, как вы выглядите и каким будет ваш модный манифест. Неважно, идёте ли вы на красную дорожку или в любимую кофейню, правильные аксессуары сделают из вас икону стиля. Готовы окунуться в мир самых горячих трендов? Поехали!

Аксессуары: сердце и душа вашего образа

Эмили Синдлев. Фото: соцсети/@emilisindlev

Давайте скажем честно: можно облачиться в самый шикарный наряд, но без правильно подобранных аксессуаров он потеряет свою магию. Именно аксессуары ставят точку в любом лукбуке, добавляя вашему образу харизмы и индивидуальности. Аксессуары – это ваш личный почерк, способ заявить о себе миру. Они не просто завершают образ, они превращают его в шедевр. И если раньше они могли считаться второстепенными, то в 2024 году это самое важное, что может быть в вашем гардеробе.

Балетки в сетку: новый шик от Alaïa

Фото: befree.ru

Забудьте всё, что вы знали о балетках – этот год полностью меняет правила игры. Alaïa вывели на подиум настоящий шедевр: балетки в черную и белую сетку. Они не просто удобны, они кричат о стиле и чувстве моды. Сетчатая текстура добавляет нотку дерзости и лёгкой провокации, делая их идеальными для сочетания как с элегантным платьем, так и с рваными джинсами. Эти балетки буквально созданы для тех, кто хочет подчеркнуть свою уникальность и оставаться в тренде.

Массивные украшения: когда больше – значит лучше

Эмили Синдлев. Фото: соцсети/@emilisindlev

Минимализм? Нет, не слышали! 2024 год требует максимализма во всем, что касается украшений. Больше, массивнее, смелее – вот девиз сезона. Огромные цепи, серьги-люстры и браслеты на всё предплечье – это must-have для любой модницы. Сочетайте их с простыми базовыми вещами, чтобы акцент был на аксессуарах, или идите ва-банк, добавляя их в уже сложный образ. Главное правило: украшений не бывает много!

Остроносые туфли: элегантность и дерзость

Фото: therow.com

Квадратные носы уступили место острым и агрессивным формам. Остроносые туфли в этом году – это не просто обувь, это ваша уверенность в себе. Они идеально дополнят как деловой костюм, так и вечернее платье, добавив в ваш образ нотку изысканности и некоторую долю дерзости. Не бойтесь экспериментировать с цветами и материалами – от классической чёрной кожи до яркого лака или даже бархата.

Сумки XXL: когда размер имеет значение

Фото: therow.com

Кто сказал, что большие сумки – это только про удобство? В 2024 году это ещё и про стиль. Сумки XXL захватили подиумы и уже вовсю покоряют улицы. Эти гиганты позволяют вам не только носить с собой всё необходимое, но и заявить о своём уникальном стиле. Секрет в том, что такие сумки подходят под любой образ, будь то спортивный костюм или элегантное пальто. Чем больше – тем лучше!

Сумки под крокодиловую кожу: роскошь на каждый день

Фото: befree.ru

Если хотите добавить в свой образ немного дикости и шикарной экзотики, вам точно стоит обратить внимание на сумки под крокодиловую кожу. В 2024 году это не просто тренд – это классика, которая никогда не выйдет из моды. Такие сумки выглядят роскошно и дорого, независимо от их размера или формы. Выбирайте нейтральные оттенки, такие как коричневый, чёрный или глубокий зелёный, чтобы добавить в свой гардероб элемент вечного стиля.

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал что такое мода Y2K и почему к нам вернулись тренды нулевых. 

22 августа 2024, 16:30
Каролин Даур. Фото: соцсети/@carodaur
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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