Rick Owens объявил об отказе от натурального меха в будущих коллекциях

Модный дом Rick Owens объявил о полном отказе от натурального меха в будущих коллекциях и продуктах. Обновленная позиция бренда была зафиксирована 15 декабря на официальном сайте в разделе, посвященном экологическим практикам. Компания подчеркнула, что на протяжении последнего десятилетия последовательно сокращала выпуск меховых вещей и теперь окончательно закрывает это направление.

В прошлые годы компания активно использовала мех в одежде, обуви и аксессуарах. Практические изменения последовали сразу: с онлайн-витрины Rick Owens исчезла норковая сумка – один из немногих меховых товаров, остававшихся в продаже.

Параллельно завершилась и недавняя кампания движения Coalition to Abolish the Fur Trade. Пятидневные акции стартовали 10 декабря и были нацелены именно на Rick Owens как на бренд с репутацией активного пользователя меха. Демонстрации проходили у магазинов марки в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, а также в Лондоне – у Carpenters Workshop Gallery, где в эти дни шла выставка мебели Rick Owens Furniture Rust Never Sleeps.