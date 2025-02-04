Что носили женщины в 1700-1900-е годы: история моды эпохи рококо и Просвещения

Кринолин и турнюр, ридикюль и корсеты – такие незнакомые выражение сейчас, еще 200 лет назад были обычной повседневностью для всех женщин. Стоит ли говорить, что от моды 18-19-х веков не осталось и следа. И во многом, отказ от одежды в стиле Марии Антуанетты стал для женщин глотком свободы, за которую они так усердно боролись, начиная со времен Великой французской революции 1789го года.

1760-1780-е годы

Со второй половины 18-го века в искусстве и моде господствовал стиль рококо или, как его часто называют, "стиль Людовика XV": чрезмерно напыщенный, декоративный и кокетливый, напоминающий сладкую вату. Жанна-Антуанетта Пуассон, фаворитка Людовика XV, определяла, что будет модно в ту эпоху.

Кружево, пышные юбки, напудренные волосы, жесткие корсеты с косточками – одним словом, такой костюм было крайне сложно носить, поэтому женщины 18-го века практически не выходили на прогулки по городу. Кринолинов еще не было, поэтому дамы надевали по несколько нижних юбок (могло доходить и до 10), чтобы воссоздать пышный образ.

Мода стремилась к изяществу и женственности: господствовали смягченные формы платьев, вошли в моду туфли на высоком каблуке, декор из кружева и бантиков. Один из символов женской красоты той эпохи – тонкая талия, и чем тоньше, тем лучше. Поэтому дамы выбирали корсеты из наиболее жесткого материала, вместо кислорода.





1780-1800-е годы

Первая попытка трансформировать классический женский наряд стиля рококо во что-то более удобное и пригодное для существования произошел в начале Французской революции в 1780-х годах: появились женские костюмы, которые впоследствии станут символом эмансипации. Они состояли из юбки и короткого карако – расклешенного жакета из белого муслина, напоминающего мужской фрак. Первые феминистки в лице Олимпии де Гуж носили ленты в поддержку революции, однако девиз "Свобода, равенство, братство" тогдашних революционеров обошел стороной женские права, а Оливию казнили на гильотине. Так закончилась первая попытка реформировать женский костюм.

1800-1830-е годы

В начале 19-го века, с падением французской монархии и появлением Декларации "о свободе и правах человека", начался век Просвещения. Социальная жизнь, как и мода, стали меняться: большое значение в эту эпоху стали представлять средние классы, курс столетия был сделан на интеллектуальное и духовное просвещение.

Женские наряды, несмотря на провалившуюся попытку реформы первых суфражисток, все-таки претерпели изменения в ходе смены социального порядка. Мода пошла по пути упрощения: больше нет жестких корсетов, ткань платьев становится тоньше и легче, появляется тенденция к античным мотивам.

Появление легкой промышленности и машинизация труда позволили разнообразить и верхнюю одежду.

Еще одна особенность платьев того периода – юбки стали менее пышными. В эпоху рококо под многослойными юбками прятались внутренние карманы. Теперь же их не было. На смену пришли маленькие сумочки – ридикюли.

Женские головные уборы были обязательными для дам того века – без них ни одна приличная женщина не могла выйти в свет. Капор – самый популярный вид шляп 1810-1830-х годов. Они были сделаны из фетра и жесткого тростникового каркаса, чтобы держать форму, таким способом, поля капора скрывали лицо.

1840-1850-е годы

Одно из главных модных изобретений 19-го века – кринолин. Кринолин представлял собой каркас из узких стальных полосок, предназначавшийся для ношения под юбкой, с помощью которого платье держало форму и приобретало пышный силуэт.

1850-1870-е годы

Первый французский кутюрье Чарльз Фредерик Уорт упразднил кринолин и ввел в обиход современной женщины "турнюр". Это приспособление, которое еще часто называют "подушечкой", крепилось к задней части платья, чтобы воссоздать S-образный силуэт фигуры.

1870-1890-е годы

Ученик того самого Чарльза Уорта, как это часто бывает, превзошел своего учителя и отверг его изобретение. Поль Пуаре убрал из моды турнюры и предложил женщинам носить более расслабленную одежду без нарочито подчеркнутой талии. В то же время в искусстве происходит бум на восточную ориентальность: французские художники-живописцы Эжен Делакруа, Жан-Леон Жером, Людвиг Дойч стали создавать произведения с экзотическими мотивами, а в моде появилась тенденция к этнике.

1900-1950-е годы

На смену Полю Пуаро пришла Коко Шанель и полностью перевернула модную индустрию. С возникновением ее бренда "Chanel" мода по праву стала феноменом 20-го века: свободный силуэт, четкие линии и элегантная простота.

1960-е годы

Вторая попытка добиться свободы и прав женщин не только в моде, но в социальной жизни была предпринята через год после "Майских событий" в Париже в 1969-м году, однако снова потерпела неудачу. Закон о запрете носить женщинам брюки, принятый в 1800-м году во Франции, был отменен только в 1980-х годах.