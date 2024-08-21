Модная вязаная одежда 2024 года: обзор актуальных тенденций, фасонов и расцветок

Фактурные вещи способны придать образу неповторимый стиль. Ярким подтверждением тому служит модная вязаная одежда 2024 года, которую дизайнеры представили в своих коллекциях на все сезоны. Легкие кроп-топы и купальники, утепленные платья, юбки, брюки, свитера – все эти предметы гардероба предлагаются вниманию модниц. Клео.ру в этой статье предлагает вместе ознакомиться с актуальными тенденциями, изучив обзор стильных трендов.

Основные тренды вязаной одежды 2024

В преддверии прохладного сезона вещи, выполненные с помощью вязки, становятся особо актуальными. В коллекциях можно встретить предметы гардероба разной степени утепления и отличающиеся по фактуре. Тренды вязаной одежды помогают девушкам создать неповторимый лук и подчеркнуть индивидуальный стиль. Далее Клео.ру предлагает побольше узнать о том, какие тенденции в мире моды будут особенно востребованными в этом сезоне.





Стильные свитера 2024

Демисезонный и зимний гардероб немыслим без такой вещи как свитер. В зависимости от фасона и особенностей дизайна такое изделие можно совмещать с женственными платьями или брюками, кэжуал джинсами, джоггерами или леггинсами. Особо популярными в этом сезоне будут такие тренды вязаной одежды:

Свитер прямого кроя и фактурной вязки в виде кос, дополненный высоким воротом под горло. Такая вещь обоснованно считается универсальной, поскольку ее можно комбинировать с разнообразными юбками, брюками и джинсами, кожаными «косухами», пуховиками, бомберами, дутыми куртками, «авиаторами».





Модели однородной вязки и монохромного сдержанного оттенка – еще одно универсальное решение. Такой свитер обязательно рекомендуется включить в базовый гардероб, поскольку он подойдет практически на все случаи жизни.





Свитер с оригинальным этническим орнаментом станет настоящей находкой для любительниц стиля бохо. Встречаются модели, дополненные бахромой, украшающей подол или рукава. Такой декоративный элемент еще больше усиливает неординарное впечатление.

Оверсайз продолжает оставаться выбором молодых девушек, предпочитающих вносить в образ нотки неформальности. Объемный фасон можно совмещать с джинсами скинни, мом или баллонами, облегающими фигуру леггинсами или кожаными штанами.





Модные кардиганы 2024

В ранний осенний сезон настоящей находкой в гардеробе любой представительницы прекрасного пола станет такая вещь как кардиган. Он служит великолепной альтернативой легкой верхней одежде, придает образу женственности и разнообразия. Клео.ру предлагает вам обратить внимание на такие тренды:

Свободный оверсайз, прикрывающий бедра и даже достигающий по длине уровня колен. Вещь свободного широкого силуэта будет гармонично сочетаться с нижней частью, прилегающей по фигуре.

Кардиганы с рукавом «летучая мышь» и дополнением поясом смотрятся очень стильно и неординарно.

Укороченные модели с крупными пуговицами – великолепное решение, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры. Такие модели будут гармонично смотреться с любыми вариантами низа – облегающими скинни, широкими паллаццо или клеш, прямыми или расклешенными юбками.

Фасоны в стиле бохо, декорированные элементами вышивки или аппликациями, бахромой.





Вязаные платья 2024

При желании придать образу женственные черты незаменимы разнообразные платья, которые представлены в дизайнерских коллекциях в утепленных вариациях. В этом сезоне особо трендовыми признаны следующие фасоны:

Платье-свитер объемного кроя, прикрывающее по длине бедра, можно использовать как самостоятельный предмет гардероба или комбинировать с облегающими леггинсами или скинни.

Платье-лапша – незаменимое решение для обладательниц стройной фигуры, желающих подчеркнуть ее достоинства. Пикантности придадут разрезы, идущие по ноге, или вырезы в области талии.

Платье прямого кроя, длины мини или миди, дополненное пышными рукавами-буфами.

Платья в бохо стиле, дополненные этническими орнаментами и бахромой, идущей подолу.

Платье а-силуэта, придающее фигуре женственности и скрывающее недостатки при необходимости.





Актуальные цвета и узоры

Образ получится особенно интересным и индивидуальным, если удачно подобрать тональность вещей. В этом сезоне будет популярна и востребована вязаная одежда таких оттенков:

нежная пастель, представленная цветами пыльной розы, мяты, светлого голубого, бежевого тонов;

универсальные белые и черные цвета, гармонично вписывающиеся в любые образы и сочетающиеся с любыми вещами;

оливковые оттенки, которые смотрятся достаточно нежно и женственно;

яркая одежда красных, коралловых, оранжевых, желтых, лавандовых тонов;

принтованные предметы гардероба, содержащие узоры на геометрическую, этническую, абстрактную тематику.





Подведем итог

Модная вязаная одежда 2024 года представлена вещами в разнообразных фасонах, оттенках, с дополнением оригинальными принтами и декоративными элементами. Среди уникальных дизайнов, предлагаемых модельерами, любая девушка с легкостью подберет вещи на свой вкус, которые подчеркнут ее индивидуальный и неповторимый стиль.