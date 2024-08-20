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Модные купальники 2024: интересные принты и модели

Модные купальники 2024: интересные принты и модели

Не спешите прощаться с летом! Еще есть время выгулять стильный купальник, пока позволяет погода и настроение. "Клео.ру" подсмотрел идеи у турецких звезд Демет Оздемир, Ханде Эрчел, Неслихан Атагюль и Афры Сарачоглу и выбрал пять модных вариантов – на каждый день и для особенных случаев.

Базовый купальник

Если вы предпочитаете классические расцветки, обратите внимание на однотонные купальники из ткани в рубчик. Наиболее популярны пастельные цвета, оттенки морской волны и строгий черный.

Мятный купальный топ-бандо и мятные плавки, Gloria Jeans

Анимализм

На пике моды сейчас анималистические принты, причем стилисты уверены, что этот тренд не утратит актуальности и в следующем сезоне. Особенно полюбились дизайнерам расцветка под зебру и леопарда: такие варианты есть в коллекциях почти у всех модных брендов.

Купальник с леопардовым принтом, Дефиле Купальник с анималистическим принтом, Mango

Слитный купальник с анималистичным принтом, Sela

Фото: соцсети / @handemiyy

Фото: соцсети / @neslihanatagul

Нарядные купальники

Невозможно пройти мимо нарядных вариантов. Такой комплект обязательно должен попасть в отпускной чемодан и украсить вас на пляжной фотосессии. Красиво смотрятся купальники со стразами и бусинами – пусть и не самые практичные, зато очень привлекательные. 

Купальник треугольник Luxury Stones, Calzedonia

Фото: соцсети / @handemiyy

Фото: соцсети / @Demetozdemir

Спортивный стиль

Спортивные лаконичные купальники теперь актуальны не только в бассейнах фитнес-центров, но и у морских берегов. Это не может не радовать, ведь вернувшись из отпуска, вы не отложите такой комплект в чемодан, а будете использовать в течение года.

Фото: соцсети / @handemiyy

Цветочные купальники

Менее популярное решение, но тоже очень модное – купальники с цветочными узорами. Абстрактные бутоны, полевые цветы, нежные розы... Модели с флористическими принтами подойдут для романтичных девушек, которые не боятся выделяться и любят яркие образы.

Купальник с градиентным цветочным принтом, CalzedoniaКупальник с растительным принтом, Gloria Jeans

Фото: соцсети / @afrasaracoglu

20 августа 2024, 12:31
Фото: freepik.com
Мария Орешкина
Клео.ру✓ Надежный источник

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