Сабато де Сарно покинул пост креативного директора Gucci

Сабато Де Сарно покидает пост креативного директора модного дома Gucci менее чем за три недели до Миланской недели моды, где должен был представить новую коллекцию. Теперь дизайном займется внутренняя команда бренда, а имя нового креативного директора объявят позже.

Для модного мира это стало неожиданностью. 42-летний дизайнер возглавил Gucci всего два года назад, сменив эпатажного Алессандро Микеле, который превратил бренд в символ эклектики и романтики. Де Сарно, наоборот, сделал ставку на минимализм, базовые силуэты и классику, но эксперименты с эстетикой, судя по всему, не принесли желаемого успеха.

Продажи Gucci стремительно падали: в третьем квартале прошлого года доходы снизились на 26% и составили 1,6 млрд евро. Головной концерн Kering также просел в выручке на 15%.

История Gucci знает немало резких кадровых перестановок. Вспомним, как в 2015 году Фрида Джаннини покинула бренд буквально за несколько дней до показа, а новую коллекцию собрали в экстренном режиме всего за пять дней. Тогда все закончилось триумфом для Алессандро Микеле, который резко изменил ДНК бренда.

Кто возглавит Gucci теперь – пока загадка. Но, учитывая конкуренцию в мире люкса (а совсем недавно Dior лишился Кима Джонса), борьба за место у руля бренда обещает быть жаркой.

Ранее сообщалось, что Гленн Мартенс назначен креативным директором Maison Margiela.