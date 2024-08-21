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Среда 21 августа

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Рекомендации по выбору универсального платья, которое подходит как для офиса, так и для вечернего выхода

Рекомендации по выбору универсального платья, которое подходит как для офиса, так и для вечернего выхода

Больше не нужно заполнять гардероб десятками вещей. Достаточно выбрать универсальное платье, которое будет служить вам и в офисе, и на вечеринке.

В современном мире моды утилитарность стала ключевым трендом, позволяя нам не только экономить ресурсы, но и создавать стильные и универсальные образы. Представьте, что одно платье может стать вашим идеальным спутником как в строгих офисных буднях, так и на вечерних мероприятиях. Все дело в правильных аксессуарах: замените туфли, сумку или украшения – и ваше платье легко адаптируется под любую ситуацию. Давайте рассмотрим, какие модели справляются с этой задачей лучше всего и как их стилизовать для разных случаев.

Платье-комбинация

Фото:zarina.ru

Это платье на тонких бретелях давно перестало быть просто ночной рубашкой и уверенно завоевало место в гардеробах модниц. Его гладкая ткань и легкость придают образу сексуальности и загадочности.

Для офиса: Чтобы не нарушать дресс-код, сочетайте платье-комбинацию с классическим пиджаком и туфлями на низком каблуке. Дополните образ сдержанной сумкой и минималистичными украшениями.

Для вечера: Отправляетесь на коктейль или ужин? Смело наденьте это платье с массивными украшениями, блестящими туфлями и броской сумочкой. Не забудьте про яркий макияж и уверенную походку – вы звезда вечера!

Платье-миди из кожи

Фото:loverepublic.ru

Кожаное платье – выбор для тех, кто любит сочетать элегантность с ноткой бунтарства. Это смелый вариант, который легко адаптируется под разные обстоятельства.

Для офиса: Сочетайте кожаное миди с классическими лодочками. Добавьте к образу лаконичные аксессуары, чтобы не перегружать его.

Для вечера: Кожаное платье миди может стать центральным элементом вечернего образа. Наденьте высокие сапоги на каблуке, массивные серьги и красную помаду – и будьте готовы собирать комплименты.

Платье-футляр

Фото:zarina.ru

Это классика, которая никогда не выйдет из моды. Платье-футляр подчеркивает фигуру и придает образу строгости, но с правильными деталями оно легко трансформируется.

Для офиса: Сочетайте его с лоферами или туфлями на низком каблуке и строгим ремнем. Пиджак или кардиган помогут смягчить образ и сделать его более подходящим для работы.

Для вечера: Добавьте к платью-футляру эффектные украшения, туфли на шпильке и яркий клатч. Результат? Элегантный и соблазнительный образ, который подойдет для любого светского мероприятия.

Платье на запах 

Фото:zarina.ru

Платье на запах – универсальная находка для любого случая. Оно может быть как с принтом, так и без него.

  • Для офиса: Сочетайте платье на запах с простыми туфлями и минималистичными украшениями. Это подчеркнет вашу сдержанность и профессионализм.
  •  Для вечера:  Дополните образ блестящими серьгами, обувью на высоком каблуке и маленькой сумочкой. Платье на запах подчеркнет вашу женственность и сделает вас королевой вечера.
21 августа 2024, 10:30
Фото: unsplash.com
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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