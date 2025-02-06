Что надеть на День святого Валентина? 5 идей нарядов для свидания

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Кто-то его ненавидит, а кто-то ждет весь год. Так или иначе, но День всех влюбленных не за горами, поэтому рассказываем, в каких аутфитах можно его отметить.

Романтичный 

Если вы романтик до мозга костей, а День Святого Валентина – ваш любимый праздник, то предлагаем выбрать легкий и воздушный образ. Для этого подойдут любые виды кружева, рюши, воланы, пышные юбки и пастельные оттенки.

Фото: архив пресс-службы Fandigolde

Дополнить такой образ можно жемчужным украшением, которое добавит роскоши в ваш наряд, или модным чокером с розой. И не забываем про утепление! Кокетливый пуховик с меховой отделкой и туфли на шпильке в схожем стиле согреют вас даже больше, чем любовь.

Фото: архив брендов Govorili, Lilaccat, Vittoria Vicci, Yandi /lamoda.ru

Дерзкий

Если вы по жизни огненная натура и не терпите чрезмерной сентиментальности, то вам больше подойдет наряд в дерзком стиле. Кожа, яркие цвета, металлические украшения – все это составит основу вашего аутфита.

Фото: архив брендов Sorelle, Fandigolde, Rockmerch/ lamoda.ru

Сексуальный 

Хочется поразить вторую половинку в самое сердце? Сексуальный образ, состоящий из ажурных колготок, полупрозрачных тканей и высоких каблуков, сделает это без труда. 

Фото: архив брендов Lookonline, Sbalo, Obba, Le Frivole/ lamoda.ru

Расслабленный 

Учеба, работа и совершенно нет времени подбирать наряд к празднику? Можно составить образ из самых базовых вещей, которые найдутся в любом гардеробе: топ, юбка из денима, казаки и косуха. 

Фото: архив брендов Befree, Portal/ lamoda.ru

Одинокий 

И наконец, наряд для всех одиночек. Если вы одни, не стоит расстраиваться, ведь можно также отметить этот праздник, устроив свидание с самым ценным человеком – с самим собой. Для такого не стоит себя ограничивать в нарядах и образах: от безумных до самых комфортных.

Фото: архив брендов Nume, Infinity, Belle you/ lamoda.ru

Анна Дубинина

Редактор

 

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