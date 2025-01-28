Гленн Мартенс назначен креативным директором Maison Margiela

Maison Margiela объявила о назначении нового креативного директора. Им стал бельгиец Гленн Мартенс, известный своими архитектурными силуэтами и деконструктивным подходом к моде.

Подтверждая слухи, бренд официально объявил о новом назначении, подчеркнув, что Мартенс продолжит развитие модного дома, сохраняя его ценности и эстетические коды. Он сменяет Джона Гальяно, который завершил свое десятилетнее сотрудничество с Maison Margiela в декабре прошлого года.



Мартенс, который также возглавляет Diesel, продолжит свою работу в итальянском бренде, совмещая обе должности. Глава OTB Group Ренцо Россо прокомментировал назначение, отметив, что дизайнер обладает невероятным талантом и способен привнести в Maison Margiela новое видение, основанное на богатом наследии марки.



"После Мартина, создавшего Maison Margiela, и Джона, сделавшего его самым авангардным домом высокой моды, я горжусь тем, что теперь его возглавит третий кутюрье. Гленн уже доказал свое мастерство и видение в мире моды", – заявил Россо.

Сам Мартенс признался, что для него большая честь стать частью истории бренда: "Maison Margiela – это уникальный Дом, который вдохновляет поколения. Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в его дальнейшее развитие".

Пока не сообщается, когда именно дизайнер представит свою первую коллекцию, но модная индустрия уже замерла в ожидании. Maison Margiela в последние годы значительно расширила свое присутствие на международной арене, и назначение Мартенса – еще один шаг в стратегическом развитии бренда.