Прозрачность - главный тренд 2025 года: учимся его носить и не выглядеть вульгарно

Самый горячий тренд 2025 года – прозрачность. Она пришла как свежее и сложносоставное решение, заменив тихую роскошь и минимализм, и уже успела стать фаворитом модных домов. Saint Laurent, Fendi и Gauchere и другие сделали ставку на прозрачные ткани в своих последних коллекциях, показав, что этот тренд может быть стильным, женственным и совершенно не вульгарным.

Прозрачные ткани – это не просто элемент одежды, это вызов. Носить их нужно с умом, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, сохраняя при этом утонченность. Давайте разберемся, как внедрить этот тренд в повседневный гардероб.

Прозрачные юбки



Юбки из прозрачных тканей станут настоящим маст-хэвом сезона. Носите их поверх плотных мини-шорт, базовых леггинсов или даже джинсов. Для создания стильного образа можно сочетать прозрачную юбку с базовым верхом – например, оверсайз-футболкой или минималистичным топом. Такой подход добавляет легкости и многослойности.



Рубашки с воланами



Прозрачные рубашки – еще один ключевой элемент сезона. Они особенно эффектно смотрятся с воланами, которые добавляют динамики и романтичности. Под такую рубашку идеально подойдут топы нейтральных оттенков или бра в тон. Чтобы сбалансировать прозрачность, можно добавить грубые джинсы или кожаные брюки.



Лонгсливы с аппликацией



Прозрачные лонгсливы – это не только смело, но и функционально. Варианты с аппликацией или вышивкой сделают образ еще более трендовым. Носите их с жилетами, кардиганами или жакетами, чтобы создать сложный и многослойный стиль.



Голое платье





Голое платье – абсолютный хит. Чтобы выглядеть стильно и уверенно, наденьте его поверх базовых брюк, джинсов или даже шорт. Saint Laurent предложил идею сочетания таких платьев с контрастными фактурами, такими как деним или кожа, что смотрится дерзко и современно.

Как носить прозрачность, чтобы не выглядеть вульгарно?





Женственная эстетика. Приталенные силуэты, воланы и тотал-образы на основе прозрачных тканей делают образ утонченным.

Контраст фактур. Прозрачная ткань идеально смотрится в паре с грубыми текстурами – кожей, денимом или трикотажем. Например, прозрачная юбка с толстым свитером – беспроигрышное сочетание.

Объемный верх. Жакет или кардиган в мужском стиле помогут добавить строгости и завершенности.

Привычная база. Добавьте прозрачный элемент к знакомым вещам: прозрачная рубашка с джинсами или юбка поверх минималистичного костюма.

Что учитывать?

Важно помнить о цветах и аксессуарах. Прозрачность лучше всего работает с нейтральными или пастельными оттенками. Слишком яркие акценты могут нарушить баланс. Также избегайте перегруженности: если один элемент образа прозрачный, остальные детали должны быть лаконичными.

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